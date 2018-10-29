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  • Kujundatud igapäevasteks seiklusteks
  • Kujundatud igapäevasteks seiklusteks
  • Kujundatud igapäevasteks seiklusteks
  • Kujundatud igapäevasteks seiklusteks
  • Kujundatud igapäevasteks seiklusteks
  • Kujundatud igapäevasteks seiklusteks
  • Kujundatud igapäevasteks seiklusteks
  • Kujundatud igapäevasteks seiklusteks
  • Kujundatud igapäevasteks seiklusteks
  • Kujundatud igapäevasteks seiklusteks
  • Kujundatud igapäevasteks seiklusteks
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  • Kujundatud igapäevasteks seiklusteks
  • Kujundatud igapäevasteks seiklusteks
  • Kujundatud igapäevasteks seiklusteks
  • Kujundatud igapäevasteks seiklusteks
  • Kujundatud igapäevasteks seiklusteks
  • Kujundatud igapäevasteks seiklusteks
  • Kujundatud igapäevasteks seiklusteks
  • Kujundatud igapäevasteks seiklusteks
  • Kujundatud igapäevasteks seiklusteks
  • Kujundatud igapäevasteks seiklusteks

FidelioTäielikult juhtmevabad kõrvaklapid

T2/00

2 auhinnad

Kujundatud igapäevasteks seiklusteks
Ilus silmale. Pai kõrvale. Need esmaklassilised täielikult juhtmevabad kõrvaklapid tagavad kõige ruumikama ja üksikasjalikuma kõrvasisese heli ning nutikaima mürakontrolli. Muusikast kõnedeni, filmidest taskuhäälingusaadeteni: need klapid viivad teid igasse maailma nurka.
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Kujundatud igapäevasteks seiklusteks

  • Rikkalik loomulik heli

  • Mürasummutus Pro+

  • Suurepärane kõne kvaliteet

  • Ajatu Fidelio disain

Rikkalik. Philipsi helisignatuur Fidelio jaoks

Rikkalik. Philipsi helisignatuur Fidelio jaoks

Need suurepärased kõrvaklapid toovad teieni peene loomuliku heli ja täpse instrumendieraldusega, alates pingelisest, kontrollitud bassist kuni soojade keskpaikade ja sädelevate kõrgusteni. Tasakaalustatud armatuuriga ja grafeenkattega dünaamilised draiverid värvivad üksikasjalikumalt kui kunagi varem. Kuulete lugusid, mida teie lemmikartistid on teinud - just nii, nagu nad neid tegid.

Sukeldumine, mis kohandub sinuga. Mürasummutus Pro+

Sukeldumine, mis kohandub sinuga. Mürasummutus Pro+

Kohanduv mürasummutus kohandub kiiresti teie keskkonnaga, et reaalajas summutada välismüra, sealhulgas tuult. Muusikast kõnedeni, saate sukelduda kõikjal, kus olete, ilma sõrme tõstmata. Kui soovite reguleerida läbipaistvust või tuulemüra vähendamise taset, kasutage lihtsalt Philipsi kõrvaklappide rakendust.

Suurepärane kõne kvaliteet. Iga sõna on selge ja tugev

Suurepärane kõne kvaliteet. Iga sõna on selge ja tugev

Saate helistada kõige aktiivsematest ja mürarikkamatest kohtadest. Beamforming-mikrofonid keskenduvad teie hääle helile, samas kui täiustatud AI algoritmid takistavad taustamüral kõne segamist. Kui on väga tuuline, võtab usaldusväärne luujuhtivusega andur teie hääle vastu, nii et teid ikka kuuldakse.

Tehnilised andmed

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Auhinnad

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