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  • Ilma tüütu juhtmepuntrata
  • Ilma tüütu juhtmepuntrata
  • Ilma tüütu juhtmepuntrata
  • Ilma tüütu juhtmepuntrata
  • Ilma tüütu juhtmepuntrata
  • Ilma tüütu juhtmepuntrata
  • Ilma tüütu juhtmepuntrata
  • Ilma tüütu juhtmepuntrata
  • Ilma tüütu juhtmepuntrata
  • Ilma tüütu juhtmepuntrata
  • Ilma tüütu juhtmepuntrata
  • Ilma tüütu juhtmepuntrata

Tootmine lõpetatud

Kõrvasisesed juhtmevabad kõrvaklapid mikrofoniga

TAE1205BK/00

1
| (3) Auhinnad
Ilma tüütu juhtmepuntrata
Hoidke muusika alati enda ligi. Need pritsme- ja higikindlad juhtmeta kõrvaklapid tagavad suurepärase heli, mugava kõrvasisese sobivuse ja kuni 7 tundi mänguaega. Lisaks võimaldab 15-minutiline kiirlaadimine muusikat veel 1 tundi nautida.
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Ilma tüütu juhtmepuntrata

  • 8 mm elementide ja suletud tagaosaga

  • Mugav sobivus

  • IPX4 vee-/higikindlustase

  • Suurepärane passiivne mürasummutus

IPX4 vee- ja higikindlus

IPX4 vee- ja higikindluse tase tähendab, et need täielikult juhtmevabad kõrvaklapid on kaitstud erinevas suunas tulevate pritsmete eest. Nende puhul ei ole vaja muretseda ei higistamise ega vihma kätte jäämise pärast.

Turvaline, paindlik ja mugav

Paindlikud kinnitusotsad sobivad kindlalt teie kõrvadega, tagades kõrvas püsimise ja parema passiivse mürasummutuse. Ovaalne korpus ja vahetatavad otsikud loovad ideaalse sobivuse. Kõrvaklappide lame kaabel püsib mugavalt teie kaela taga, olenemata sellest, kas kõrvaklapid on kõrvas või mitte.

Magnetilised kõrvaklapid. Lame ja puntravaba kaabel

Need magnetilised kõrvaklapid püsivad hästi koos ja lame kaabel ennetab puntrate teket. Nüüd ei pea te enam kaableid enne muusika kuulamist lahti harutama.

Tehnilised andmed

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Arvustused

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1.0

5-st

3

Auhinnad

5
4
3
2

04/06/2025

Polska

Polska

Nie dla aktywnych! Wypadają z uszu :(

Wypadają z uszu, przy nieznacznym ruchu głowy, niezależnie od wielkości wkładek, sztywny kabel, panel sterowania i bateria wiszą przy policzkach, zamiast opierać się na ramionach, co pomaga wypadaniu słuchawek. Dźwięk, zasięg i sterowanie OK, ale wypadają przy najmniejszej aktywności, przez co są bezużyteczne.

See arvustus tehti tootele TAE1205BK Bezprzewodowe słuchawki dokanałowe z mikrofonem

See arvustus tehti tootele TAE1205BK Bezprzewodowe słuchawki dokanałowe z mikrofonem

28/09/2023

Hrvatska

Hrvatska

Jako loše slušalice

Slušalice prekidaju razgovor nakon svakih 5 minuta,baterija se ultra brzo troši.ne traje po navedenom u opisu.. ne preporučujem

See arvustus tehti tootele TAE1205BK Bežične slušalice s mikrofonom koje se umeću u uho

See arvustus tehti tootele TAE1205BK Bežične slušalice s mikrofonom koje se umeću u uho

01/05/2021

România

România

Produsul m-a impresionat negativ

Nu recomand nimanui acest produs! In primul rand, microfonul se aude foarte rau. Se aude un bazait puternic cand incerci sa vorbesti, motiv pentru care cel care ar trebui sa te asculte nu te poate intelege, sau te poate, doar ca foarte greu. Motiv pentru care nu poti sa le folosesti in caz ca vrei sa vorbesti cu cineva. In al doilea rand, sunetul se aude foarte rau. Tot timpul se aude un tiuit puternic, sau daca incerci sa dai volumul mai tare, se aude bruiat, motiv pentru care daca vrei sa asculti muzica sau ceva, trebuie la un volum mic. In al treilea rand, nu sunt deloc "friendly-use". De exemplu daca incerci sa dai volumul mai tare, nu poti tine apasat mai mult timp, nu poti apasa mai reped(la fel si pentru volum mai mic), trebuie sa apesi pe +/-, astepti 3 secunde, apoi apesi iar si tot asa, iar dupa un minut, te poti bucura ca ai schimbat volumul, bine, adevarul e ca daca se aude baraind, nu prea ai motiv sa dai sunetul mai tare. De asemena, daca pana aici nu au fost suficiente argumente, ganditi-va ca cel putin la mine, le am de o zi, le-am lasat la incarcat 2 ore(asa scrie pe manual), au stat pornite o ora jumatate si s-au descarcat, le-am incarcat de doua ori pana acum, momentan se afla la incarcat(a treia oara).. In concluzie, feriti-va de acest model de casti, am incercat sa le returnez dar nu pot(motiv: "neigienic"). Avand in vedere ca pare a fi un produs defectuos, ar trebui sa se poata returna sau sa-mi inlocuiasca produsul cu altul nou sa macar sa mi le repare..

Positiivsed omadused

Nu pot sa gasesc.

Negatiivsed omadused

Microfonul adauga un zgomot, un bazait foarte puternic pe fundal, se aude un tiuit in casti, nu poti sa le folosesti cu un volum ridicat pentru ca se aude bazaind,

See arvustus tehti tootele TAE1205BK Căşti intraauriculare wireless cu microfon

See arvustus tehti tootele TAE1205BK Căşti intraauriculare wireless cu microfon

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