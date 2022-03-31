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Tarne 3-4 tööpäeva jooksul
Tootmine lõpetatud
TAA4205BK/00
Treenige nutikamalt. Mis tahes ilma korral.
Võtke oma treeningust viimast nende veekindlate spordikõrvaklappidega. Pulsimõõtja jälgib teie treeningu intensiivsust ja energiline muusika hoiab teid liikumises. Pulsimõõtja andmeid saate vaadata Philipsi kõrvaklappide rakendusest.
Sisseehitatud pulsimonitor
6 tundi kuulamisaega
Kindel sobivus
IPX5 vee-ja higikindel
Kindel Bluetoothi ühendus tagab, et te ei jääks trenni tehes ilma ühestki olulisest hetkest. Multifunktsionaalne nupp võimaldab muusikaloendit pausile panna, kõnesid vastu võtta, helitugevust reguleerida ja telefoni häälassistenti aktiveerida.
3.0
5-st
4
Auhinnad
Marek Brzoza
31/03/2022
Polska
uzywam na silowni
W kwestii sportu sprawdzaja sie bardzo dobrze, maja fajny bass, ktory nie dominuje nad dzwiekiem. W koncu mam sluchawki z kabelkiem z tylu, dzieki czemu nie spadaja przy gwaltownych ruchach. Sprawdzaja sie rowniez na zewnatrz, slychac muzyke i bezpieczny ruch uliczny
Positiivsed omadused
jakosc dzwieku
Negatiivsed omadused
moze kolor moglby byc inny
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele TAA4205BK Sportowe, bezprzewodowe słuchawki dokanałowe
Kasutamise kuupäev 2021-02-28
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele TAA4205BK Sportowe, bezprzewodowe słuchawki dokanałowe
Kasutamise kuupäev 2021-02-28
clabr
04/06/2024
România
Kampaania osa
Kinnitatud ostja
Foarte Bun! Recomand pt sport.
Sunt niste casti excelente, extrem de versatile. Calitatea sunetului este cu siguranta peste medie, spre foarte buna. Sunt foarte comfortabile (design ergonomic). Stau bine si sigur in urechi folosind aripile mici (cele in plus din accesorii) sau chiar si fara nici o siguranta atasata. Cu carligele a fost mai rau. Senzorul de puls este detectat ca LE-Philips TAA4205. Capteaza pulsul cu siguranta mai precis decat ceasurile fitness. Dar conteaza mult si felul cum stau in contact cu urechea. E nevoie de experimentare, pt o captare mai precisa (cu dopurile mici si medii pare sa se faca mai bine) Se poate asocia destul de usor cu orice aplicatie care suporta centuri de puls (polar h9, garmin etc) Pe langa puls ofera si RR (diferenta in ms intre bataile inimii) (HRV Monitor, Elite HRV, Welltory) Se (re)contecteaza repede. Cat nu sunt conectate la nimic, se sting dupa 5 minute singure, pt a nu consuma bateria. Se pot reseta setarile folosind + (si) - apasate deodata pt 4 secunde. Bateria tine chiar peste 5,6h insa depinde de unde si de la ce sunt alimentate (pt a se incarca pana la 100% altfel se opresc cam la 80%) Recomand pt sportivi, carora le place sa masoare pulsul si varabilitatea inimii (HRV)
Positiivsed omadused
Senzor de puls cu HRV, versatilitate de purtat, comfort, sunet
Negatiivsed omadused
constructie mai subreda
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele TAA4205BK Căşti intraauriculare wireless pentru sport
Kasutamise kuupäev 2023-12-04
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele TAA4205BK Căşti intraauriculare wireless pentru sport
Kasutamise kuupäev 2023-12-04
Vitrage
21/10/2023
Polska
Najgorsze słuchawki, jakie mogłem kupić
Słuchawki zakupiłem, ponieważ potrzebowałem ich na długą wycieczkę rowerową. Wybrałem takie, ponieważ miały zauszniki - zwykłe słuchawki nie trzymają mi się w uszach. Ponadto szukałem połączonych kablem, żeby ich nie zgubić. Już od pierwszego dnia zaczęły dawać o sobie znać wady a potem było tylko gorzej. Jeśli chodzi o wady: - samoczynne wyłączanie/rozłączanie się (np. zaraz po zakończonej rozmowie), - zawieszanie aplikacji korzystających ze słuchawek (dopiero po rozłączeniu - również samoczynnym - aplikacja wznawiała działanie. Na innych słuchawkach brak tego problemu), - mimo zauszników słuchawki wypadają z uszu, - mikrofon jest w takim miejscu i tak zbiera, że trzeba ręką go przykładać do ust, żeby można było rozmawiać (co zabija ideę korzystania ze słuchawek do rozmów), - gumka z przyciskami po prostu w pewnym momencie odpadła, - warstwa ochronna pod gumką chwilę później również zniknęła, - przy słabej baterii co minutę komunikat o tym fakcie (zabiera jakieś 15-20 minut, które jeszcze poziom naładowania pozwala wykorzystać). - od niedawna dodatkowo trzeszczą przy bardziej energicznych ruchach głową. Co do jakości dźwięku nie mam raczej uwag, ale wpływ wad całkowicie dyskwalifikuje to coś, nazwane słuchawkami. W skrócie dramat. Wydane w błoto pieniądze. Do tego stopnia ich nie znoszę, że czekam tylko, aż całkiem padną albo się zgubią (co jest niestety utrudnione ze względu na wspomniane wcześniej połączenie kablem między słuchawkami), żeby mieć pretekst do zakupu innych. Te zdecydowanie odradzam.
Positiivsed omadused
Odtwarzają dźwięk
Negatiivsed omadused
Wymienione w opisie
See arvustus tehti tootele TAA4205BK Sportowe, bezprzewodowe słuchawki dokanałowe
Kasutamise kuupäev 2023-06-21
See arvustus tehti tootele TAA4205BK Sportowe, bezprzewodowe słuchawki dokanałowe
Kasutamise kuupäev 2023-06-21
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