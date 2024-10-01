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  • Lihtne, igapäevane kortsude eemaldamine
  • Lihtne, igapäevane kortsude eemaldamine
  • Lihtne, igapäevane kortsude eemaldamine
  • Lihtne, igapäevane kortsude eemaldamine
  • Lihtne, igapäevane kortsude eemaldamine
  • Lihtne, igapäevane kortsude eemaldamine
  • Lihtne, igapäevane kortsude eemaldamine
  • Lihtne, igapäevane kortsude eemaldamine
  • Lihtne, igapäevane kortsude eemaldamine
  • Lihtne, igapäevane kortsude eemaldamine
  • Lihtne, igapäevane kortsude eemaldamine
  • Lihtne, igapäevane kortsude eemaldamine
  • Lihtne, igapäevane kortsude eemaldamine

Alusega auruti 3000 SeriesKallutatava StyleBoardiga

STE3170/80

4.4
| (36) Auhinnad | 86% soovitab seda toodet
Lihtne, igapäevane kortsude eemaldamine
Tänu Philipsi 3000 seeria alusega auruti sisseehitatud triikimislauale ja suurele teravale aurutile kulutate vähem aega oma riietelt kortsude eemaldamisele. Saate kaitsta oma garderoobi pisikute eest* ja lisada värskust MyEssence’i lõhnaaine infusiooni abil.
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Nr.1 triikimiskaubamärk maailmas

Kallutatav StyleBoard annab paremaid tulemusi

Lihtne, igapäevane kortsude eemaldamine

  • Kallutatav StyleBoard

  • 3 auruseadistust

  • Teravatipuline metallist auruplaadi ots

  • 2000 W võimsusega

Kallutatav StyleBoard annab mugavalt paremaid tulemusi

Kallutatav StyleBoard annab mugavalt paremaid tulemusi

Kallutatav StyleBoard pakub aurutamisel kasulikku tuge. Kogupikkuses täpse tulemuse saavutamiseks lihtsalt suruge kangas auruplaadi ja StyleBoardi vahele.

Kuumeneb vähem kui 60 sekundiga, nii et olete kiiresti tööks valmis

Kuumeneb vähem kui 60 sekundiga, nii et olete kiiresti tööks valmis

Alati, kui seda vajate, on alusega auruti kasutamiseks valmis vähem kui 60 sekundiga – ideaalne viimase minuti rõivavalikute jaoks.

MyEssence värskendab rõivaid teie lemmiklõhnadega

MyEssence värskendab rõivaid teie lemmiklõhnadega

Meie uuendusliku MyEssence’i lõhnapihustiga saate rõivaid soovitud ajal oma lemmiklõhnaga värskendada.

Tehnilised andmed

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Arvustused

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4.4

5-st

36

Auhinnad

86%

soovitab seda toodet

3

01/10/2024

Україна

Україна

Дуже задоволена покупкою!

По-перше, дуже швидка відправка та доставка продукту. По-друге, виріб дуже зручний та інтуїтивно простий у використанні. По-третє, крутий дизайн, який підійде до будь-якого інтер'єру.

Positiivsed omadused

Швидка видправка та доставка; зручний у використанні.

Negatiivsed omadused

Недоліків не побачила.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Відпарювач на підставці серії 3000 STE3170/80 З відкидною дошкою StyleBoard

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Відпарювач на підставці серії 3000 STE3170/80 З відкидною дошкою StyleBoard

08/01/2023

Україна

Україна

Зручно та швидко

Користуюся в магазині одягу, дуже зручний відпарювач через загостреної підошви та можливості користуватися дошкою не тільки вертикально, а й горизонтально. Рекомендую.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Відпарювач на підставці серії 3000 STE3170/80 З відкидною дошкою StyleBoard

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Відпарювач на підставці серії 3000 STE3170/80 З відкидною дошкою StyleBoard

07/01/2023

Україна

Україна

потужний та компактний

Придбала цей відпарювач, щоб позбутися шумного щоранкового процессу діставання прасувальної дошки. Спокійно відпарюю светри, джинси, запросто справляюсь з брюками зі стрілками. Подобаеться покриття дошки, ніяких калюж і поверхня суха. Спродобався відсік для ароматичної капсули, не бачила такого у інших відпарювачів. Рекомендую

Positiivsed omadused

гарно відпарює

Negatiivsed omadused

немає

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Відпарювач на підставці серії 3000 STE3170/80 З відкидною дошкою StyleBoard

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Відпарювач на підставці серії 3000 STE3170/80 З відкидною дошкою StyleBoard

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Lahtiütlused

  1. Analüüsinud kolmanda osapoole asutus bakterite E. coli, S. aureus, C. Albicans suhtes 1-minutilise aurutamisaja jooksul