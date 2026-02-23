Otsisõnad

    Mürasummutusega kõrvu katvad kõrvaklapid on loodud aastate pikkuseks mugavaks kasutuseks, aidates teil vajalikule keskenduda. Kandke neid, et nautida liikvel olles sooja loomulikku heli. Või ühendage juhe ja sukelduge kõrgeraldusvõimega helide maailma.

    Sukelduge mugavusse

    • Loomulik heli. Dünaamiline bass
    • Mugav kõrvu kattev disain
    • Adaptiivne mürasummutus
    • Kuni 80 tundi mänguaega

    Suurepärane heli isegi madala helitugevuse juures. Kuulake juhtmevabalt või juhtmega

    Kohandatud häälestusega 40 mm elemendid ja dünaamiline bass toovad teieni suurepärase heli koos täiusliku ja rikkaliku bassiga ka madala helitugevuse juures. Kõrgeraldusvõimega heli nautimiseks võite ühendada 3,5 mm helijuhtme (komplektis) või USB-C juhtme.

    Kohanduv mürasummutus

    Adaptiivne mürasummutus reageerib kiiresti teie ümbrusele, et summutada välist müra (sealhulgas tuult) reaalajas. Kui soovite teada, mis teie ümber toimub, laseb teadlikkuse režiim välishelid tagasi sisse. Kiire teadlikkuse režiim täiustab hääli, nii et saate vestelda ilma kõrvaklappe eemaldamata.

    Mugav sobivus ja asendatavad komponendid aastate pikkuseks kasutuseks

    Pehmest PU-nahast kõrvapadjandid ja pehme reguleeritav peavõru tagavad äärmiselt mugava sobivuse. Parima akustilise tihenduse ja mugavuse tagamiseks võite asendada mäluvahust kõrvapadjandid, kui need aja möödudes ära kuluvad. Võite asendada ka kõrvaklappide liitium-ioonaku, kui selle eluiga saab läbi.

    Stabiilne Bluetooth® hulkpunkt ühendus ja lihtne sidumine

    Ühilduvus uusimate Bluetooth® 6.0 seadmetega võimaldab teil voogedastada häirivate helikatkestusteta ja võite korraga ühendada kuni kaks seadet. Toetatud on ka Android Fast Pair ja Microsoft Swift Pair.

    Kuni 80 tundi mänguaega (50 tundi, kui mürasummutus on sisse lülitatud)

    Kui mürasummutus on välja lülitatud, siis saate täislaetuna kuni 80 tundi mänguaega ja sisselülitatud mürasummutusega kuni 50 tundi mänguaega. 5-minutilise lisalaadimisega saate kuni 4 tundi täiendavat mänguaega.

    5 mikrofoni tehnoloogia. Selgemad kõned ka mürarikastes kohtades

    Nendel kõrvaklappidel on viie mikrofoniga seadistus ning neist kahe mikrofoni koos tehisintellektiga mürasummutusalgoritmi abil tagatakse ülimalt selged kõned. Isegi kui viibite väga tuulise ilmaga lärmakal linnatänaval, on teie häält selgelt kuulda ja teie vestluskaaslast ei häiri teie ümber toimuv.

    Philipsi kõrvaklappide rakendus. Kohandage oma kogemusi

    Kas te tunnete, et muusikal on midagi puudu? Meie abirakendusel on EQ, mis on intuitiivne ekvalaiser, võimaldades teil sõrmega seadistada heli ja avastada erinevaid ekvalaiseri sätteid. Võite rakendust kasutada ka mürasummutuse reguleerimiseks, dünaamilise bassi aktiveerimiseks, ühendatud seadmete haldamiseks, püsivara uuendamiseks jne.

    Soe, loomulik heli. Philipsi helisignatuur

    Kõrvaklappide kohandatud elemendid on häälestatud Philipsi helisignatuuri järgi, esitades sooja loomulikku heli rikkaliku bassiga. Pole vahet, mida kuulate, sest tulemus on alati meeldiv.

    GRS-sertifikaadiga ümbertöödeldud plast. Keskkonnasõbralik pakend

    Kasutame oma toodetes tarbimisjärgselt ringlussevõetud plasti ja meie pakendid on valmistatud FSC-sertifikaadiga ringlussevõetud kartongist ja pakendisisud on trükitud ringlussevõetud paberile.

    Tehnilisi andmeid

    • Heli

      Helisüsteem
      Suletud
      Sagedusvahemik
      20 – 40 000 Hz
      Näivtakistus
      16 oomi
      Tundlikkus
      108±3 dB (1 kHz, 1 mW)
      Kõlari läbimõõt
      40  mm
      Maksimaalne sisendvõimsus
      30  mW
      Draiveri tüüp
      Dünaamiline

    • Ühenduvus

      Bluetoothi versioon
      6,0
      Bluetoothi profiilid
      • A2DP
      • AVRCP
      • HFP
      Maksimaalne leviulatus
      Kuni 10  m
      Mitmepunktiline ühendus
      Jah
      Toetatud kodek
      SBC
      Kõrvaklappide pesa
      3.5  mm

    • Väline papp-pakend

      Pikkus
      22.40  cm
      Pakendite arv
      3
      Laius
      22.00  cm
      Kogukaal
      1.65  kg
      Kõrgus
      25.50  cm
      GTIN
      1 48 95229 17698 7
      Kaal pakendita
      0.81  kg
      Pakendi kaal
      0.84  kg

    • Mugavus

      Philips kõrvaklappide rakenduse tugi
      Jah
      Google Fast Pair
      Jah
      Püsivara uuendamine on võimalik
      Jah
      Juhtseadiste tüüp
      Nupp
      Microsoft Swift Pair
      Jah

    • Võimsus

      Patareide arv
      1 tk
      Laadimisaeg
      2  tund(i)
      Muusika esitamisaeg (mürasummutus sees)
      50  tund(i)
      Muusika esitamisaeg (mürasummutus väljas)
      80  tund(i)
      Kiirlaadimise aeg
      15 mins for 4 hrs
      Aku kaal (kokku)
      14.8  g
      Aku mahtuvus (kõrvaklapid)
      720  mAh
      Aku tüüp (kõrvaklapid)
      Liitiumpolümeer (sisseehitatud)

    • Pakendi mõõtmed

      Kõrgus
      25  cm
      Pakendi tüüp
      Papp
      Paigutus riiulil
      Rippuv
      Laius
      21.2  cm
      Sügavus
      6.9  cm
      Toodete arv komplektis
      1
      EAN
      48 95229 17698 0
      Kogukaal
      0.500  kg
      Kaal pakendita
      0.270  kg
      Pakendi kaal
      0.230  kg

    • Toote mõõtmed

      Kõrgus
      19.20  cm
      Laius
      16.60  cm
      Sügavus
      8.20  cm
      Kaal
      0.024  kg

    • Tarvikud

      Kiirjuhend
      Jah

    • Disain

      Värvus
      Valge
      Kandmisstiil
      Peapael
      Klapitav disain
      Ühtlane
      Kõrvakinnitusmaterjal
      Sünteetiline nahk
      Kõrvaklappidega
      Kõrvu katvad
      Üle kõrva kõrvaklapid
      Suletud tagaosa

    • Kaugside

      Kõnemikrofon
      2 mics

    • UPC

      UPC
      8 40063 20788 2

    • ANC funktsioonid

      ANC tehnoloogia
      Hübriid, ANC Pro
      Tähelepanurežiim
      Jah
      Kohanduv ANC
      Jah
      ANC mikrofon
      4 mikrofoni
      ANC (aktiivne mürasummutus)
      Jah

    • Häälassistent

      Häälassistendiga ühilduv
      • Apple Siri
      • Google Assistant
      Häälassistendi aktiveerimine
      Vajutage multifunktsionaalset nuppu
      Häälassistendi tugi
      Jah

    • Jätkusuutlikkus

      Plastkest
      sisaldab 52% GRS-sertifikaadiga taaskasutatud tarbimisjärgset polükarbonaati TE-00132492

