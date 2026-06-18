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5000 series Kõrvapealsed juhtmevabad kõrvaklapid

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5000 seriesKõrvapealsed juhtmevabad kõrvaklapid

TAH5209WT/00

5000 series Kõrvapealsed juhtmevabad kõrvaklapid

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Saadaval

Must
Must
Valge
Valge

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Philipsi kõrvaklappide rakendus

Philipsi kõrvaklappide rakendus võimaldab teil oma kõrvaklappide potentsiaali täielikult ära kasutada. Pääsete ligi kõigile funktsioonidele, mis annavad teile mobiilseadme parima helikogemuse.

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Philipsi kõrvaklappide rakendus

Kasutusjuhendid ja dokumendid

Lühijuhend - English (US)

  • PDF fail, 3.3 MB
  • 18 June 2026

Lokaliseeritud müügibrošüür

  • PDF fail, 605.1 kB
  • 18 June 2026

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