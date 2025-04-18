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  • Kompaktne kokkupandav lahendus
  • Kompaktne kokkupandav lahendus
  • Kompaktne kokkupandav lahendus
  • Kompaktne kokkupandav lahendus
  • Kompaktne kokkupandav lahendus
  • Kompaktne kokkupandav lahendus
  • Kompaktne kokkupandav lahendus
  • Kompaktne kokkupandav lahendus
  • Kompaktne kokkupandav lahendus
  • Kompaktne kokkupandav lahendus
  • Kompaktne kokkupandav lahendus
  • Kompaktne kokkupandav lahendus
  • Kompaktne kokkupandav lahendus
  • Kompaktne kokkupandav lahendus
  • Kompaktne kokkupandav lahendus

3000 seeriaKäeshoitav auruti

STH3020/70

4.9
| (29) Auhinnad | 96% soovitab seda toodet
Kompaktne kokkupandav lahendus
Meie käeshoitav 3000 seeria auruti on kerge, kompaktne ja kokkupandav, seda on lihtne kasutada ja hoiustada. Nii saate nautida värsket riietust igal pool ja igal ajal. See on ideaalne kaaslane nii kodus kui ka liikvel olles.
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Nr.1 triikimiskaubamärk maailmas

Lihtne kasutada nii kodus kui ka liikvel olles

Kompaktne kokkupandav lahendus

  • Kompaktne ja kokkupandav

  • Kasutuseks valmis ~30 sekundiga

  • 1000W, kuni 20 g/min

  • Triikimislauda pole vaja

Kasutusvalmis kõigest 30 sekundiga

Kasutusvalmis kõigest 30 sekundiga

Valmis aurutamiseks kõigest 30 sekundiga. Märgutuli näitab, millal võite alustada, nii et saate tööga kärmelt ühele poole. Ei ootamist ega vaeva.

Kaasas kott lihtsaks hoiustamiseks

Kaasas kott lihtsaks hoiustamiseks

Philipsi seeria 3000 käeshoitava aurutiga on kaasas kott, mida on mugav kasutada reisil või lihtsalt kodus seadme hoiustamiseks.

Eemaldatav 120 ml veepaak hõlpsaks veega täitmiseks

Eemaldatav 120 ml veepaak hõlpsaks veega täitmiseks

Philipsi seeria 3000 käeshoitaval aurutil on eemaldatav 120 ml veepaak, mis võimaldab läbi aurutada ühe rõivakomplekti, ilma et paaki oleks vaja vahepeal täita. Veepaagi saab kergesti aurutist eraldada ja valamu kohal täita.

Tehnilised andmed

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Arvustused

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Kliendi arvamused toodete ja tärnihinnangute kujul on kasulikud kõigile. Need aitavad teil tootest rohkem teada saada ja teha ostuotsuse. Iga klient, kes on toote ostnud veebist või poest, saab jätta arvustuse

4.9

5-st

29

Auhinnad

96%

soovitab seda toodet

4
3
2

18/04/2025

Україна

Україна

Kinnitatud ostja

Класний помічний для дому.

Вітаю! Якщо чесно я багато від цього пристрою не очікував. Подарував дружині з думками що буде зручно прасувати її речі типу тоненький блузок та спідниць, а також невеликі речей зі складною геометрією. Але наскільки ж я здивувався коли, заради експеременту, вирішив прасувати ним джинси. Так, через те що тканина товста то це займає більше часу. Так на одні джинси може піти весь резервуар води а то і більше. Але при великому бажанні (наприклад десь на відпочинку де немає доступу до класичної праски) це можна зробити! Майте на увазі, це Вам не замінити основну, класичну праску, це скоріше як доповнення до ней. Ну і звичайно, якщо ви плануєте постійно відпарювати велику кількість речей, то краще подивитися на професійні відпарювачі з великим резервуаром і більшою потужністью.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Серія 3000 STH3020/70 Ручний відпарювач

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Серія 3000 STH3020/70 Ручний відпарювач

15/07/2024

Україна

Україна

Незамінний помічник для подорожей та вдома

Часто подорожую - то відрядження, то особисті подорожі. Втомилась шукати по готелях праску, тому коли побачила на сайті улюбленого Філіпс цей відпарювач- зрозуміла, що треба спробувати. Вже пройшов тестування відпусткою: освіжили після чемоданів мої речі та всіх друзів ))

Positiivsed omadused

Компактний, досить легкий по вазі, зрозуміло як використовувати без інструкції. Чудово справився з задачею - всі складки розгладжені. Не залишає плям від води на одязі

Negatiivsed omadused

Немаю коментарів проти. Все ж хочу звернути увагу, це не заміна праски, а доповнення. То ж не варто нарікати, що після прання відпарювач безкорисний- у нього трошки інша функція. Для моєї задачки - освіжити одяг з чемодану в подорожах

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Серія 3000 STH3020/70 Ручний відпарювач

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Серія 3000 STH3020/70 Ручний відпарювач

23/06/2024

Україна

Україна

Маленький помічник для догляду за одягом

Я просто в захваті від цього ручного відпарювача! Використовую його вже декілька місяців, і він повністю виправдав всі мої очікування. По-перше, він дійсно безпечний для всіх типів тканин. Я без проблем відпарювала ним як делікатні шовкові блузки, так і щільні джинсові куртки, і жодного разу не залишалося плям чи підпалів. По-друге, цей відпарювач дуже зручний у використанні. Він компактно складається і займає мінімум місця в шафі. Я також оцінюю те, що в комплекті є зручний футляр для зберігання. Загалом, цей відпарювач став незамінним помічником у догляді за одягом для нашої сім'ї.

Positiivsed omadused

Компактний, яскравий дизайн, безпечний для речей

Negatiivsed omadused

-

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Серія 3000 STH3020/70 Ручний відпарювач

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Серія 3000 STH3020/70 Ручний відпарювач

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Lahtiütlused

  1. Katsetanud sõltumatu instituut 10 sekundi jooksul bakterite Escherichia coli 8099, Staphylicoccus aureus ATCC 6538, Canidia albicans ATCC 10231 suhtes.