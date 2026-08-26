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TAH5209WT/00
Ülimalt mugavad, suurepärane heli, kompaktselt kokkupandavad
Libistage need juhtmevabad kõrvapealsed kõrvaklapid pähe ja te saate nautida tõelist mugavust, samas kui te kuulate. Te saate rikkaliku heli koos sügava bassiga ka madalate helitugevuste puhul ja kuni 65 tundi taasesitust. Lisaks on need kompaktseks hoidmiseks liikumise ajaks hõlpsasti kokkupandavad.
Kerged kõrvu katvad kõrvaklapid
Loomulik heli. Dünaamiline bass
Kuni 65 tundi mänguaega
Selged kõned
Need kõrvu katvad kõrvaklapid on igapäevaseks mugavuseks ette valmistatud. Pehmendatud peavõru on nii kerge,et te vaevu tunnete seda,ja pehmed kõrvaklapid saab seada nurga alla,nii et need istuvad alati mugavalt. Iga klapp on polsterdatud mäluvahuga: mida rohkem neid kannate,seda rohkem need hakkavad teile meeldima.
Saate 40 mm elementidest suurepärase heli ja kõrvu katvatest klappidest hea passiivse müraisolatsiooni. Kui teile meeldib hea bass,aktiveerige dünaamiline bass Philipsi kõrvaklappide rakenduse kaudu ja saate nautida oma lemmikmuusika täisvõimsust isegi siis,kui kuulate vaikselt.
Kuni 65-tunnise mänguajaga viivad need juhtmeta kõrvaklapid teid läbi paljude esitusnimekirjade. Need laadivad USB-C kaudu 2 tunniga ja kiire 5-minutiline laadimine annab piisavalt võimsust,et muusika saaks veel 3 tundi mängida.
5.0
5-st
2
Auhinnad
Kubix2137
26/08/2026
Polska
Super słuchawki polecam
Słuchawki super do pociągu idealne kupiłem w media expert z kodem rabatowym za zniszczony sprzęt zapłaciłem tylko 1 grosz słuchawki były ciche ale wystarczyło wejście do aplikacji Philips Headphones i zwiększyc parametry słuchawki dobrze tłumią jeśli chcesz używać ich w rozmowie z inną osobą to nie polecam puścisz muzykę film cicho i nie będziesz słyszał drugiej osoby ponieważ tak dobrze wyciszają
Positiivsed omadused
Głośnie jak się zmieni ustawienie ,mają ochronę słuchu , dobrze wyciszają
Negatiivsed omadused
Brak
See arvustus tehti tootele 5000 series TAH5209BK Nauszne słuchawki bezprzewodowe
Kasutamise kuupäev 2026-08-18
See arvustus tehti tootele 5000 series TAH5209BK Nauszne słuchawki bezprzewodowe
Kasutamise kuupäev 2026-08-18
FabianNol
12/04/2026
Polska
Dynamiczny bas
polecam ten model słuchawek bo są bardzo fajne Także polecam firmę Philips
Positiivsed omadused
Mają dynamiczny bas i ładny wygląd aplikacji i ogólnie podoba mi się ta kolorystyka biały
Negatiivsed omadused
Nic po prostu ludzie narzekają a ja nie słucham się ludzi
See arvustus tehti tootele 5000 series TAH5209WT Nauszne słuchawki bezprzewodowe
Kasutamise kuupäev 2026-03-12
See arvustus tehti tootele 5000 series TAH5209WT Nauszne słuchawki bezprzewodowe
Kasutamise kuupäev 2026-03-12