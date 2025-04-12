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Tootmine lõpetatud
TAA4216BK/00
Pestavad kõrvapadjandid
Kerge ja kurruline
IP55 tolmu- ja veekindlus
Tänu 35 tunnisele kuulamisajale ühe laadimiskorra järel on need kõrvale asetuvad kõrvaklapid teie jaoks olemas igal pool. Täielik laadimine kestab vähem kui kaks tundi. Kas vajate täiendavat ergutust? 15 minutit laadimist annab teile juurde veel kaks tundi kuulamisaega.
Need pehmed ja hingavad kõrvaklappide padjandid on täidetud jahutava geeliga ning puhastamiseks hõlpsalt eemaldatavad. Neid kõrvaklappe saab alati värskendada, ükskõik millal neid kasutate.
IP55 tähendab, et kõrvaklapid peavad rõõmsalt vastu nii tolmustel radadel kui ka tugevas vihmas! Miski ei peata teid – ükskõik kui palju higistate ja ükskõik kuhu lähete.
4.6
5-st
17
Auhinnad
85%
soovitab seda toodet
Webas
12/04/2025
Polska
Świetne są
Dźwięk, muzyka, basy, świetnie się słucha. Bardzo jestem z nich zadowolona 🙂
See arvustus tehti tootele TAA4216BK Bezprzewodowe słuchawki sportowe
See arvustus tehti tootele TAA4216BK Bezprzewodowe słuchawki sportowe
NSZK
01/02/2023
Polska
Kampaania osa
Kinnitatud ostja
Bardzo dobre słuchawki
Słuchawki znakomicie spełniają swoją rolę. Funkcjonalne, dobrze trzyma akumulator. Dźwięk bardzo dobrej jakości.
Positiivsed omadused
Znakomita jakość dźwięku, cena, funkcjonalność
Negatiivsed omadused
-
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele TAA4216BK Bezprzewodowe słuchawki sportowe
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele TAA4216BK Bezprzewodowe słuchawki sportowe
Janek13.08
02/12/2022
Polska
Bardzo dobre
Bardzo fajne słuchawki, udało mi się je kupić na promocji i jestem z nich zadowolony
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele TAA4216BK Bezprzewodowe słuchawki sportowe
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele TAA4216BK Bezprzewodowe słuchawki sportowe