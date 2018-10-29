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  • Sukelduge vabalt helisse
  • Sukelduge vabalt helisse
  • Sukelduge vabalt helisse
  • Sukelduge vabalt helisse
  • Sukelduge vabalt helisse
  • Sukelduge vabalt helisse
  • Sukelduge vabalt helisse
  • Sukelduge vabalt helisse

Kõrvapealsed juhtmevabad kõrvaklapid

TAH7508BK/97

Saadaval

Must
Must
Valge
Valge

Sukelduge vabalt helisse

Töötage või mängige, veetke oma päevad koos nende juhtmevabade mürasummutavate kõrvaklappidega! Adaptiivne mürasummutus ja mugav kõrvapealne sobivus hoiavad teid helisse sukeldunult. Te saate rikkaliku ja detailiderohke heli ning mängude ja filmide jaoks on olemas madala viivituse seadistus.

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Sukelduge vabalt helisse

  • Mürasummutus Pro

  • Kerged kõrva katvad kõrvaklapid

  • Loomulik heli. Dünaamiline bass

  • Kuni 60 tundi mänguaega

Sukelduge Noise Canceling Pro-ga

Adaptiivne mürasummutus reageerib kiiresti teie ümbrusele, et summutada välist müra (sealhulgas tuult) reaalajas. Kui soovite teada, mis teie ümber toimub, laseb teadlikkuse režiim välishelid tagasi sisse. Kiire teadlikkuse režiim täiustab hääli, nii et saate vestelda ilma kõrvaklappe eemaldamata.

Kerged, mugavad, kokkupandavad – ning stiilsed!

Ümarad klapikinnitused ja elegantne raam annavad nendele kõrvu katvatele kõrvaklappidele erilise stiilipuhtuse. Kõrvaklappide mäluvahust padjandid tagavad pikkade kuulamisseansside ajal teie mugavuse ning kõrvaklapid saab kokku klappida ja sissepoole keerata, et neid oleks lihtne taskus või kotis hoida.

Suurepärane heli isegi väikese helitugevusega dünaamilise bassiga

Nautige 40 mm kõlarielementidest tulevat suurepärast heli ja kõrvu katvate klappide head passiivset müraisolatsiooni. Teie lemmikbassihelide täieliku võimsuse nautimiseks ilma helitugevust suurendamata aktiveerige lihtsalt dünaamiline bass mitmefunktsioonilise nupu abil või rakenduse Philips Headphones kaudu.

Tehnilised andmed

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  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.