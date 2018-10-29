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TAFT1/10
Loodud suure helitruuduse saavutamiseks
Bluetooth®-plaadimängija FT1 kutsub teid nautima armastatud muusikat. Survevalualumiiniumist taldrik keerutab vinüülplaate nõtkelt ning seadmel on ka sisseehitatud CD-mängija. Saate selle seadistada ja muusikat esitada juhtmevabalt või juhtmega.
Plaadimängija ja CD-mängija
Bluetooth® 5.4, Auracast™
Kvaliteetsed komponendid
RCA-lisaväljund, kõrvaklapipesa
Albumid. EP-d. Singlid. Philips Fidelio FT1 plaadimängija on valmistatud kvaliteetsetest komponentidest, et saaksite oma plaatidest aastaid parima võtta. Saate vinüülplaate mängida kiirusel 33 1/3 või 45 p/min: õige kiiruse valimiseks keerake lihtsalt puutetundlikku 2 kiirusega juhtnuppu ja langetage nõel plaadile.
Olgu see kunagine vana kogumik-CD või uus väljaanne – asetage hõbedane plaat eestlaetavasse salve ja nautige endale kallist muusikat. Sisseehitatud CD-mängija toetab kõiki CD-vorminguid ning selgelt LED-ekraanilt näete loo- ja taasesitusteavet.
FT1 ühendub Bluetooth®-i kaudu kiiresti teie juhtmevabade kõlarite või kõrvaklappidega. Auracast™-i abil saate esitatavaid plaate ja CD-sid edastada ka nii paljudesse ühilduvatesse kõlaritesse, kui soovite – see sobib suurepäraselt pidudeks. LC3-kodeki tugi tagab parima võimaliku heli.
Arvustused
Bluetooth®-i sõnamärk ja logod on ettevõttele Bluetooth SIG, Inc. kuuluvad registreeritud kaubamärgid. Auracast™-i sõnamärk ja logod on ettevõttele Bluetooth SIG, Inc. kuuluvad kaubamärgid.