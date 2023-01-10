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  • Lihtne, igapäevane kortsude eemaldamine
  • Lihtne, igapäevane kortsude eemaldamine

Alusega auruti 3000 SeriesIntegreeritud StyleBoardiga alusega auruti

STE3150/20

4.6
| (20) Auhinnad | 89% soovitab seda toodet
Lihtne, igapäevane kortsude eemaldamine
Philipsi 3000 seeria alusega auruti abil saate kulutada vähem aega oma riietelt kortsude eemaldamisele ja rohkem aega nende kandmisele. Sisseehitatud tugev StyleBoard ja suur terava otsaga auruotsak muudavad mis tahes kortsus riided lihtsaks tööks.
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Nr.1 triikimiskaubamärk maailmas

Integreeritud StyleBoard annab paremaid tulemusi

Lihtne, igapäevane kortsude eemaldamine

  • Integreeritud StyleBoard

  • 3 auruseadistust

  • Teravatipuline auruplaadi ots

  • 2000 W võimsusega

Integreeritud StyleBoard eemaldab kortsud paremini

Integreeritud StyleBoard eemaldab kortsud paremini

StyleBoard pakub aurutamisel kasulikku tuge. Kogupikkuses täpse tulemuse saavutamiseks lihtsalt suruge kangas auruplaadi ja StyleBoardi vahele.

Kuumeneb vähem kui 60 sekundiga, nii et olete kiiresti tööks valmis

Kuumeneb vähem kui 60 sekundiga, nii et olete kiiresti tööks valmis

Alati, kui seda vajate, on alusega auruti kasutamiseks valmis vähem kui 60 sekundiga – ideaalne viimase minuti rõivavalikute jaoks.

Hävitab kuni 99,9% bakteritest*, värskendab ja eemaldab lõhnad

Hävitab kuni 99,9% bakteritest*, värskendab ja eemaldab lõhnad

Lisaks kortsude eemaldamisele värskendab rõivaauruti 3000 ka riideid (lisaks pehmet sisustust, kardinaid, mänguasju) ja eemaldab ebameeldivad lõhnad, hävitades kuni 99,9% bakteritest*.

Tehnilised andmed

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Vaadake KKK-sid, kasutusjuhendeid, ohutusteavet ja nõuandeid

Arvustused

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4.6

5-st

20

Auhinnad

89%

soovitab seda toodet

4
3
2

10/01/2023

Україна

Україна

Найкращий відпарювач з тих, якими я користувалась

Дуже сподобалось користуватись цим приладом , відпарювач має досить потужну подачу пари і зручний у використанні

Positiivsed omadused

Потужний, зручний, довгий шнур

Negatiivsed omadused

-

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Відпарювач на підставці серії 3000 STE3150/20 Stand Steamer із вбудованою дошкою StyleBoard

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Відпарювач на підставці серії 3000 STE3150/20 Stand Steamer із вбудованою дошкою StyleBoard

09/01/2023

Україна

Україна

Добрий пристрій

Добре прасує. Можна користуватись 3 режимами подачі пари. З дошкою зручно користуватись і не втомлюється рука.. Швидко нагрівається. Подобається великий резервуар ,налив і користуєшся довго, тобто на велику кількість речей.

Positiivsed omadused

Мало місця займає.і регулювання висоти

Negatiivsed omadused

Нема

See arvustus tehti tootele Відпарювач на підставці серії 3000 STE3150/20 Stand Steamer із вбудованою дошкою StyleBoard

See arvustus tehti tootele Відпарювач на підставці серії 3000 STE3150/20 Stand Steamer із вбудованою дошкою StyleBoard

09/01/2023

Україна

Україна

Чудо техніка

Має неперевершену досконалість у дизайні. Зручність у використанні. Добре справляється зі своєю функцією. Відпарює ,добре відпрасовує Має 2 положення спинки. І ще й дезинфікує

Positiivsed omadused

Швидкість

Negatiivsed omadused

Не можна взяти зі собою у дорогу

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Відпарювач на підставці серії 3000 STE3150/20 Stand Steamer із вбудованою дошкою StyleBoard

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Відпарювач на підставці серії 3000 STE3150/20 Stand Steamer із вбудованою дошкою StyleBoard

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Lahtiütlused

  1. Analüüsinud kolmanda osapoole asutus bakterite E. coli, S. aureus, C. Albicans suhtes 1-minutilise aurutamisaja jooksul