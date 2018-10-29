Loodud suure helitruuduse saavutamiseks

Bluetooth®-plaadimängija FT1 kutsub teid nautima armastatud muusikat. Survevalualumiiniumist taldrik keerutab vinüülplaate nõtkelt ning seadmel on ka sisseehitatud CD-mängija. Saate selle seadistada ja muusikat esitada juhtmevabalt või juhtmega.