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7000 SeriesKäeshoitav rõivaauruti

STH7050/30

1
| (1) Arvustus

1 auhind

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Philipsi käeshoitava rõivaauruti seeria abil näeb teie riietus suurepärane välja. Aurutage mugavalt selle ainulaadse reguleeritava peaga ja jõudke teravatipulise auruplaadiga hõlpsalt keeruliste kortsudeni. OptimalTEMP tehnoloogia tagab põletusjälgedeta tulemuse.
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Nr.1 triikimiskaubamärk maailmas

Mugav, kiire ja tõhus aurutamine

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  • Võimsus 1500 W, kuni 28 g/min

  • OptimalTEMP tald

  • 30 sekundiline soojenemine

  • 100 + 200 ml veepaagid

  • Lisatud StyleMat

Reguleeritav pea teeb aurutamise hõlpsaks ja nauditavaks

Reguleeritav pea teeb aurutamise hõlpsaks ja nauditavaks

Uuenduslik reguleeritav pea tähendab, et saate siluda kortse mis tahes nurga all, seega aurutada vertikaalselt või horisontaalselt – täpselt nii nagu soovite!

Teravatipuline ots ulatub tõhusalt rõivaste kõigi osadeni

Teravatipuline ots ulatub tõhusalt rõivaste kõigi osadeni

Auruplaadil on teravatipuline ots, nii et kortse saab hõlpsalt ja eriti täpselt siluda raskesti ligipääsetavates kohtades, nagu nööbid, kraed ja voldid.

Aurutamisvalmis vaid 30 sekundiga

Aurutamisvalmis vaid 30 sekundiga

Auruti on alati kasutusvalmis 30 sekundiga, kui seda vajate. Märgutuli näitab, kui olete valmis alustama, nii et töö saab kiiresti tehtud. Ideaalne abivahend viimase hetke rõivaotsuste korral.

Tehnilised andmed

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Auhinnad

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Arvustused

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1.0

5-st

1

Arvustus

5
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12/11/2024

Slovensko

Slovensko

Katastrofalny produkt - skuste radsej iny model

Na tento produkt ma nahovorila znama, ktora z neho bola nadsena. Kedze sme mali uz starsi 4+rocny naparovac, ktory mal toho hodne za sebou a ktory chodil so mnou casto na pracovne cesty, a chceli sme kupit jeden na doma, tak sme skusili tento. Bohuzial, pristroj je katastrofalny. Naparovanie nie je kontinualne, bol som zvyknuty, ze za minutu som mal svoje kosele ozehlene - s tymto novym strojom to vsak trva 3x tolko. Za 4 roky pouzivania konkurencneho produktu som sa v zivote nepopalil, teraz sa mi naopak nestalo, aby som spravil co len par koseli bez poplenia seba sameho. Ale to je preto, ze pristor tak slabo naparuje, takze kosele musim pridrzat a natahovata (co som predtym vobec nemusel). Co je vrchol, je jeho uboha funkcnost - dno nadrzky na vodu nie je ploche, takze pristroj sa neda odlozit rovno, len polozit spriamene na zem - naozaj skvely napad pokladat 100´C na zem. Je neskaldny, ma zbytocne siroku hlavicu, takze na cestovanie je ajtak nepouzitelny. A nadobku na vodu, tu musite kazdu chvilu doplnat - cca kazde 3 kosele. Neskutocne zle navrhnuty produkt. Bohuzial ho uz nevieme vratit, tak ho budeme predavat, pretoze vzdy ked mam doma stary 4rocny naparovac SteamOne, a tento, tak beriem do ruky ten SteamOne. Povodne som myslel, ze ho posuniem aspon svokre, ale ked vidim co za katastrofalny produkt to je, tak mi to srdce nedovoli, a budeme ho predavat hoc aj za 30euro na bazosi. PS: Nie, nejedna sa o chybny kus - kamaratku som pozval k nam, nech prinesie ukazat svoj - tiez sme si najskor mysleli, ze je chybny kus, chceli sme dat tomu sancu. Bohuzial, aj je naparoval rovnako slabo v porovnani s nasim predchadzajucim. Chapem, ze kamaratke to "zmenilo svet", ale to len preto, ze ziadny iny podobny produkt nepoznala - a ked videla, ako naparuje o polovicku lacnejsi a stary naparovac, velmi sa hanbila ze nam tento odporucala. Tymto modelom velku chybu, ak chcete Philips, skuste iny model, mozno budete mat viac stastia.

Positiivsed omadused

Otocna hlavica

Negatiivsed omadused

Slabo naparuje, velka hlavica, neskaldny, nadoba je mala, neda sa polozit vzpriamene, nie je prenosny, kabel je kratky

See arvustus tehti tootele Séria 7000 STH7050/30 Ručný naparovač

See arvustus tehti tootele Séria 7000 STH7050/30 Ručný naparovač

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Lahtiütlused

  1. Katsetanud kolmanda osapoole asutus bakteriliike Escherichia coli 8099, Staphylococcus aureus ATCC 6538, Candida albicans ATCC 10231 10-sekundilise aurutamisajaga.

  2. Võrreldes seadmega Philips GC362, põhineb Philipsi sisemisel katse aruandel