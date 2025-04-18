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Tarne 3-4 tööpäeva jooksul
Nr.1 triikimiskaubamärk maailmas
Kompaktne ja kokkupandav
Kasutuseks valmis ~30 sekundiga
1000W, kuni 20 g/min
Triikimislauda pole vaja
Valmis aurutamiseks kõigest 30 sekundiga. Märgutuli näitab, millal võite alustada, nii et saate tööga kärmelt ühele poole. Ei ootamist ega vaeva.
Philipsi seeria 3000 käeshoitava aurutiga on kaasas kott, mida on mugav kasutada reisil või lihtsalt kodus seadme hoiustamiseks.
Philipsi seeria 3000 käeshoitaval aurutil on eemaldatav 120 ml veepaak, mis võimaldab läbi aurutada ühe rõivakomplekti, ilma et paaki oleks vaja vahepeal täita. Veepaagi saab kergesti aurutist eraldada ja valamu kohal täita.
4.9
5-st
29
Auhinnad
96%
soovitab seda toodet
PUT9
18/04/2025
Україна
Kinnitatud ostja
Класний помічний для дому.
Вітаю! Якщо чесно я багато від цього пристрою не очікував. Подарував дружині з думками що буде зручно прасувати її речі типу тоненький блузок та спідниць, а також невеликі речей зі складною геометрією. Але наскільки ж я здивувався коли, заради експеременту, вирішив прасувати ним джинси. Так, через те що тканина товста то це займає більше часу. Так на одні джинси може піти весь резервуар води а то і більше. Але при великому бажанні (наприклад десь на відпочинку де немає доступу до класичної праски) це можна зробити! Майте на увазі, це Вам не замінити основну, класичну праску, це скоріше як доповнення до ней. Ну і звичайно, якщо ви плануєте постійно відпарювати велику кількість речей, то краще подивитися на професійні відпарювачі з великим резервуаром і більшою потужністью.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Серія 3000 STH3020/70 Ручний відпарювач
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Серія 3000 STH3020/70 Ручний відпарювач
OlesiaUA
15/07/2024
Україна
Незамінний помічник для подорожей та вдома
Часто подорожую - то відрядження, то особисті подорожі. Втомилась шукати по готелях праску, тому коли побачила на сайті улюбленого Філіпс цей відпарювач- зрозуміла, що треба спробувати. Вже пройшов тестування відпусткою: освіжили після чемоданів мої речі та всіх друзів ))
Positiivsed omadused
Компактний, досить легкий по вазі, зрозуміло як використовувати без інструкції. Чудово справився з задачею - всі складки розгладжені. Не залишає плям від води на одязі
Negatiivsed omadused
Немаю коментарів проти. Все ж хочу звернути увагу, це не заміна праски, а доповнення. То ж не варто нарікати, що після прання відпарювач безкорисний- у нього трошки інша функція. Для моєї задачки - освіжити одяг з чемодану в подорожах
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Серія 3000 STH3020/70 Ручний відпарювач
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Серія 3000 STH3020/70 Ручний відпарювач
Flower321
23/06/2024
Україна
Kampaania osa
Маленький помічник для догляду за одягом
Я просто в захваті від цього ручного відпарювача! Використовую його вже декілька місяців, і він повністю виправдав всі мої очікування. По-перше, він дійсно безпечний для всіх типів тканин. Я без проблем відпарювала ним як делікатні шовкові блузки, так і щільні джинсові куртки, і жодного разу не залишалося плям чи підпалів. По-друге, цей відпарювач дуже зручний у використанні. Він компактно складається і займає мінімум місця в шафі. Я також оцінюю те, що в комплекті є зручний футляр для зберігання. Загалом, цей відпарювач став незамінним помічником у догляді за одягом для нашої сім'ї.
Positiivsed omadused
Компактний, яскравий дизайн, безпечний для речей
Negatiivsed omadused
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See arvustus tehti tootele Серія 3000 STH3020/70 Ручний відпарювач
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Серія 3000 STH3020/70 Ручний відпарювач
Katsetanud sõltumatu instituut 10 sekundi jooksul bakterite Escherichia coli 8099, Staphylicoccus aureus ATCC 6538, Canidia albicans ATCC 10231 suhtes.