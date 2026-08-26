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5000 seriesKõrvapealsed juhtmevabad kõrvaklapid

TAH5209WT/00

5

| (2) Auhinnad

Saadaval

Must
Must
Valge
Valge

Ülimalt mugavad, suurepärane heli, kompaktselt kokkupandavad

Libistage need juhtmevabad kõrvapealsed kõrvaklapid pähe ja te saate nautida tõelist mugavust, samas kui te kuulate. Te saate rikkaliku heli koos sügava bassiga ka madalate helitugevuste puhul ja kuni 65 tundi taasesitust. Lisaks on need kompaktseks hoidmiseks liikumise ajaks hõlpsasti kokkupandavad.

Kuva kõik eelised

Ülimalt mugavad, suurepärane heli, kompaktselt kokkupandavad

  • Kerged kõrvu katvad kõrvaklapid

  • Loomulik heli. Dünaamiline bass

  • Kuni 65 tundi mänguaega

  • Selged kõned

Nii kerge ja mugav,et võite neid tunde kanda

Nii kerge ja mugav,et võite neid tunde kanda

Need kõrvu katvad kõrvaklapid on igapäevaseks mugavuseks ette valmistatud. Pehmendatud peavõru on nii kerge,et te vaevu tunnete seda,ja pehmed kõrvaklapid saab seada nurga alla,nii et need istuvad alati mugavalt. Iga klapp on polsterdatud mäluvahuga: mida rohkem neid kannate,seda rohkem need hakkavad teile meeldima.

Suurepärane heli isegi väikese helitugevusega dünaamilise bassiga

Suurepärane heli isegi väikese helitugevusega dünaamilise bassiga

Saate 40 mm elementidest suurepärase heli ja kõrvu katvatest klappidest hea passiivse müraisolatsiooni. Kui teile meeldib hea bass,aktiveerige dünaamiline bass Philipsi kõrvaklappide rakenduse kaudu ja saate nautida oma lemmikmuusika täisvõimsust isegi siis,kui kuulate vaikselt.

Kuni 65 tundi mänguaega ja kiirlaadimine

Kuni 65 tundi mänguaega ja kiirlaadimine

Kuni 65-tunnise mänguajaga viivad need juhtmeta kõrvaklapid teid läbi paljude esitusnimekirjade. Need laadivad USB-C kaudu 2 tunniga ja kiire 5-minutiline laadimine annab piisavalt võimsust,et muusika saaks veel 3 tundi mängida.

Tehnilised andmed

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Arvustused

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5.0

5-st

2

Auhinnad

4
3
2
1

26/08/2026

Polska

Polska

Super słuchawki polecam

Słuchawki super do pociągu idealne kupiłem w media expert z kodem rabatowym za zniszczony sprzęt zapłaciłem tylko 1 grosz słuchawki były ciche ale wystarczyło wejście do aplikacji Philips Headphones i zwiększyc parametry słuchawki dobrze tłumią jeśli chcesz używać ich w rozmowie z inną osobą to nie polecam puścisz muzykę film cicho i nie będziesz słyszał drugiej osoby ponieważ tak dobrze wyciszają

Positiivsed omadused

Głośnie jak się zmieni ustawienie ,mają ochronę słuchu , dobrze wyciszają

Negatiivsed omadused

Brak

See arvustus tehti tootele 5000 series TAH5209BK Nauszne słuchawki bezprzewodowe

Kasutamise kuupäev 2026-08-18

See arvustus tehti tootele 5000 series TAH5209BK Nauszne słuchawki bezprzewodowe

Kasutamise kuupäev 2026-08-18

12/04/2026

Polska

Polska

Dynamiczny bas

polecam ten model słuchawek bo są bardzo fajne Także polecam firmę Philips

Positiivsed omadused

Mają dynamiczny bas i ładny wygląd aplikacji i ogólnie podoba mi się ta kolorystyka biały

Negatiivsed omadused

Nic po prostu ludzie narzekają a ja nie słucham się ludzi

See arvustus tehti tootele 5000 series TAH5209WT Nauszne słuchawki bezprzewodowe

Kasutamise kuupäev 2026-03-12

See arvustus tehti tootele 5000 series TAH5209WT Nauszne słuchawki bezprzewodowe

Kasutamise kuupäev 2026-03-12

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