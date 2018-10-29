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STE3160/30
Nr.1 triikimiskaubamärk maailmas
Kallutatav StyleBoard
3 auruseadistust
Teravatipuline auruplaadi ots
2000 W võimsusega
Kallutatav StyleBoard pakub aurutamisel kasulikku tuge. Kogupikkuses täpse tulemuse saavutamiseks lihtsalt suruge kangas auruplaadi ja StyleBoardi vahele.
Alati, kui seda vajate, on alusega auruti kasutamiseks valmis vähem kui 60 sekundiga – ideaalne viimase minuti rõivavalikute jaoks.
Lisaks kortsude eemaldamisele värskendab rõivaauruti 3000 ka riideid (lisaks pehmet sisustust, kardinaid, mänguasju) ja eemaldab ebameeldivad lõhnad, hävitades kuni 99,9% bakteritest*.
Arvustused
Analüüsinud kolmanda osapoole asutus bakterite E. coli, S. aureus, C. Albicans suhtes 1-minutilise aurutamisaja jooksul