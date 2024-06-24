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Nr.1 triikimiskaubamärk maailmas
Kompaktne ja kokkupandav
Kasutuseks valmis ~30 sekundiga
1000W, kuni 20 g/min
Triikimislauda pole vaja
Meie käeshoitav 3000 seeria auruti on kerge, kompaktne ja kokkupandav, seda on lihtne kasutada ja hoiustada. Nii saate nautida värsket riietust igal pool ja igal ajal. See on ideaalne kaaslane nii kodus kui ka liikvel olles.
Valmis aurutamiseks kõigest 30 sekundiga. Märgutuli näitab, millal võite alustada, nii et saate tööga kärmelt ühele poole. Ei ootamist ega vaeva.
Tänu 1000W võimsusele annab meie käeshoitav auruti pideva auruvoo kuni 20 g/min. Nii on aurutamine kiire ja mugav.
5.0
5-st
11
Auhinnad
100%
soovitab seda toodet
Uliana_U
24/06/2024
Україна
Kampaania osa
Швидке відпарювання
Придбала нещодавно, покупкою задоволена. Відпарювач працює швидко і якісно, надзвичайно компактний завдяки складній ручці. У нього дуже милий дизайн немов зефірка)
Positiivsed omadused
Якісна робота
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Серія 3000 STH3010/30 Ручний відпарювач
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Серія 3000 STH3010/30 Ручний відпарювач
Kara88
21/06/2024
Україна
Kampaania osa
Ідеальний помічник по догляду за одягом !
Дцже зручний,компактний і легкий у використанні відпарювач - мій незмінний супутник у відрядженнях і відпустках. Прасує без дошки , нагрівається швидко, бережний до будь-якої тканини. Рекомендую !
Positiivsed omadused
Компактний, легкий, добре прасує будь-які тканини
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Серія 3000 STH3010/30 Ручний відпарювач
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Серія 3000 STH3010/30 Ручний відпарювач
TantymVerde
17/06/2024
Україна
Kampaania osa
Компактний і зручний відпарювач
Класний варіант щоб брати з собою чи зранку нашвидкоруч відпарити одяг. Ручка згинається, робиться доволі компактним. Резервуар для води зʼємний, мені вистачає на дві сорочки. Пара потужна, розгладжує навіть джинс на ура.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Серія 3000 STH3010/30 Ручний відпарювач
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Серія 3000 STH3010/30 Ручний відпарювач
Katsetanud sõltumatu instituut 10 sekundi jooksul bakterite Escherichia coli 8099, Staphylicoccus aureus ATCC 6538, Canidia albicans ATCC 10231 suhtes.