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Nr.1 triikimiskaubamärk maailmas
Võimsus 1500 W, kuni 28 g/min
OptimalTEMP tald
30 sekundiline soojenemine
100 ml veepaak
Auruplaadil on teravatipuline ots, nii et kortse saab hõlpsalt ja eriti täpselt siluda raskesti ligipääsetavates kohtades, nagu nööbid, kraed ja voldid.
Kuni 28 g/min pidev võimas auruvoog lõdvendab kangakiude, et kortsud saaksid kiiresti sileneda, ning tagab, et teie rõivad näevad võimalikult head välja.
100 ml äravõetav veepaak, et aurutada kuni 1 täiskomplekt riideid ilma, et paaki vahepeal uuesti täita tuleb. Veepaaki on lihtne eemaldada ja uuesti täita ka siis, kui aurutamise ajal seda vaja on.
Auhinnad
5.0
5-st
1
Arvustus
100%
soovitab seda toodet
DANTО
05/08/2023
България
Много удобен уред за гладене
Изключително удобен и практичен уред, особено когато сте на път. Перфектен за употреба при гладене на фини и деликатни материи. Силно препоръчвам.
Positiivsed omadused
Лек и практичен
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Серия 7000 STH7020/20 Ръчен уред за гладене с пара
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Серия 7000 STH7020/20 Ръчен уред за гладене с пара
Võrreldes Philips GC362 seadmega, põhineb Philipsi sisemisel katsearuandel
Võrreldes seadmega Philips GC362, põhineb Philipsi sisemisel katse aruandel