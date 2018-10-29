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  • Lihtne, igapäevane kortsude eemaldamine
  • Lihtne, igapäevane kortsude eemaldamine

Alusega auruti 3000 SeriesKallutatava StyleBoardiga

STE3160/30

Lihtne, igapäevane kortsude eemaldamine
Philipsi 3000 seeria alusega auruti abil saate kulutada vähem aega oma riietelt kortsude eemaldamisele ja rohkem aega nende kandmisele. Sisseehitatud tugev StyleBoard ja suur terava otsaga auruotsak muudavad mis tahes kortsus riided lihtsaks tööks.
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Kallutatav StyleBoard annab paremaid tulemusi

Lihtne, igapäevane kortsude eemaldamine

  • Kallutatav StyleBoard

  • 3 auruseadistust

  • Teravatipuline auruplaadi ots

  • 2000 W võimsusega

Kallutatav StyleBoard annab paremaid tulemusi

Kallutatav StyleBoard annab paremaid tulemusi

Kallutatav StyleBoard pakub aurutamisel kasulikku tuge. Kogupikkuses täpse tulemuse saavutamiseks lihtsalt suruge kangas auruplaadi ja StyleBoardi vahele.

Kuumeneb vähem kui 60 sekundiga, nii et olete kiiresti tööks valmis

Kuumeneb vähem kui 60 sekundiga, nii et olete kiiresti tööks valmis

Alati, kui seda vajate, on alusega auruti kasutamiseks valmis vähem kui 60 sekundiga – ideaalne viimase minuti rõivavalikute jaoks.

Hävitab kuni 99,9% bakteritest*, värskendab ja eemaldab lõhnad

Hävitab kuni 99,9% bakteritest*, värskendab ja eemaldab lõhnad

Lisaks kortsude eemaldamisele värskendab rõivaauruti 3000 ka riideid (lisaks pehmet sisustust, kardinaid, mänguasju) ja eemaldab ebameeldivad lõhnad, hävitades kuni 99,9% bakteritest*.

Tehnilised andmed

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Lahtiütlused

  1. Analüüsinud kolmanda osapoole asutus bakterite E. coli, S. aureus, C. Albicans suhtes 1-minutilise aurutamisaja jooksul