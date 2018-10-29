30-päevane tagastusõigus
Tarne 3-4 tööpäeva jooksul
TAE5008WT/00
Siit tuleb bass.
Nautige oma muusikat läbi võimsa bassi. Need kõrvasisesed kõrvaklapid tagavad ideaalse kõrvasisese sobivuse ja kaablisisene reguleerimisseade võimaldab esitlusloendites kergesti navigeerida. Ideaalne kui kõne tuleb just siis kui bass hakkab teie lemmikloos mängima!
Võimas bass
Usaldusväärne kõrvasisene sobivus
3-nupuga sisemine kaugjuhtimispult
USB-C pistik
Mis on elu ilma lemmiklugudeta? Need kõrvaklapid tekitavad 10 mm neodüümelementide abil jõulise bassi ja pakuvad mugavat kuulamiskogemust tänu täpsele sobivusele.
Makske oma esitusloendile õige austus, kuulates neid nii, nagu nad on mõeldud kuulmiseks. Nendel kõrvaklappidel on sisseehitatud DAC, mis parandab kuulmise kvaliteeti. Nautige igat sekundit armastatud meloodiat.
Ovaalse akustilise toru ja kolme suurusega vahetatavate kummist kõrvaotstega saate luua täiusliku tihendi, mida saate kanda tunde korraga. Nautige igapäevast kuulamismugavust.
Arvustused
Mänguaeg on hinnanguline ja sõltub erinevatest tingimustest.