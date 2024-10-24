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Tarne 3-4 tööpäeva jooksul
Nr.1 triikimiskaubamärk maailmas
Sobib suurepäraselt õrnade riiete ja keeruliste kortsude jaoks
Stiilne ja ühtlustatud kujundus – lihtne kasutada
Võimalik reisidele kaasa võtta, mugav ja lihtne hoiustada
Philipsi käeshoitav auruti 5000 on aurutamiseks valmis siis kui teiegi. Seadke pea lihtsalt rõivaste riidepuul või tasasel pinnal aurutamisasendisse – ja laske aurul pahiseda. Tänu reguleeritavale kallutatavale peale on aurutit lihtne reisile kaasa pakkida ning seda saab kiiresti ja lihtsalt kodus hoiustada.
Ülilihtsalt kasutatav Philipsi käeshoitav auruti 5000 kuumeneb kõigest 35 sekundiga. Võite unustada suure vana kohmaka triikimislaua ülespanemise – enam pole seda vaja. Lihtsalt aurutage ja eemaldage rõivastelt kortsud riidepuul või tasasel pinnal. Töö tehtud.
Philipsi käeshoitav auruti 5000 võimaldab teil vabaneda jonnakatest kortsudest kõigel teie garderoobis, mis on triigitav. Eco on teie ideaalne energiasäästu vaikeseade. Ja siis veel tugevama aurujoaga Max, mis on suurepärane tugevamate kortsude ja kangaste (nt puuvilla) jaoks.
4.9
5-st
19
Auhinnad
100%
soovitab seda toodet
Saneck
24/10/2024
Україна
Стильний, потужний
Дуже подобається колір, потужність, класно відпарює та проглажує, компактний, беру часто в поїздки.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Серія 5000 STH5020/40 Ручний відпарювач
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Серія 5000 STH5020/40 Ручний відпарювач
Sviat
24/10/2024
Україна
Kampaania osa
Найшвидше прасування у моєму житті
Цей ручний відпарювач став для мене справжнім порятунком у догляді за одягом. Дуже зручно використовувати, коли немає часу діставати прасувальну дошку. Відпарювач нагрівається буквально за кілька секунд, тому можна швидко освіжити і розгладити одяг перед виходом. Навіть з щільними тканинами, як джинси, справляється на відмінно! Подобається, що він легкий і компактний — його можна легко взяти з собою в подорож. Резервуару для води вистачає на кілька речей, а потужна подача пари добре справляється навіть зі складками на делікатних тканинах. І окремо відзначу дизайн — він стильний і сучасний.
Positiivsed omadused
швидке нагрівання, легкий і компактний, підходить для різних тканин, стильний дизайн
Negatiivsed omadused
Немає
See arvustus tehti tootele Серія 5000 STH5020/40 Ручний відпарювач
See arvustus tehti tootele Серія 5000 STH5020/40 Ручний відпарювач
~kvitkova~
23/10/2024
Україна
Kampaania osa
Потужний та ергономічний
Обрала цей ручний відпарювач, бо його характеристики мені ідеально підійшли, та ще й яскравий червоний колір привабив. Хочу поділитися враженнями: по-перше, він легкий та ергономічний, зручно тримати в руках. Відпарює речі швидко і якісно, заломи та складки на речах зникають за кілька проходів. Дуже зручно, що є два знімні резервуари для води — це полегшує використання і продовжує час роботи. Рекомендую для тих, хто цінує швидкість і комфорт!
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Серія 5000 STH5020/40 Ручний відпарювач
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Серія 5000 STH5020/40 Ручний відпарювач
Testitud järgmiste bakterite/pärmi katsetüvedega: Escherichia coli (8099), Staphylococcus aureus. ATCC 6538, Candida albicans ATCC 10231^ Testitud järgmiste katselestade liikidega: Dermatophagoides farinae (mees- ja naissoost täiskasvanud lestade ning nümfidega)
1400 W võimsusklass kehtib siis, kui seade on ühendatud 240 V toiteallikaga. Tegelik võimsusklass võib sõltuvalt pingest erineda.