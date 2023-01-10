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Integreeritud StyleBoard
3 auruseadistust
Teravatipuline auruplaadi ots
2000 W võimsusega
StyleBoard pakub aurutamisel kasulikku tuge. Kogupikkuses täpse tulemuse saavutamiseks lihtsalt suruge kangas auruplaadi ja StyleBoardi vahele.
Alati, kui seda vajate, on alusega auruti kasutamiseks valmis vähem kui 60 sekundiga – ideaalne viimase minuti rõivavalikute jaoks.
Lisaks kortsude eemaldamisele värskendab rõivaauruti 3000 ka riideid (lisaks pehmet sisustust, kardinaid, mänguasju) ja eemaldab ebameeldivad lõhnad, hävitades kuni 99,9% bakteritest*.
4.6
5-st
20
Auhinnad
89%
soovitab seda toodet
Ritaaaaa
10/01/2023
Україна
Kampaania osa
Найкращий відпарювач з тих, якими я користувалась
Дуже сподобалось користуватись цим приладом , відпарювач має досить потужну подачу пари і зручний у використанні
Positiivsed omadused
Потужний, зручний, довгий шнур
Negatiivsed omadused
-
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Відпарювач на підставці серії 3000 STE3150/20 Stand Steamer із вбудованою дошкою StyleBoard
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Відпарювач на підставці серії 3000 STE3150/20 Stand Steamer із вбудованою дошкою StyleBoard
Богдан,
09/01/2023
Україна
Kampaania osa
Добрий пристрій
Добре прасує. Можна користуватись 3 режимами подачі пари. З дошкою зручно користуватись і не втомлюється рука.. Швидко нагрівається. Подобається великий резервуар ,налив і користуєшся довго, тобто на велику кількість речей.
Positiivsed omadused
Мало місця займає.і регулювання висоти
Negatiivsed omadused
Нема
See arvustus tehti tootele Відпарювач на підставці серії 3000 STE3150/20 Stand Steamer із вбудованою дошкою StyleBoard
See arvustus tehti tootele Відпарювач на підставці серії 3000 STE3150/20 Stand Steamer із вбудованою дошкою StyleBoard
Зімба
09/01/2023
Україна
Kampaania osa
Чудо техніка
Має неперевершену досконалість у дизайні. Зручність у використанні. Добре справляється зі своєю функцією. Відпарює ,добре відпрасовує Має 2 положення спинки. І ще й дезинфікує
Positiivsed omadused
Швидкість
Negatiivsed omadused
Не можна взяти зі собою у дорогу
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Відпарювач на підставці серії 3000 STE3150/20 Stand Steamer із вбудованою дошкою StyleBoard
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Відпарювач на підставці серії 3000 STE3150/20 Stand Steamer із вбудованою дошкою StyleBoard
Analüüsinud kolmanda osapoole asutus bakterite E. coli, S. aureus, C. Albicans suhtes 1-minutilise aurutamisaja jooksul