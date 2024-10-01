Дуже задоволена відпарювачем. Він підходить для всіх видів одягу з будь-яких тканин, що допускають прасування. Сопло відпарювача можна без побоювань притискати до будь-якої тканини без ризику пропалити її. Дуже зручно для делікатних тканин, наприклад шовку.Також є інноваційна ароматична капсула MyEssence додасть вашому одязі улюбленого аромату. Завдяки своїй "розумній" конструкції вертикальний відпарювач не займає багато місця і простий у зберіганні.Одним словом Рекомендую.