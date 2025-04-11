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  • Häälestage end oma treeningu lainele
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Täielikult juhtmevabad spordikõrvaklapid

TAA7507BK/00

4.9
| (37) Auhinnad | 97% soovitab seda toodet
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Need täielikud juhtmevabad kõrvaklapid hoiavad teid pidevas liikumises, alates tänu inspireerivate esitusloenditeni kuni kõnedeni treeneriga. Nautige suurepärast heli- ja mürasummutust ning sobivust, millele võite kindel olla nii igapäevastel jooksudistantsidel kui ka pikamaajooksudel: need püsivad alati kindlalt kõrvas.
Kuva kõik eelised

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  • Tipptasemel heli

  • Mürasummutus Pro

  • Kristallselged kõned

  • Usaldusväärne kõrvasisene sobivus

Ei mingit muret. Koos korpusega kuni 28 tundi mänguaega

Ei mingit muret. Koos korpusega kuni 28 tundi mänguaega

Te ei taha igapäevase laadimise pärast muretseda? Saate 7 tundi mänguaega ja korpusega lisaks 21 tundi. Lükake kõrvaklapid tagasi korpusesse ja need laetakse täielikult 2 tunniga – kui vajate kiiret laadimist, annab vaid 15 minutit lisatunni. Korpust saab laadida juhtmevabalt või USB-C juhtme kaudu.

Kristallselged kõned, isegi tuulise ilmaga

Kristallselged kõned, isegi tuulise ilmaga

Teil on vaja helistada väljas jooksmas olles? Nende kõrvaklappidega pole vaja tuule eest varjuda. Kõne ajal ühilduvad kaks tehisintellekti mikrofoni ja luu kaudu heli edastav mikrofon, et teie hääl selgelt edastada.

Naudi tegutsemist. IPX5 veekindel

Naudi tegutsemist. IPX5 veekindel

IPX5 reiting tähendab, et kõrvaklapid kannatavad nii vihmapiiski kui ka korralikku sadu, nii et teil pole mingit vabandust diivanile lesima jääda! Kui ka jõusaalis higiseks saate, ei juhtu kõrvaklappidega midagi.

Tehnilised andmed

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Arvustused

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Kliendi arvamused toodete ja tärnihinnangute kujul on kasulikud kõigile. Need aitavad teil tootest rohkem teada saada ja teha ostuotsuse. Iga klient, kes on toote ostnud veebist või poest, saab jätta arvustuse

4.9

5-st

37

Auhinnad

97%

soovitab seda toodet

2
1

11/04/2025

Polska

Polska

Kinnitatud ostja

Świetny sprzęt godny polecenia!

Słuchawki są rewelacyjne. Bardzo dobrze leżą w uszach, dźwięk jest czysciutki, głęboki i ciepły jak to u Philipsa. Na jednym ładowaniu przy maksymalnej głośności spokojnie wytrzymują 8 godzin. Samo ładowanie również jest bardzo szybkie. Zdecydowanie polecam

Positiivsed omadused

Dopasowanie, dźwięk, czas działania

Negatiivsed omadused

Nie zauwazylem

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele TAA5508BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele TAA5508BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless

24/05/2024

Polska

Polska

Warte swojej ceny

Bardzo polecam ten słuchawki, warte swojej ceny. Proste w obsłudze. Lekkie, piękny design. Świetnie oddają dźwięk, duża moc. Doskonale dopasowane do ucha. Każdej aktywnej osobie polecam.

Positiivsed omadused

Moc, design, proste w obsłudze

Negatiivsed omadused

Brak

See arvustus tehti tootele TAA5508BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless

See arvustus tehti tootele TAA5508BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless

17/05/2024

Polska

Polska

Super słuchawki

Polecam słuchawki, mają fajny dźwięk i świetną opcję wygłuszenia. Używam ich około 2-3 tygodni i jestem bardzo zadowolony. Funkcje dotyku są świetne, bo nie trzeba ciągle sięgać po telefon. Mają daleki zasięg działania, nie mierzyłem dokładnie ale 10 metrów na spokojnie. Są lekkie i nie czuć ich zbytnio, nawet po dłuższym czasie, gdzie ja w innych tego typu słuchawkach zazwyczaj po 1 godzinie musiałem odpoczywać, bolały uszy. Jestem z nich bardzo zadowolony i mogę szczerze polecić.

Positiivsed omadused

Dźwięk, wygłuszenie, waga, fukcje dotykowe, zasięg

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele TAA5508BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele TAA5508BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless

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  1. Mänguaeg on hinnanguline ja sõltub erinevatest tingimustest.