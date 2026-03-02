TAH4500LB/00
Sukelduge suurepäraste helide maailma
Kui soovite ülimugavaid mürasummutusega kõrvaklappe igapäevaseks kasutamiseks, siis need ongi õiged. Te saate rikkaliku heli koos sügava bassiga ka madalate helitugevuste juures. Asendatavad kõrvapadjandid ja aku suurendavad mugavust ja jõudlust aastateks.Vaadake kõiki eeliseid
Saadaval:
Kui vastate meditsiiniseadmete käibemaksu vabastuse tingimustele, siis kasutage seda selle tootega. Käibemaks arvatakse maha ülal kuvatud hinnast. Lisateavet leiate oma ostukorvist.
Kohandatud häälestusega 32 mm elemendid ja dünaamiline bass toovad teieni suurepärase heli koos täiusliku ja rikkaliku bassiga ka madala helitugevuse juures. Kui vaatate filmi või mängite, siis võite meie abirakenduses sisse lülitada väikese viiteajaga režiimi.
Pehmest PU-nahast kõrvapadjandid ja pehme reguleeritav peavõru tagavad äärmiselt mugava sobivuse. Parima akustilise tihenduse ja mugavuse tagamiseks võite asendada mäluvahust kõrvapadjandid, kui need aja möödudes ära kuluvad. Võite asendada ka kõrvaklappide liitium-ioonaku, kui selle eluiga saab läbi.
Aktiivne mürasummutus vähendab välismüra, et saaksite keskenduda oma muusikale, netisaadetele ja kõnedele. Võite jätta selle automaatrežiimile või kasutada tasemete ise reguleerimiseks Philipsi kõrvaklappide rakendust.
Ühilduvus uusimate Bluetooth® 6.0 seadmetega võimaldab teil voogedastada häirivate helikatkestusteta ja võite korraga ühendada kuni kaks seadet. Toetatud on ka Android Fast Pair ja Microsoft Swift Pair.
Kui mürasummutus on välja lülitatud, siis saate täislaetuna kuni 70 tundi mänguaega ja sisselülitatud mürasummutusega kuni 50 tundi mänguaega. 5-minutilise lisalaadimisega saate kuni 4 tundi täiendavat mänguaega.
Teie hääl kostab kõne ajal selgelt läbi. Spetsiaalne mikrofon tuvastab teie hääle, samal ajal kui müra vähendamise algoritm vaigistab osa ümbritsevast keskkonnast pärit taustmürast.
Kas te tunnete, et muusikal on midagi puudu? Meie abirakendusel on EQ, mis on intuitiivne ekvalaiser, võimaldades teil sõrmega seadistada heli ja avastada erinevaid ekvalaiseri sätteid. Võite rakendust kasutada ka mürasummutuse reguleerimiseks, dünaamilise bassi aktiveerimiseks, ühendatud seadmete haldamiseks, püsivara uuendamiseks jne.
Kõrvaklappide kohandatud elemendid on häälestatud Philipsi helisignatuuri järgi, esitades sooja loomulikku heli rikkaliku bassiga. Pole vahet, mida kuulate, sest tulemus on alati meeldiv.
Kasutame oma toodetes tarbimisjärgselt ringlussevõetud plasti ja meie pakendid on valmistatud FSC-sertifikaadiga ringlussevõetud kartongist ja pakendisisud on trükitud ringlussevõetud paberile.
