30-päevane tagastusõigus
Tarne 3-4 tööpäeva jooksul
TAH7508WT/97
Sukelduge vabalt helisse
Töötage või mängige, veetke oma päevad koos nende juhtmevabade mürasummutavate kõrvaklappidega! Adaptiivne mürasummutus ja mugav kõrvapealne sobivus hoiavad teid helisse sukeldunult. Te saate rikkaliku ja detailiderohke heli ning mängude ja filmide jaoks on olemas madala viivituse seadistus.
Mürasummutus Pro
Kerged kõrva katvad kõrvaklapid
Loomulik heli. Dünaamiline bass
Kuni 60 tundi mänguaega
Adaptiivne mürasummutus reageerib kiiresti teie ümbrusele, et summutada välist müra (sealhulgas tuult) reaalajas. Kui soovite teada, mis teie ümber toimub, laseb teadlikkuse režiim välishelid tagasi sisse. Kiire teadlikkuse režiim täiustab hääli, nii et saate vestelda ilma kõrvaklappe eemaldamata.
Ümarad klapikinnitused ja elegantne raam annavad nendele kõrvu katvatele kõrvaklappidele erilise stiilipuhtuse. Kõrvaklappide mäluvahust padjandid tagavad pikkade kuulamisseansside ajal teie mugavuse ning kõrvaklapid saab kokku klappida ja sissepoole keerata, et neid oleks lihtne taskus või kotis hoida.
Nautige 40 mm kõlarielementidest tulevat suurepärast heli ja kõrvu katvate klappide head passiivset müraisolatsiooni. Teie lemmikbassihelide täieliku võimsuse nautimiseks ilma helitugevust suurendamata aktiveerige lihtsalt dünaamiline bass mitmefunktsioonilise nupu abil või rakenduse Philips Headphones kaudu.
Arvustused