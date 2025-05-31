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Tarne 3-4 tööpäeva jooksul
Nr.1 triikimiskaubamärk maailmas
Sobib suurepäraselt õrnade riiete ja keeruliste kortsude jaoks
Stiilne ja ühtlustatud kujundus – lihtne kasutada
Võimalik reisidele kaasa võtta, mugav ja lihtne hoiustada
Philipsi käeshoitav auruti 5000 on aurutamiseks valmis siis kui teiegi. Seadke pea lihtsalt rõivaste riidepuul või tasasel pinnal aurutamisasendisse – ja laske aurul pahiseda. Tänu reguleeritavale kallutatavale peale on aurutit lihtne reisile kaasa pakkida ning seda saab kiiresti ja lihtsalt kodus hoiustada.
Ülilihtsalt kasutatav Philipsi käeshoitav auruti 5000 kuumeneb kõigest 35 sekundiga. Võite unustada suure vana kohmaka triikimislaua ülespanemise – enam pole seda vaja. Lihtsalt aurutage ja eemaldage rõivastelt kortsud riidepuul või tasasel pinnal. Töö tehtud.
Philipsi käeshoitav auruti 5000 võimaldab teil vabaneda jonnakatest kortsudest kõigel teie garderoobis, mis on triigitav. Eco on teie ideaalne energiasäästu vaikeseade. Ja siis veel tugevama aurujoaga Max, mis on suurepärane tugevamate kortsude ja kangaste (nt puuvilla) jaoks.
5.0
5-st
4
Auhinnad
100%
soovitab seda toodet
Zvezdichka
31/05/2025
България
Kampaania osa
Удобен и лесен за ползване
Бързо лесно гладене с едно движение. Прекрасен помощник при пътувания.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Серия 5000 STH5020/20 Ръчен уред за гладене с пара
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Серия 5000 STH5020/20 Ръчен уред за гладене с пара
Paya P
30/05/2025
България
Kampaania osa
Най-практичен, най- удобен, най- функционален
Ръчния уред за градене с пара е най- необходимият ми уред, който използвам вкъщи. Обикновено нямам време за гладене и в бързината обличам нещо просто така. Осебено пролетта, дрехите ми са предимно ризи и панталони, които е необходимо да се изгладят. Парата от уреда е толкова добра , че само с няколко погалвания дрехите ми са готови за обличане. Пестя време, но без компромиси. Благодарение на уреда серия Philips - Серия 5000 STH5020/20 Ръчен уред за гладене с пара съм винаги в изряден външен вид!!! Това ми дава самочувствие и ходя с желание на работа! Харесвам всичко в този продукт и да добавя има огромна разлика от предишните му серии, които също съм използвала!
Positiivsed omadused
Бързина и функционалност
Negatiivsed omadused
Обем
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Серия 5000 STH5020/20 Ръчен уред за гладене с пара
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Серия 5000 STH5020/20 Ръчен уред за гладене с пара
Zazzza
22/05/2025
България
Kampaania osa
Лек, удобен и функционален уред
Уредът за гладене с пара е изключително лек, което го прави лесно преносим и чудесен избор за пътуване. Парата е достатъчно силна, а чупещата се глава дава допълнително удобство при употреба.
Positiivsed omadused
Лек и лесно преносим по време на пътуване
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Серия 5000 STH5020/20 Ръчен уред за гладене с пара
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Серия 5000 STH5020/20 Ръчен уред за гладене с пара
Testitud järgmiste bakterite/pärmi katsetüvedega: Escherichia coli (8099), Staphylococcus aureus. ATCC 6538, Candida albicans ATCC 10231^ Testitud järgmiste katselestade liikidega: Dermatophagoides farinae (mees- ja naissoost täiskasvanud lestade ning nümfidega)
1400 W võimsusklass kehtib siis, kui seade on ühendatud 240 V toiteallikaga. Tegelik võimsusklass võib sõltuvalt pingest erineda.