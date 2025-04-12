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  • Püsige aktiivne ning tundke end värskelt ja rajult.
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  • Püsige aktiivne ning tundke end värskelt ja rajult.
  • Püsige aktiivne ning tundke end värskelt ja rajult.
  • Püsige aktiivne ning tundke end värskelt ja rajult.
  • Püsige aktiivne ning tundke end värskelt ja rajult.
  • Püsige aktiivne ning tundke end värskelt ja rajult.
  • Püsige aktiivne ning tundke end värskelt ja rajult.
  • Püsige aktiivne ning tundke end värskelt ja rajult.
  • Püsige aktiivne ning tundke end värskelt ja rajult.
  • Püsige aktiivne ning tundke end värskelt ja rajult.
  • Püsige aktiivne ning tundke end värskelt ja rajult.
  • Püsige aktiivne ning tundke end värskelt ja rajult.
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  • Püsige aktiivne ning tundke end värskelt ja rajult.
  • Püsige aktiivne ning tundke end värskelt ja rajult.
  • Püsige aktiivne ning tundke end värskelt ja rajult.
  • Püsige aktiivne ning tundke end värskelt ja rajult.
  • Püsige aktiivne ning tundke end värskelt ja rajult.
  • Püsige aktiivne ning tundke end värskelt ja rajult.
  • Püsige aktiivne ning tundke end värskelt ja rajult.
  • Püsige aktiivne ning tundke end värskelt ja rajult.
  • Püsige aktiivne ning tundke end värskelt ja rajult.
  • Püsige aktiivne ning tundke end värskelt ja rajult.

Tootmine lõpetatud

Juhtmevabad spordikõrvaklapid

TAA4216BK/00

4.6
| (17) Auhinnad | 85% soovitab seda toodet
Püsige aktiivne ning tundke end värskelt ja rajult.
Need tugevad ja kerged juhtmeta kõrvale asetuvad kõrvaklapid loodi aktiivset elustiili silmas pidades. Eemaldatavate ja pestavate kõrvaklappide padjanditega on teil mugav nii trenažööril kui ka rannas. Muusikal saab lasta mängida 35 tundi.
Kuva kõik eelised

Püsige aktiivne ning tundke end värskelt ja rajult.

  • Pestavad kõrvapadjandid

  • Kerge ja kurruline

  • IP55 tolmu- ja veekindlus

Pikem teekond 35 tundi kuulamisaega

Pikem teekond 35 tundi kuulamisaega

Tänu 35 tunnisele kuulamisajale ühe laadimiskorra järel on need kõrvale asetuvad kõrvaklapid teie jaoks olemas igal pool. Täielik laadimine kestab vähem kui kaks tundi. Kas vajate täiendavat ergutust? 15 minutit laadimist annab teile juurde veel kaks tundi kuulamisaega.

Sportimiseks või liikvel olles. Pestavad kõrvapadjandid

Sportimiseks või liikvel olles. Pestavad kõrvapadjandid

Need pehmed ja hingavad kõrvaklappide padjandid on täidetud jahutava geeliga ning puhastamiseks hõlpsalt eemaldatavad. Neid kõrvaklappe saab alati värskendada, ükskõik millal neid kasutate.

IP55 tolmu- ja veekindlus

IP55 tolmu- ja veekindlus

IP55 tähendab, et kõrvaklapid peavad rõõmsalt vastu nii tolmustel radadel kui ka tugevas vihmas! Miski ei peata teid – ükskõik kui palju higistate ja ükskõik kuhu lähete.

Tehnilised andmed

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Arvustused

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Kliendi arvamused toodete ja tärnihinnangute kujul on kasulikud kõigile. Need aitavad teil tootest rohkem teada saada ja teha ostuotsuse. Iga klient, kes on toote ostnud veebist või poest, saab jätta arvustuse

4.6

5-st

17

Auhinnad

85%

soovitab seda toodet

2

12/04/2025

Polska

Polska

Świetne są

Dźwięk, muzyka, basy, świetnie się słucha. Bardzo jestem z nich zadowolona 🙂

See arvustus tehti tootele TAA4216BK Bezprzewodowe słuchawki sportowe

See arvustus tehti tootele TAA4216BK Bezprzewodowe słuchawki sportowe

01/02/2023

Polska

Polska

Kinnitatud ostja

Bardzo dobre słuchawki

Słuchawki znakomicie spełniają swoją rolę. Funkcjonalne, dobrze trzyma akumulator. Dźwięk bardzo dobrej jakości.

Positiivsed omadused

Znakomita jakość dźwięku, cena, funkcjonalność

Negatiivsed omadused

-

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele TAA4216BK Bezprzewodowe słuchawki sportowe

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele TAA4216BK Bezprzewodowe słuchawki sportowe

02/12/2022

Polska

Polska

Bardzo dobre

Bardzo fajne słuchawki, udało mi się je kupić na promocji i jestem z nich zadowolony

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele TAA4216BK Bezprzewodowe słuchawki sportowe

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele TAA4216BK Bezprzewodowe słuchawki sportowe

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  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.