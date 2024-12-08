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TAA6709BK/00
Kõrvu mittekatvad ja juhtmevabad
Õhku juhtivad
IP55 tolmu- ja veekindlus
Kuni 28 tundi mänguaega
Kuularite kõrvu mittekattev disain tähendab seda, et enam pole vaja eri suuruses kõrvaotsakuid katsetada. Nende asemel on mugavad kõrvakonksud, mis haarduvad ümber kõrvade. Kummagi konksu otsas on kummist stopper, mis toetub kõrva taha, et kuularid püsiksid eriti kindlalt paigas ja sobiksid hästi.
Muusika, audioraamatud, taskuhäälingud, esitusloendid trenni ajaks – korralike bassihelidega head saundi saate nautida igal juhul! Kumbki kuular sobitub kindlalt teie väliskõrva ümber ja täppisdraiverid juhivad heli teie kuulmekäiku ilma seda isoleerimata, nii et kuulete ka ümbritseva keskkonna helisid.
Jalutage metsas. Jookske vihmasajus. IP55-kaitseklass tähendab seda, et need kõrvu mittekatvad kuularid tulevad toime nii higi, niiskuse kui ka tolmuga – enam pole ühtki ettekäänet jääda diivanile istuma. Lisaks teeb jooksutuli teid õues liikudes nähtavaks.
4.8
5-st
6
Auhinnad
100%
soovitab seda toodet
Zetunia
08/12/2024
Polska
Ciekawa i interesująca propozycja
Słuchawki są bardzo ciekawą propozycją, szczególnie dla sportowców lub dla osób, które chciałaby jednocześnie słyszeć i otoczenie i muzykę. Dobrze dopasowują się do ucha, nie spadają, mimo ruchu, ale po ok. 2/3 godzinach noszenia lekko bolą uszy (z zewnątrz), może to jednak wina mojej budowy ucha. Ogólnie jakość dźwięku bardzo dobra, z powodzeniem można odtwarzać różne gatunki muzyczne, ale także oglądać filmy czy rozmawiać przez nie. Trzeba jednak pamiętać, że przez swoją otwartą budowę nie wytłumiają całkowicie otoczenia, więc nie sprawdzą osobom, które chciałyby się odciąć od dźwięków z zewnątrz. Dużym plusem jest wytrzymała bateria i szybki czas ładowania. Małym minusem jest kwestia zgubienia zasięgu, parę razy zdarzyło mi się, ze gdy oddaliłam się zbyt daleko od telefonu to słuchawki zgubiły zasięg i mimo powrotu do telefonu już go nie odzyskały. Musiałam je zdjąć, schować do pudełka i ponownie założyć oraz włączyć. Fajnie, że słuchawki posiadają kolorowe diody, które można wedle potrzeb włączać i wyłączać. Nie do końca opanowałam jeszcze sterowanie, mogłoby być ciut bardziej intuicyjne, ale dużym plusem jest kompatybilna z słuchawkami aplikacja, dzięki której można z poziomu telefonu poustawiać niektóre parametry. Ogólnie ciekawa propozycja, bardzo mi się spodobały i mogę je polecić.
Positiivsed omadused
wytrzymała bateria, kompatybilna aplikacja, słyszalne otoczenie, mimo działających słuchawek, diody, trzymają się ucha
Negatiivsed omadused
niekiedy gubią zasięg i nie łączą się ponownie, sterowanie muzyką z poziomu słuchawek
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See arvustus tehti tootele 6000 series TAA6709BK Sportowe otwarte słuchawki true wireless
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See arvustus tehti tootele 6000 series TAA6709BK Sportowe otwarte słuchawki true wireless
Brunetka1232
03/12/2024
Polska
Stylowe, fajny kolor
Słuchawki dopasowują się do ucha, nie wypadają, mają ładny kolor. Jakoś dźwięku jest znakomita, mimo ze sa sportowe i uzywam je na siłowi, używam je również do rozmow i oglądania filmów. Mimo wysokiej ceny, są jej warte.
Positiivsed omadused
Wygodne, jakos dzwieku
Negatiivsed omadused
Brak
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See arvustus tehti tootele 6000 series TAA6709BK Sportowe otwarte słuchawki true wireless
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele 6000 series TAA6709BK Sportowe otwarte słuchawki true wireless
Majk@
01/12/2024
Polska
Eleganckie słuchawki
Słuchawki zaskoczyły mnie bardzo pozytywnie nie nie tylko przy bieganiu czy innych sportach co uprawiam po pracy ale także bardzo dobrze sprawują się przy pracach wokół domu jak koszenie trawy czy grabienie liści. Dźwięk wychodzący z tych słuchawek jest elegancki mocowanie na uszy jest genialne bateria która trzyma ponad 28 godzin to jest klasa. Nie napisać nic złego tylko same pozytywy
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele 6000 series TAA6709BK Sportowe otwarte słuchawki true wireless
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele 6000 series TAA6709BK Sportowe otwarte słuchawki true wireless