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Tootmine lõpetatud
TAH8505BK/00
40 mm elemendid/suletud tagaosa
Need kõrvaklapid on valmis teid saatma mis tahes reisil. Laadimine võtab aega ainult 2 tundi. Saate nautida 30 tundi mänguaega (või kõneaega), kui aktiivne mürasummutus on väljas, ja 25 tundi, kui ANC on sees. Kaks kiire laadimise taset – lühike kiirlaadimine ja kiirlaadimine – annavad teile 2 või 6 lisatundi.
Blokeerige segavad helid, kasutades aktiivset mürasummutust. Vaid ühe nupuvajutusega saate summutada nii rongimüra kui ka toimeka kontori helid. Liikvel olles tasub kasutada teadlikkuse režiimi, mis võimaldab teil kuulata muusikat, kuid samal ajal ka tänavahelisid.
Täiuslikult seadistatud neodüümist kõlarielemendid tagavad sügava bassi ja selge kesksagedusheli nii muusikaloendite kui ka taskuhäälingute puhul. Kõrvaklappide pehmed padjandid katavad teie terve kõrva, luues tihendi, mis isoleerib passiivselt välist müra. Peavõru on kerge, reguleeritav ja sile, tänu millele ei jää kõrvaklapid juustesse kinni.
5.0
5-st
1
Arvustus
100%
soovitab seda toodet
Szymon G
17/03/2022
Polska
W tym przedziale cenowym nie ma nic lepszego
W tym przedziale cenowym nie ma nic lepszego ANC mega Polecam w 100 %
Positiivsed omadused
Dzwięk super bas mega
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele TAH8505BK Bezprzewod. nauszna słuchawka, wysoka rozdzielczość
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele TAH8505BK Bezprzewod. nauszna słuchawka, wysoka rozdzielczość
Tegelikud tulemused võivad varieeruda.