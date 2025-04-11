Naudi tegutsemist. IPX5 veekindel

IPX5 reiting tähendab, et kõrvaklapid kannatavad nii vihmapiiski kui ka korralikku sadu, nii et teil pole mingit vabandust diivanile lesima jääda! Kui ka jõusaalis higiseks saate, ei juhtu kõrvaklappidega midagi.