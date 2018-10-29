Rikkalik. Philipsi helisignatuur Fidelio jaoks

Need suurepärased kõrvaklapid toovad teieni peene loomuliku heli ja täpse instrumendieraldusega, alates pingelisest, kontrollitud bassist kuni soojade keskpaikade ja sädelevate kõrgusteni. Tasakaalustatud armatuuriga ja grafeenkattega dünaamilised draiverid värvivad üksikasjalikumalt kui kunagi varem. Kuulete lugusid, mida teie lemmikartistid on teinud - just nii, nagu nad neid tegid.