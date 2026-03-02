Otsisõnad

Kõrvaklapid
  • Sukelduge suurepäraste helide maailma Sukelduge suurepäraste helide maailma Sukelduge suurepäraste helide maailma

    Kõrvale asetuvad kõrvaklapid

    TAH4500WT/00

    Overall rating / 5
    • Arvustust Arvustust

    Sukelduge suurepäraste helide maailma

    Kui soovite ülimugavaid mürasummutusega kõrvaklappe igapäevaseks kasutamiseks, siis need ongi õiged. Te saate rikkaliku heli koos sügava bassiga ka madalate helitugevuste juures. Asendatavad kõrvapadjandid ja aku suurendavad mugavust ja jõudlust aastateks.

    Vaadake kõiki eeliseid

    Saadaval:

    Kõrvale asetuvad kõrvaklapid

    Sarnased tooted

    Vaadake kõiki Mürasummutavad

    Sukelduge suurepäraste helide maailma

    • Loomulik heli. Dünaamiline bass
    • Mugav kõrvapealne disain
    • Mürasummutus
    • Kuni 70 tundi mänguaega

    Suurepärane heli isegi väikese helitugevusega dünaamilise bassiga

    Kohandatud häälestusega 32 mm elemendid ja dünaamiline bass toovad teieni suurepärase heli koos täiusliku ja rikkaliku bassiga ka madala helitugevuse juures. Kui vaatate filmi või mängite, siis võite meie abirakenduses sisse lülitada väikese viiteajaga režiimi.

    Mugav sobivus koos asendatavate komponentidega aastate pikkuseks kasutuseks

    Pehmest PU-nahast kõrvapadjandid ja pehme reguleeritav peavõru tagavad äärmiselt mugava sobivuse. Parima akustilise tihenduse ja mugavuse tagamiseks võite asendada mäluvahust kõrvapadjandid, kui need aja möödudes ära kuluvad. Võite asendada ka kõrvaklappide liitium-ioonaku, kui selle eluiga saab läbi.

    Kuulake alati oma muusikat aktiivse mürasummutusega

    Aktiivne mürasummutus vähendab välismüra, et saaksite keskenduda oma muusikale, netisaadetele ja kõnedele. Võite jätta selle automaatrežiimile või kasutada tasemete ise reguleerimiseks Philipsi kõrvaklappide rakendust.

    Stabiilne Bluetooth® hulkpunkt ühendus ja lihtne sidumine

    Ühilduvus uusimate Bluetooth® 6.0 seadmetega võimaldab teil voogedastada häirivate helikatkestusteta ja võite korraga ühendada kuni kaks seadet. Toetatud on ka Android Fast Pair ja Microsoft Swift Pair.

    Kuni 70 tundi mänguaega (50 tundi, kui mürasummutus on sisse lülitatud)

    Kui mürasummutus on välja lülitatud, siis saate täislaetuna kuni 70 tundi mänguaega ja sisselülitatud mürasummutusega kuni 50 tundi mänguaega. 5-minutilise lisalaadimisega saate kuni 4 tundi täiendavat mänguaega.

    Selged kõned. Kõike, mida ütlete, kuuldakse ülimalt selgelt

    Teie hääl kostab kõne ajal selgelt läbi. Spetsiaalne mikrofon tuvastab teie hääle, samal ajal kui müra vähendamise algoritm vaigistab osa ümbritsevast keskkonnast pärit taustmürast.

    Philipsi kõrvaklappide rakendus. Kohandage oma kogemusi

    Kas te tunnete, et muusikal on midagi puudu? Meie abirakendusel on EQ, mis on intuitiivne ekvalaiser, võimaldades teil sõrmega seadistada heli ja avastada erinevaid ekvalaiseri sätteid. Võite rakendust kasutada ka mürasummutuse reguleerimiseks, dünaamilise bassi aktiveerimiseks, ühendatud seadmete haldamiseks, püsivara uuendamiseks jne.

    Soe, loomulik heli. Philipsi helisignatuur

    Kõrvaklappide kohandatud elemendid on häälestatud Philipsi helisignatuuri järgi, esitades sooja loomulikku heli rikkaliku bassiga. Pole vahet, mida kuulate, sest tulemus on alati meeldiv.

    GRS-sertifikaadiga ümbertöödeldud plast. Keskkonnasõbralik pakend

    Kasutame oma toodetes tarbimisjärgselt ringlussevõetud plasti ja meie pakendid on valmistatud FSC-sertifikaadiga ringlussevõetud kartongist ja pakendisisud on trükitud ringlussevõetud paberile.

    Tehnilisi andmeid

    • Heli

      Helisüsteem
      Suletud
      Sagedusvahemik
      20–20 000 Hz
      Näivtakistus
      32 oomi
      Maksimaalne sisendvõimsus
      10 mW
      Tundlikkus
      113 dB (1 kHZ, 1 mW)
      Kõlari läbimõõt
      32  mm
      Draiveri tüüp
      Dünaamiline

    • Ühenduvus

      Bluetoothi versioon
      6,0
      Bluetoothi profiilid
      • A2DP
      • AVRCP
      • HFP
      Maksimaalne leviulatus
      Kuni 10  m
      Mitmepunktiline ühendus
      Jah
      Toetatud kodek
      SBC

    • Väline papp-pakend

      Pikkus
      21.70  cm
      Pakendite arv
      3
      Laius
      18.50  cm
      Kogukaal
      1.32  kg
      Kõrgus
      25.50  cm
      GTIN
      1 48 95229 17757 1
      Kaal pakendita
      0.50  kg
      Pakendi kaal
      0.82  kg

    • Mugavus

      Helitugevuse regulaator
      Jah
      Philips kõrvaklappide rakenduse tugi
      Jah
      Google Fast Pair
      Jah
      Püsivara uuendamine on võimalik
      Jah
      Juhtseadiste tüüp
      Nupp
      Microsoft Swift Pair
      Jah

    • Võimsus

      Patareide arv
      1 tk
      Laadimisaeg
      2  tund(i)
      Muusika esitamisaeg (mürasummutus sees)
      50  tund(i)
      Muusika esitamisaeg (mürasummutus väljas)
      70  tund(i)
      Kiirlaadimise aeg
      5 mins for 4 hrs
      Aku kaal (kokku)
      9.52  g
      Aku mahtuvus (kõrvaklapid)
      500  mAh
      Aku tüüp (kõrvaklapid)
      Liitiumpolümeer (sisseehitatud)

    • Pakendi mõõtmed

      Kõrgus
      24.5  cm
      Pakendi tüüp
      Papp
      Paigutus riiulil
      Rippuv
      Laius
      19.85  cm
      Sügavus
      5.5  cm
      Toodete arv komplektis
      1
      EAN
      48 95229 17757 4
      Kogukaal
      0.332  kg
      Kaal pakendita
      0.168  kg
      Pakendi kaal
      0.164  kg

    • Toote mõõtmed

      Kõrgus
      17.84  cm
      Laius
      15.84  cm
      Sügavus
      7.37  cm
      Kaal
      0.156  kg

    • Tarvikud

      Kiirjuhend
      Jah

    • Disain

      Värvus
      Valge
      Kandmisstiil
      Peapael
      Klapitav disain
      Lame/sissepoole
      Kõrvakinnitusmaterjal
      Sünteetiline nahk
      Kõrvaklappidega
      Kõrvapealsed
      Üle kõrva kõrvaklapid
      Suletud tagaosa

    • Kaugside

      Kõnemikrofon
      1 mic

    • UPC

      UPC
      8 40063 20802 5

    • ANC funktsioonid

      ANC tehnoloogia
      FB
      ANC mikrofon
      3 mikrofoni
      ANC (aktiivne mürasummutus)
      Jah

    • Häälassistent

      Häälassistendiga ühilduv
      • Apple Siri
      • Google Assistant
      Häälassistendi aktiveerimine
      Vajutage multifunktsionaalset nuppu
      Häälassistendi tugi
      Jah

    • Jätkusuutlikkus

      Plastkest
      sisaldab 71% GRS-sertifikaadiga taaskasutatud tarbimisjärgset polükarbonaati TE-00132492

    Badge-D2C

    Saage selle toote kohta tuge

    Leidke toote näpunäiteid, KKK-d, kasutusjuhendeid ning ohutus- ja vastavusteavet.

    Soovitatud tooted

    Hiljuti vaadatud tooted

    Arvustused

    Kirjuta esimesena oma arvustus

    © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. Kõik õigused reserveeritud.

    Meie saiti saab kõige paremini vaadata Microsoft Edge, Google Chrome või Firefox uusima versiooniga.