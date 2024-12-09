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Nr.1 triikimiskaubamärk maailmas
Kompaktne ja kokkupandav
Kasutuseks valmis ~30 sekundiga
1000W, kuni 20 g/min
Triikimislauda pole vaja
Meie käeshoitav 3000 seeria auruti on kerge, kompaktne ja kokkupandav, seda on lihtne kasutada ja hoiustada. Nii saate nautida värsket riietust igal pool ja igal ajal. See on ideaalne kaaslane nii kodus kui ka liikvel olles.
Valmis aurutamiseks kõigest 30 sekundiga. Märgutuli näitab, millal võite alustada, nii et saate tööga kärmelt ühele poole. Ei ootamist ega vaeva.
Tänu 1000W võimsusele annab meie käeshoitav auruti pideva auruvoo kuni 20 g/min. Nii on aurutamine kiire ja mugav.
4.3
5-st
39
Auhinnad
82%
soovitab seda toodet
Ellen...
09/12/2024
Україна
Kinnitatud ostja
Виріб має зручну форму, легкий у використанні.
Гарний, зручний, легкий у використанні, користуватись таким відпарювачем легко, комфортно та просто. Мені дуже сподобалося, раджу всім скористатися залишитесь задоволені.
Positiivsed omadused
Сподобалося у використанні
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Серія 3000 STH3000/20 Компактний відпарювач
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Серія 3000 STH3000/20 Компактний відпарювач
KriS_27
01/04/2022
Україна
Philipsi töötaja
Дуже легкий та компактний
[Employee of philipsglobal] Довго думала купувати чи ні, але не помилилася з вибором. Цей відпарювач зручно брати з собою у подорожі , так як він легкий і ще й складається!) Та навіть вдома це гарне доповнення до звичайної праски , так як з ним можна за лічені хвилини відпарити сорочки , футболки та навіть верхній одяг! Дуже задоволена покупкою)
Positiivsed omadused
Швидко нагрівається , займає мало місця .
Negatiivsed omadused
як для мене , то недоліків немає
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Серія 3000 STH3000/20 Компактний відпарювач
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Серія 3000 STH3000/20 Компактний відпарювач
Iri₴ka
08/02/2022
Україна
Kampaania osa
Kinnitatud ostja
Незаменимая вещь
Так как я не люблю утюжить, от слова "СОВСЕМ", а в моем гардеробе появилось больше вещей из хб ткани, с объёмными рукавами, сборками, которые быстро мнуться, и не проглаживаются утюгом, решила поискать альтернативу. Остановилась на этом отпаривателе. И он просто стал моим другом)) Хорошо разглаживает как тонкие ткани рубашек, блузок, так и плотный джинс и трикотаж, довольно за короткое время. Покупкой очень довольна, беру теперь его с с собой везде в поездки, удобный и компактный
Positiivsed omadused
100%
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Серія 3000 STH3000/20 Компактний відпарювач
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Серія 3000 STH3000/20 Компактний відпарювач
Katsetanud sõltumatu instituut 10 sekundi jooksul bakterite Escherichia coli 8099, Staphylicoccus aureus ATCC 6538, Canidia albicans ATCC 10231 suhtes.