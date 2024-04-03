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Nr.1 triikimiskaubamärk maailmas
Kompaktne ja kokkupandav
Kasutuseks valmis ~30 sekundiga
1000W, kuni 20 g/min
Triikimislauda pole vaja
Meie käeshoitav 3000 seeria auruti on kerge, kompaktne ja kokkupandav, seda on lihtne kasutada ja hoiustada. Nii saate nautida värsket riietust igal pool ja igal ajal. See on ideaalne kaaslane nii kodus kui ka liikvel olles.
Valmis aurutamiseks kõigest 30 sekundiga. Märgutuli näitab, millal võite alustada, nii et saate tööga kärmelt ühele poole. Ei ootamist ega vaeva.
Tänu 1000W võimsusele annab meie käeshoitav auruti pideva auruvoo kuni 20 g/min. Nii on aurutamine kiire ja mugav.
5.0
5-st
32
Auhinnad
100%
soovitab seda toodet
ihor12
03/04/2024
Україна
Kampaania osa
Kinnitatud ostja
Компактий зручний невеликий розпарювач
Малий розмір, Компактний, За невеликі гроші, не сильно потужний, бо швидко вимикається (перегрівається), але за цей бюджет гарний варіант. Дякую
Positiivsed omadused
Малий розмір, Компактний, За невеликі гроші
Negatiivsed omadused
Не сильно потужний,
See arvustus tehti tootele Серія 3000 STH3020/10 Компактний відпарювач
See arvustus tehti tootele Серія 3000 STH3020/10 Компактний відпарювач
iva_olya
13/07/2023
Україна
Виріб повністю відповідає характеристикам!
Виріб дуже зручний, компактний та чудово справляється зі своїми функціями
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Серія 3000 STH3020/10 Компактний відпарювач
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Серія 3000 STH3020/10 Компактний відпарювач
Zefir558
20/06/2023
Україна
Kampaania osa
Kinnitatud ostja
Это супер вещь!!!
Утюг можно выбрасывать с этим девайсом. Мир уже не будет прежним. Теперь перед выходом из дома обязательно нужно прогладить всю одежду)))
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Серія 3000 STH3020/10 Компактний відпарювач
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Серія 3000 STH3020/10 Компактний відпарювач
Katsetanud sõltumatu instituut 10 sekundi jooksul bakterite Escherichia coli 8099, Staphylicoccus aureus ATCC 6538, Canidia albicans ATCC 10231 suhtes.