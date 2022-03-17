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Tootmine lõpetatud

Suure eraldusvõimega juhtmevabad kõrvu katvad klapid

TAH8505BK/00

5
| (1) Arvustus | 100% soovitab seda toodet
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Kuulake muusikat, mitte vihma. Nende juhtmevabade kõrvapealsete kõrvaklappide puhul saate kontrollida aktiivse mürasummutuse funktsiooni, et see vastaks teie olukorrale. Tänu 30-tunnisele mänguajale ja paindlikule kiirlaadimisele saate neid kasutada kogu reisi vältel
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Juhtmevabad aktiivse mürasummutusega kõrvaklapid

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  • 40 mm elemendid/suletud tagaosa

30 tundi mängu- või kõneaega (25 tundi, kui ANC on sisse lülitatud)

Need kõrvaklapid on valmis teid saatma mis tahes reisil. Laadimine võtab aega ainult 2 tundi. Saate nautida 30 tundi mänguaega (või kõneaega), kui aktiivne mürasummutus on väljas, ja 25 tundi, kui ANC on sees. Kaks kiire laadimise taset – lühike kiirlaadimine ja kiirlaadimine – annavad teile 2 või 6 lisatundi.

Aktiivne mürasummutus (ANC). Kaotage iseennast, mitte muusikat

Blokeerige segavad helid, kasutades aktiivset mürasummutust. Vaid ühe nupuvajutusega saate summutada nii rongimüra kui ka toimeka kontori helid. Liikvel olles tasub kasutada teadlikkuse režiimi, mis võimaldab teil kuulata muusikat, kuid samal ajal ka tänavahelisid.

Kohandatav sile peavõru. Pehmed padjandid

Täiuslikult seadistatud neodüümist kõlarielemendid tagavad sügava bassi ja selge kesksagedusheli nii muusikaloendite kui ka taskuhäälingute puhul. Kõrvaklappide pehmed padjandid katavad teie terve kõrva, luues tihendi, mis isoleerib passiivselt välist müra. Peavõru on kerge, reguleeritav ja sile, tänu millele ei jää kõrvaklapid juustesse kinni.

Tehnilised andmed

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Arvustused

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5.0

5-st

1

Arvustus

100%

soovitab seda toodet

4
3
2
1

17/03/2022

Polska

Polska

W tym przedziale cenowym nie ma nic lepszego

W tym przedziale cenowym nie ma nic lepszego ANC mega Polecam w 100 %

Positiivsed omadused

Dzwięk super bas mega

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele TAH8505BK Bezprzewod. nauszna słuchawka, wysoka rozdzielczość

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele TAH8505BK Bezprzewod. nauszna słuchawka, wysoka rozdzielczość

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