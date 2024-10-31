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Tarne 3-4 tööpäeva jooksul
Nr.1 triikimiskaubamärk maailmas
Sobib suurepäraselt õrnade riiete ja keeruliste kortsude jaoks
Stiilne ja ühtlustatud kujundus – lihtne kasutada
Võimalik reisidele kaasa võtta, mugav ja lihtne hoiustada
Philipsi käeshoitav auruti 5000 on aurutamiseks valmis siis kui teiegi. Seadke pea lihtsalt rõivaste riidepuul või tasasel pinnal aurutamisasendisse – ja laske aurul pahiseda. Tänu reguleeritavale kallutatavale peale on aurutit lihtne reisile kaasa pakkida ning seda saab kiiresti ja lihtsalt kodus hoiustada.
Ülilihtsalt kasutatav Philipsi käeshoitav auruti 5000 kuumeneb kõigest 35 sekundiga. Võite unustada suure vana kohmaka triikimislaua ülespanemise – enam pole seda vaja. Lihtsalt aurutage ja eemaldage rõivastelt kortsud riidepuul või tasasel pinnal. Töö tehtud.
Philipsi käeshoitav auruti 5000 võimaldab teil vabaneda jonnakatest kortsudest kõigel teie garderoobis, mis on triigitav. Eco on teie ideaalne energiasäästu vaikeseade. Ja siis veel tugevama aurujoaga Max, mis on suurepärane tugevamate kortsude ja kangaste (nt puuvilla) jaoks.
4.9
5-st
28
Auhinnad
100%
soovitab seda toodet
31/10/2024
Україна
Kampaania osa
Легкий, простий, якісний
Дуже зручно прасувати всякі дрібниці, не займає багато місця взагалі, коштує недорого і дуже класно виглядає. Прасує навіть цупку тканину, хоч і довше, але прасує. Задоволений придбанням
Positiivsed omadused
Легкий, недорогий, гарний
Negatiivsed omadused
Немає
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Серія 5000 STH5010/70 Ручний відпарювач
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Серія 5000 STH5010/70 Ручний відпарювач
ZoryaMtb
31/10/2024
Україна
Kampaania osa
Найкращий за свої кошти
Класний, стильний і потужний відпарювач. Виглядає дорожче ніж коштує. Відпарює навіть достатньо товсті тканини, хоч не так легко, як праскою, але набагато зручніше і швидше
Positiivsed omadused
Зручність, потужність, ціна
Negatiivsed omadused
Немає
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Серія 5000 STH5010/70 Ручний відпарювач
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Серія 5000 STH5010/70 Ручний відпарювач
30/10/2024
Україна
Kampaania osa
Класна заміна прасці для студента
Поїхавши на навчання від батьків, не задумувалась про праску, бо завжди вдома було місце та і рідко коли прасувала саме я, але в гуртожитку постало питання з місцем, бо не було як поставити дошку і не було бажання потім ділить її між сусідками і тому придбала цей відпарювач і тепер всі проблеми вирішено. А ще недорого, гарно і легко. Тому тепер питання з прасуванням вирішено, завдяки цьому відпарювачу
Positiivsed omadused
Компактно і зручно
Negatiivsed omadused
-
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Серія 5000 STH5010/70 Ручний відпарювач
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Серія 5000 STH5010/70 Ручний відпарювач
Testitud järgmiste bakterite/pärmi katsetüvedega: Escherichia coli (8099), Staphylococcus aureus. ATCC 6538, Candida albicans ATCC 10231^ Testitud järgmiste katselestade liikidega: Dermatophagoides farinae (mees- ja naissoost täiskasvanud lestade ning nümfidega)
1400 W võimsusklass kehtib siis, kui seade on ühendatud 240 V toiteallikaga. Tegelik võimsusklass võib sõltuvalt pingest erineda.