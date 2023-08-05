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7000 SeriesKäeshoitav rõivaauruti

STH7020/20

5
| (1) Arvustus | 100% soovitab seda toodet

1 auhind

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Kõik, mis teil on, saate tänu Philipsi 7000 käeshoitavale aurutile kiiresti selga panna. Selle reguleeritav pea ja terava otsaga auruplaat eemaldab kiirelt ja mugavalt kortsud mis tahes nurga alt ning OptimalTemp välistab põletused.
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Nr.1 triikimiskaubamärk maailmas

Mugav, kiire ja tõhus aurutamine

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  • Võimsus 1500 W, kuni 28 g/min

  • OptimalTEMP tald

  • 30 sekundiline soojenemine

  • 100 ml veepaak

Teravatipuline ots ulatub tõhusalt rõivaste kõigi osadeni

Teravatipuline ots ulatub tõhusalt rõivaste kõigi osadeni

Auruplaadil on teravatipuline ots, nii et kortse saab hõlpsalt ja eriti täpselt siluda raskesti ligipääsetavates kohtades, nagu nööbid, kraed ja voldid.

Pidev auruvoog silub kortsud tõhusalt

Pidev auruvoog silub kortsud tõhusalt

Kuni 28 g/min pidev võimas auruvoog lõdvendab kangakiude, et kortsud saaksid kiiresti sileneda, ning tagab, et teie rõivad näevad võimalikult head välja.

100 ml veepaak annab riietele ühe korraga suurepärase väljanägemise

100 ml veepaak annab riietele ühe korraga suurepärase väljanägemise

100 ml äravõetav veepaak, et aurutada kuni 1 täiskomplekt riideid ilma, et paaki vahepeal uuesti täita tuleb. Veepaaki on lihtne eemaldada ja uuesti täita ka siis, kui aurutamise ajal seda vaja on.

Tehnilised andmed

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Auhinnad

  • Award image VRS_PBTAWARD12

Arvustused

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5.0

5-st

1

Arvustus

100%

soovitab seda toodet

4
3
2
1

05/08/2023

България

България

Много удобен уред за гладене

Изключително удобен и практичен уред, особено когато сте на път. Перфектен за употреба при гладене на фини и деликатни материи. Силно препоръчвам.

Positiivsed omadused

Лек и практичен

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Серия 7000 STH7020/20 Ръчен уред за гладене с пара

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Серия 7000 STH7020/20 Ръчен уред за гладене с пара

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  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.
Lahtiütlused

  1. Võrreldes Philips GC362 seadmega, põhineb Philipsi sisemisel katsearuandel

  2. Võrreldes seadmega Philips GC362, põhineb Philipsi sisemisel katse aruandel