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  • Moe tulevik: aurutamine ühendatakse stiiliga
  • Moe tulevik: aurutamine ühendatakse stiiliga
  • Moe tulevik: aurutamine ühendatakse stiiliga
  • Moe tulevik: aurutamine ühendatakse stiiliga
  • Moe tulevik: aurutamine ühendatakse stiiliga
  • Moe tulevik: aurutamine ühendatakse stiiliga
  • Moe tulevik: aurutamine ühendatakse stiiliga
  • Moe tulevik: aurutamine ühendatakse stiiliga
  • Moe tulevik: aurutamine ühendatakse stiiliga
  • Moe tulevik: aurutamine ühendatakse stiiliga
  • Moe tulevik: aurutamine ühendatakse stiiliga
  • Moe tulevik: aurutamine ühendatakse stiiliga
  • Moe tulevik: aurutamine ühendatakse stiiliga
  • Moe tulevik: aurutamine ühendatakse stiiliga
  • Moe tulevik: aurutamine ühendatakse stiiliga
  • Moe tulevik: aurutamine ühendatakse stiiliga

5000 seeriaKäeshoitav auruti

STH5010/70

4.9
| (28) Auhinnad | 100% soovitab seda toodet
Moe tulevik: aurutamine ühendatakse stiiliga
Rõivad on välja valitud, aga triikimiseks aega napib? Olge mureta, meil on lahendus! Vahetage oma vanamoodne triikrauakobakas välja Philipsi käsiauruti 5000 vastu. See on töövalmis kõigest 35 sekundiga ja seda on lausa lust kasutada. Põletusjälgede tekkimise välistav moodne seade moodsale inimesele!
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Nr.1 triikimiskaubamärk maailmas

Maitsekam väljanägemine Philipsi abil

Moe tulevik: aurutamine ühendatakse stiiliga

  • Sobib suurepäraselt õrnade riiete ja keeruliste kortsude jaoks

  • Stiilne ja ühtlustatud kujundus – lihtne kasutada

  • Võimalik reisidele kaasa võtta, mugav ja lihtne hoiustada

Õhuke konstruktsioon reguleeritava peaga: lihtne kasutada ja hoiustada

Õhuke konstruktsioon reguleeritava peaga: lihtne kasutada ja hoiustada

Philipsi käeshoitav auruti 5000 on aurutamiseks valmis siis kui teiegi. Seadke pea lihtsalt rõivaste riidepuul või tasasel pinnal aurutamisasendisse – ja laske aurul pahiseda. Tänu reguleeritavale kallutatavale peale on aurutit lihtne reisile kaasa pakkida ning seda saab kiiresti ja lihtsalt kodus hoiustada.

Plug & play: sekunditega valmis, triikimislauda pole vaja

Plug & play: sekunditega valmis, triikimislauda pole vaja

Ülilihtsalt kasutatav Philipsi käeshoitav auruti 5000 kuumeneb kõigest 35 sekundiga. Võite unustada suure vana kohmaka triikimislaua ülespanemise – enam pole seda vaja. Lihtsalt aurutage ja eemaldage rõivastelt kortsud riidepuul või tasasel pinnal. Töö tehtud.

Seaded Eco ja Max: valige oma rõivastele sobiv

Seaded Eco ja Max: valige oma rõivastele sobiv

Philipsi käeshoitav auruti 5000 võimaldab teil vabaneda jonnakatest kortsudest kõigel teie garderoobis, mis on triigitav. Eco on teie ideaalne energiasäästu vaikeseade. Ja siis veel tugevama aurujoaga Max, mis on suurepärane tugevamate kortsude ja kangaste (nt puuvilla) jaoks.

Tehnilised andmed

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Arvustused

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4.9

5-st

28

Auhinnad

100%

soovitab seda toodet

4
3
1

31/10/2024

Україна

Україна

Легкий, простий, якісний

Дуже зручно прасувати всякі дрібниці, не займає багато місця взагалі, коштує недорого і дуже класно виглядає. Прасує навіть цупку тканину, хоч і довше, але прасує. Задоволений придбанням

Positiivsed omadused

Легкий, недорогий, гарний

Negatiivsed omadused

Немає

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Серія 5000 STH5010/70 Ручний відпарювач

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Серія 5000 STH5010/70 Ручний відпарювач

31/10/2024

Україна

Україна

Найкращий за свої кошти

Класний, стильний і потужний відпарювач. Виглядає дорожче ніж коштує. Відпарює навіть достатньо товсті тканини, хоч не так легко, як праскою, але набагато зручніше і швидше

Positiivsed omadused

Зручність, потужність, ціна

Negatiivsed omadused

Немає

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Серія 5000 STH5010/70 Ручний відпарювач

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Серія 5000 STH5010/70 Ручний відпарювач

30/10/2024

Україна

Україна

Класна заміна прасці для студента

Поїхавши на навчання від батьків, не задумувалась про праску, бо завжди вдома було місце та і рідко коли прасувала саме я, але в гуртожитку постало питання з місцем, бо не було як поставити дошку і не було бажання потім ділить її між сусідками і тому придбала цей відпарювач і тепер всі проблеми вирішено. А ще недорого, гарно і легко. Тому тепер питання з прасуванням вирішено, завдяки цьому відпарювачу

Positiivsed omadused

Компактно і зручно

Negatiivsed omadused

-

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Серія 5000 STH5010/70 Ручний відпарювач

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Серія 5000 STH5010/70 Ручний відпарювач

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Lahtiütlused

  1. Testitud järgmiste bakterite/pärmi katsetüvedega: Escherichia coli (8099), Staphylococcus aureus. ATCC 6538, Candida albicans ATCC 10231^ Testitud järgmiste katselestade liikidega: Dermatophagoides farinae (mees- ja naissoost täiskasvanud lestade ning nümfidega)

  2. 1400 W võimsusklass kehtib siis, kui seade on ühendatud 240 V toiteallikaga. Tegelik võimsusklass võib sõltuvalt pingest erineda.