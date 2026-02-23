Mürasummutusega kõrvu katvad kõrvaklapid on loodud aastate pikkuseks mugavaks kasutuseks, aidates teil vajalikule keskenduda. Kandke neid, et nautida liikvel olles sooja loomulikku heli. Või ühendage juhe ja sukelduge kõrgeraldusvõimega helide maailma.
Suurepärane heli isegi madala helitugevuse juures. Kuulake juhtmevabalt või juhtmega
Kohandatud häälestusega 40 mm elemendid ja dünaamiline bass toovad teieni suurepärase heli koos täiusliku ja rikkaliku bassiga ka madala helitugevuse juures. Kõrgeraldusvõimega heli nautimiseks võite ühendada 3,5 mm helijuhtme (komplektis) või USB-C juhtme.
Kohanduv mürasummutus
Adaptiivne mürasummutus reageerib kiiresti teie ümbrusele, et summutada välist müra (sealhulgas tuult) reaalajas. Kui soovite teada, mis teie ümber toimub, laseb teadlikkuse režiim välishelid tagasi sisse. Kiire teadlikkuse režiim täiustab hääli, nii et saate vestelda ilma kõrvaklappe eemaldamata.
Mugav sobivus ja asendatavad komponendid aastate pikkuseks kasutuseks
Pehmest PU-nahast kõrvapadjandid ja pehme reguleeritav peavõru tagavad äärmiselt mugava sobivuse. Parima akustilise tihenduse ja mugavuse tagamiseks võite asendada mäluvahust kõrvapadjandid, kui need aja möödudes ära kuluvad. Võite asendada ka kõrvaklappide liitium-ioonaku, kui selle eluiga saab läbi.
Stabiilne Bluetooth® hulkpunkt ühendus ja lihtne sidumine
Ühilduvus uusimate Bluetooth® 6.0 seadmetega võimaldab teil voogedastada häirivate helikatkestusteta ja võite korraga ühendada kuni kaks seadet. Toetatud on ka Android Fast Pair ja Microsoft Swift Pair.
Kuni 80 tundi mänguaega (50 tundi, kui mürasummutus on sisse lülitatud)
Kui mürasummutus on välja lülitatud, siis saate täislaetuna kuni 80 tundi mänguaega ja sisselülitatud mürasummutusega kuni 50 tundi mänguaega. 5-minutilise lisalaadimisega saate kuni 4 tundi täiendavat mänguaega.
5 mikrofoni tehnoloogia. Selgemad kõned ka mürarikastes kohtades
Nendel kõrvaklappidel on viie mikrofoniga seadistus ning neist kahe mikrofoni koos tehisintellektiga mürasummutusalgoritmi abil tagatakse ülimalt selged kõned. Isegi kui viibite väga tuulise ilmaga lärmakal linnatänaval, on teie häält selgelt kuulda ja teie vestluskaaslast ei häiri teie ümber toimuv.
Philipsi kõrvaklappide rakendus. Kohandage oma kogemusi
Kas te tunnete, et muusikal on midagi puudu? Meie abirakendusel on EQ, mis on intuitiivne ekvalaiser, võimaldades teil sõrmega seadistada heli ja avastada erinevaid ekvalaiseri sätteid. Võite rakendust kasutada ka mürasummutuse reguleerimiseks, dünaamilise bassi aktiveerimiseks, ühendatud seadmete haldamiseks, püsivara uuendamiseks jne.
Soe, loomulik heli. Philipsi helisignatuur
Kõrvaklappide kohandatud elemendid on häälestatud Philipsi helisignatuuri järgi, esitades sooja loomulikku heli rikkaliku bassiga. Pole vahet, mida kuulate, sest tulemus on alati meeldiv.