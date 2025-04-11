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TAA7507BK/00
Tipptasemel heli
Mürasummutus Pro
Kristallselged kõned
Usaldusväärne kõrvasisene sobivus
Te ei taha igapäevase laadimise pärast muretseda? Saate 7 tundi mänguaega ja korpusega lisaks 21 tundi. Lükake kõrvaklapid tagasi korpusesse ja need laetakse täielikult 2 tunniga – kui vajate kiiret laadimist, annab vaid 15 minutit lisatunni. Korpust saab laadida juhtmevabalt või USB-C juhtme kaudu.
Teil on vaja helistada väljas jooksmas olles? Nende kõrvaklappidega pole vaja tuule eest varjuda. Kõne ajal ühilduvad kaks tehisintellekti mikrofoni ja luu kaudu heli edastav mikrofon, et teie hääl selgelt edastada.
IPX5 reiting tähendab, et kõrvaklapid kannatavad nii vihmapiiski kui ka korralikku sadu, nii et teil pole mingit vabandust diivanile lesima jääda! Kui ka jõusaalis higiseks saate, ei juhtu kõrvaklappidega midagi.
4.9
5-st
37
Auhinnad
97%
soovitab seda toodet
barkar1986
11/04/2025
Polska
Kampaania osa
Kinnitatud ostja
Świetny sprzęt godny polecenia!
Słuchawki są rewelacyjne. Bardzo dobrze leżą w uszach, dźwięk jest czysciutki, głęboki i ciepły jak to u Philipsa. Na jednym ładowaniu przy maksymalnej głośności spokojnie wytrzymują 8 godzin. Samo ładowanie również jest bardzo szybkie. Zdecydowanie polecam
Positiivsed omadused
Dopasowanie, dźwięk, czas działania
Negatiivsed omadused
Nie zauwazylem
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele TAA5508BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele TAA5508BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless
3bitt
24/05/2024
Polska
Warte swojej ceny
Bardzo polecam ten słuchawki, warte swojej ceny. Proste w obsłudze. Lekkie, piękny design. Świetnie oddają dźwięk, duża moc. Doskonale dopasowane do ucha. Każdej aktywnej osobie polecam.
Positiivsed omadused
Moc, design, proste w obsłudze
Negatiivsed omadused
Brak
See arvustus tehti tootele TAA5508BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless
See arvustus tehti tootele TAA5508BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless
PeKa916
17/05/2024
Polska
Super słuchawki
Polecam słuchawki, mają fajny dźwięk i świetną opcję wygłuszenia. Używam ich około 2-3 tygodni i jestem bardzo zadowolony. Funkcje dotyku są świetne, bo nie trzeba ciągle sięgać po telefon. Mają daleki zasięg działania, nie mierzyłem dokładnie ale 10 metrów na spokojnie. Są lekkie i nie czuć ich zbytnio, nawet po dłuższym czasie, gdzie ja w innych tego typu słuchawkach zazwyczaj po 1 godzinie musiałem odpoczywać, bolały uszy. Jestem z nich bardzo zadowolony i mogę szczerze polecić.
Positiivsed omadused
Dźwięk, wygłuszenie, waga, fukcje dotykowe, zasięg
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele TAA5508BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele TAA5508BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless
Mänguaeg on hinnanguline ja sõltub erinevatest tingimustest.