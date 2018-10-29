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STH7040/80
Nr.1 triikimiskaubamärk maailmas
Reguleeritava auruti peaga
OptimalTEMP tald
30 sekundiline soojenemine
100 + 200 ml veepaagid
Lisaks kortsude eemaldamisele värskendab rõivaauruti 7000 ka riideid (ja pehmet sisustust, kardinaid, mänguasju) ja eemaldab lõhnad, hävitades kuni 99,9% bakteritest*.
Uuenduslik reguleeritav pea tähendab, et saate siluda kortse mis tahes nurga all, seega aurutada vertikaalselt või horisontaalselt – täpselt nii nagu soovite!
Auruplaadil on teravatipuline ots, nii et kortse saab hõlpsalt ja eriti täpselt siluda raskesti ligipääsetavates kohtades, nagu nööbid, kraed ja voldid.
Auhinnad
Arvustused
Katsetanud kolmanda osapoole asutus bakteriliike Escherichia coli 8099, Staphylococcus aureus ATCC 6538, Candida albicans ATCC 10231 10-sekundilise aurutamisajaga.
Võrreldes seadmega Philips GC362, põhineb Philipsi sisemisel katse aruandel