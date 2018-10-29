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T2/00
Rikkalik loomulik heli
Mürasummutus Pro+
Suurepärane kõne kvaliteet
Ajatu Fidelio disain
Need suurepärased kõrvaklapid toovad teieni peene loomuliku heli ja täpse instrumendieraldusega, alates pingelisest, kontrollitud bassist kuni soojade keskpaikade ja sädelevate kõrgusteni. Tasakaalustatud armatuuriga ja grafeenkattega dünaamilised draiverid värvivad üksikasjalikumalt kui kunagi varem. Kuulete lugusid, mida teie lemmikartistid on teinud - just nii, nagu nad neid tegid.
Kohanduv mürasummutus kohandub kiiresti teie keskkonnaga, et reaalajas summutada välismüra, sealhulgas tuult. Muusikast kõnedeni, saate sukelduda kõikjal, kus olete, ilma sõrme tõstmata. Kui soovite reguleerida läbipaistvust või tuulemüra vähendamise taset, kasutage lihtsalt Philipsi kõrvaklappide rakendust.
Saate helistada kõige aktiivsematest ja mürarikkamatest kohtadest. Beamforming-mikrofonid keskenduvad teie hääle helile, samas kui täiustatud AI algoritmid takistavad taustamüral kõne segamist. Kui on väga tuuline, võtab usaldusväärne luujuhtivusega andur teie hääle vastu, nii et teid ikka kuuldakse.
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