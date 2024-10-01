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Kallutatav StyleBoard
3 auruseadistust
Teravatipuline metallist auruplaadi ots
2000 W võimsusega
Kallutatav StyleBoard pakub aurutamisel kasulikku tuge. Kogupikkuses täpse tulemuse saavutamiseks lihtsalt suruge kangas auruplaadi ja StyleBoardi vahele.
Alati, kui seda vajate, on alusega auruti kasutamiseks valmis vähem kui 60 sekundiga – ideaalne viimase minuti rõivavalikute jaoks.
Meie uuendusliku MyEssence’i lõhnapihustiga saate rõivaid soovitud ajal oma lemmiklõhnaga värskendada.
4.4
5-st
36
Auhinnad
86%
soovitab seda toodet
Shem1
01/10/2024
Україна
Дуже задоволена покупкою!
По-перше, дуже швидка відправка та доставка продукту. По-друге, виріб дуже зручний та інтуїтивно простий у використанні. По-третє, крутий дизайн, який підійде до будь-якого інтер'єру.
Positiivsed omadused
Швидка видправка та доставка; зручний у використанні.
Negatiivsed omadused
Недоліків не побачила.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Відпарювач на підставці серії 3000 STE3170/80 З відкидною дошкою StyleBoard
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Відпарювач на підставці серії 3000 STE3170/80 З відкидною дошкою StyleBoard
08/01/2023
Україна
Kampaania osa
Зручно та швидко
Користуюся в магазині одягу, дуже зручний відпарювач через загостреної підошви та можливості користуватися дошкою не тільки вертикально, а й горизонтально. Рекомендую.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Відпарювач на підставці серії 3000 STE3170/80 З відкидною дошкою StyleBoard
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Відпарювач на підставці серії 3000 STE3170/80 З відкидною дошкою StyleBoard
princes
07/01/2023
Україна
Kampaania osa
потужний та компактний
Придбала цей відпарювач, щоб позбутися шумного щоранкового процессу діставання прасувальної дошки. Спокійно відпарюю светри, джинси, запросто справляюсь з брюками зі стрілками. Подобаеться покриття дошки, ніяких калюж і поверхня суха. Спродобався відсік для ароматичної капсули, не бачила такого у інших відпарювачів. Рекомендую
Positiivsed omadused
гарно відпарює
Negatiivsed omadused
немає
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Відпарювач на підставці серії 3000 STE3170/80 З відкидною дошкою StyleBoard
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Відпарювач на підставці серії 3000 STE3170/80 З відкидною дошкою StyleBoard
Analüüsinud kolmanda osapoole asutus bakterite E. coli, S. aureus, C. Albicans suhtes 1-minutilise aurutamisaja jooksul