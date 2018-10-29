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7000 SeriesKäeshoitav rõivaauruti

STH7040/80

1 auhind

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Philipsi käeshoitava rõivaauruti 7000 abil näeb teie riietus suurepärane välja. Aurutage mugavalt selle ainulaadse reguleeritava peaga ja jõudke teravatipulise auruplaadiga hõlpsalt keeruliste kortsudeni. OptimalTEMP tehnoloogia tagab põletusjälgedeta tulemuse.
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Nr.1 triikimiskaubamärk maailmas

Mugav, kiire ja tõhus aurutamine

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  • Reguleeritava auruti peaga

  • OptimalTEMP tald

  • 30 sekundiline soojenemine

  • 100 + 200 ml veepaagid

Hävitab kuni 99,9% bakteritest*, värskendab ja eemaldab lõhnad

Lisaks kortsude eemaldamisele värskendab rõivaauruti 7000 ka riideid (ja pehmet sisustust, kardinaid, mänguasju) ja eemaldab lõhnad, hävitades kuni 99,9% bakteritest*.

Reguleeritav pea teeb aurutamise hõlpsaks ja nauditavaks

Uuenduslik reguleeritav pea tähendab, et saate siluda kortse mis tahes nurga all, seega aurutada vertikaalselt või horisontaalselt – täpselt nii nagu soovite!

Teravatipuline ots ulatub tõhusalt rõivaste kõigi osadeni

Auruplaadil on teravatipuline ots, nii et kortse saab hõlpsalt ja eriti täpselt siluda raskesti ligipääsetavates kohtades, nagu nööbid, kraed ja voldid.

Tehnilised andmed

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Auhinnad

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Lahtiütlused

  1. Katsetanud kolmanda osapoole asutus bakteriliike Escherichia coli 8099, Staphylococcus aureus ATCC 6538, Candida albicans ATCC 10231 10-sekundilise aurutamisajaga.

  2. Võrreldes seadmega Philips GC362, põhineb Philipsi sisemisel katse aruandel