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Tarne 3-4 tööpäeva jooksul
Nr.1 triikimiskaubamärk maailmas
Sobib suurepäraselt õrnade riiete ja keeruliste kortsude jaoks
Stiilne ja ühtlustatud kujundus – lihtne kasutada
Võimalik reisidele kaasa võtta, mugav ja lihtne hoiustada
Philipsi käeshoitav auruti 5000 on aurutamiseks valmis siis kui teiegi. Seadke pea lihtsalt rõivaste riidepuul või tasasel pinnal aurutamisasendisse – ja laske aurul pahiseda. Tänu reguleeritavale kallutatavale peale on aurutit lihtne reisile kaasa pakkida ning seda saab kiiresti ja lihtsalt kodus hoiustada.
Ülilihtsalt kasutatav Philipsi käeshoitav auruti 5000 kuumeneb kõigest 35 sekundiga. Võite unustada suure vana kohmaka triikimislaua ülespanemise – enam pole seda vaja. Lihtsalt aurutage ja eemaldage rõivastelt kortsud riidepuul või tasasel pinnal. Töö tehtud.
Philipsi käeshoitav auruti 5000 võimaldab teil vabaneda jonnakatest kortsudest kõigel teie garderoobis, mis on triigitav. Eco on teie ideaalne energiasäästu vaikeseade. Ja siis veel tugevama aurujoaga Max, mis on suurepärane tugevamate kortsude ja kangaste (nt puuvilla) jaoks.
5.0
5-st
8
Auhinnad
100%
soovitab seda toodet
FLORY91
28/05/2025
България
Kampaania osa
Страхотен!
Невероятен уред! Включва се невероятно бързо,има регулираща се част,лек и удобен!Глади се лесно и не се притеснявам,че ще изгоря нещо.Парата може да се регулира ,има възможност за вертикално гладене а дъската често не е нужна.Има аксесоари а целият комплект не заема никакво място,което го прави идеален за нашите предстоящи пътувания.
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See arvustus tehti tootele Серия 5000 STH5030/80 Ръчен уред за гладене с пара
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See arvustus tehti tootele Серия 5000 STH5030/80 Ръчен уред за гладене с пара
Rain girl
28/05/2025
България
Kampaania osa
Страхотен!!!
Прекрасен уред, върши чудеса за спешни случаи. Гладенето се случва бързо и лесно, освен това е много лек и удобен за работа. Подходящ е и за пътуване, защото е много компактен и не заема място!
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See arvustus tehti tootele Серия 5000 STH5030/80 Ръчен уред за гладене с пара
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Серия 5000 STH5030/80 Ръчен уред за гладене с пара
IvaPNV
28/05/2025
България
Kampaania osa
Заслужава си
Страхотен уред!Гладенето освен,че е лесно е и по-забавно. Глади всякакви материи-открих дори ,че лесно мога да освежа завесите вкъщи с пара.Има аксесоари в комплекта,лесно преносим и не заема място.Силно препоръчвам!
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See arvustus tehti tootele Серия 5000 STH5030/80 Ръчен уред за гладене с пара
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Серия 5000 STH5030/80 Ръчен уред за гладене с пара
Testitud järgmiste bakterite/pärmi katsetüvedega: Escherichia coli (8099), Staphylococcus aureus. ATCC 6538, Candida albicans ATCC 10231^ Testitud järgmiste katselestade liikidega: Dermatophagoides farinae (mees- ja naissoost täiskasvanud lestade ning nümfidega)
1400 W võimsusklass kehtib siis, kui seade on ühendatud 240 V toiteallikaga. Tegelik võimsusklass võib sõltuvalt pingest erineda.