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  • Kompaktne kokkupandav lahendus
  • Kompaktne kokkupandav lahendus
  • Kompaktne kokkupandav lahendus
  • Kompaktne kokkupandav lahendus
  • Kompaktne kokkupandav lahendus
  • Kompaktne kokkupandav lahendus
  • Kompaktne kokkupandav lahendus
  • Kompaktne kokkupandav lahendus
  • Kompaktne kokkupandav lahendus
  • Kompaktne kokkupandav lahendus
  • Kompaktne kokkupandav lahendus
  • Kompaktne kokkupandav lahendus
  • Kompaktne kokkupandav lahendus
  • Kompaktne kokkupandav lahendus
  • Kompaktne kokkupandav lahendus

3000 seeriaKäeshoitav auruti

STH3010/30

5
| (11) Auhinnad | 100% soovitab seda toodet
Kompaktne kokkupandav lahendus
Meie käeshoitav 3000 seeria auruti on kerge, kompaktne ja kokkupandav, seda on lihtne kasutada ja hoiustada. Nii saate nautida värsket riietust igal pool ja igal ajal. See on ideaalne kaaslane nii kodus kui ka liikvel olles.
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Nr.1 triikimiskaubamärk maailmas

Lihtne kasutada nii kodus kui ka liikvel olles

Kompaktne kokkupandav lahendus

  • Kompaktne ja kokkupandav

  • Kasutuseks valmis ~30 sekundiga

  • 1000W, kuni 20 g/min

  • Triikimislauda pole vaja

Kompaktne ja kokkupandav auruti, lihtne kasutada ja hoida

Kompaktne ja kokkupandav auruti, lihtne kasutada ja hoida

Meie käeshoitav 3000 seeria auruti on kerge, kompaktne ja kokkupandav, seda on lihtne kasutada ja hoiustada. Nii saate nautida värsket riietust igal pool ja igal ajal. See on ideaalne kaaslane nii kodus kui ka liikvel olles.

Kasutusvalmis kõigest 30 sekundiga

Kasutusvalmis kõigest 30 sekundiga

Valmis aurutamiseks kõigest 30 sekundiga. Märgutuli näitab, millal võite alustada, nii et saate tööga kärmelt ühele poole. Ei ootamist ega vaeva.

1000W ja pidev auruvoog kuni 20 g/min

1000W ja pidev auruvoog kuni 20 g/min

Tänu 1000W võimsusele annab meie käeshoitav auruti pideva auruvoo kuni 20 g/min. Nii on aurutamine kiire ja mugav.

Tehnilised andmed

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Arvustused

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5.0

5-st

11

Auhinnad

100%

soovitab seda toodet

4
3
2
1

24/06/2024

Україна

Україна

Швидке відпарювання

Придбала нещодавно, покупкою задоволена. Відпарювач працює швидко і якісно, надзвичайно компактний завдяки складній ручці. У нього дуже милий дизайн немов зефірка)

Positiivsed omadused

Якісна робота

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Серія 3000 STH3010/30 Ручний відпарювач

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Серія 3000 STH3010/30 Ручний відпарювач

21/06/2024

Україна

Україна

Ідеальний помічник по догляду за одягом !

Дцже зручний,компактний і легкий у використанні відпарювач - мій незмінний супутник у відрядженнях і відпустках. Прасує без дошки , нагрівається швидко, бережний до будь-якої тканини. Рекомендую !

Positiivsed omadused

Компактний, легкий, добре прасує будь-які тканини

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Серія 3000 STH3010/30 Ручний відпарювач

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Серія 3000 STH3010/30 Ручний відпарювач

17/06/2024

Україна

Україна

Компактний і зручний відпарювач

Класний варіант щоб брати з собою чи зранку нашвидкоруч відпарити одяг. Ручка згинається, робиться доволі компактним. Резервуар для води зʼємний, мені вистачає на дві сорочки. Пара потужна, розгладжує навіть джинс на ура.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Серія 3000 STH3010/30 Ручний відпарювач

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Серія 3000 STH3010/30 Ручний відпарювач

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Lahtiütlused

  1. Katsetanud sõltumatu instituut 10 sekundi jooksul bakterite Escherichia coli 8099, Staphylicoccus aureus ATCC 6538, Canidia albicans ATCC 10231 suhtes.