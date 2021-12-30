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Tootmine lõpetatud

Kõrvapealsed juhtmevabad kõrvaklapid

TAH9505BK/00

1.9
| (17) Auhinnad
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Inspiratsioon. Motivatsioon. Kontsentratsioon. Tänu suurepärasele aktiivse mürasummutusele ja selgele helisignaalile pakuvad need juhtmevabad kõrvaklapid teile kaitset. Täielikult integreeritud Google Assistant võimaldab teil teha käed vabalt rohkem tööd.
Kuva kõik eelised

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  • Mürasummutus Pro

  • Integreeritud Google Assistant

  • Bluetooth hulkpunkt

  • Puutetundlik juhtimine

Hübriidne aktiivne mürasummutus. Keskenduge soovitule

Hübriidne aktiivne mürasummutus. Keskenduge soovitule

Kui lugu väärib teie täielikku tähelepanu, võimaldavad need traadita kõrvaklapid teid muusikasse süüvida. Üks väline ja üks sisemine mikrofon summutavad koos välise müra. Teadlikkuse režiimi käivitamiseks katke parem kõrvaklapp ja tooge maailm tagasi.

Ümar, kõrvu kattev kujundus. Stiilne välimus, suurepärane heli

Ümar, kõrvu kattev kujundus. Stiilne välimus, suurepärane heli

Ümarad kõrvaklappide padjandid pakuvad omanäolist stiilitunnetust. Kõrvade peale asetuv klapp loob tihendi, mis isoleerib passiivselt välist müra. Täiuslikult häälestatud 40 mm draiverid tagavad sügava bassi, tasakaalustatud keskmise helivahemiku ja sädelevad kõrged sagedused.

Philipsi kõrvaklappide rakendus. Kohandage helihaldust

Philipsi kõrvaklappide rakendus. Kohandage helihaldust

Täiustage bassitoone. Tooge kõrged helid alla. Philipsi kõrvaklappide rakendus annab teile kontrolli kuulatava muusika üle. Reguleerige helitugevust ise või valige eelseadistatud helistiilide hulgast. Saate vaid ühe puudutusega valida eelseadistatud ANC-režiimide vahel.

Tehnilised andmed

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Arvustused

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1.9

5-st

17

Auhinnad

4

30/12/2021

Polska

Polska

Sztos

Słuchawki sztos. Wykonanie, jakość dźwięku, funkcjonalność - 10/10 Polecam wszystkim audiofilom

Positiivsed omadused

Wszytko

Negatiivsed omadused

Nie ma

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele TAH9505BK Nauszne słuchawki bezprzewodowe

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele TAH9505BK Nauszne słuchawki bezprzewodowe

22/04/2024

Україна

Україна

Kinnitatud ostja

Навушниками задоволений повністю.

Навушниками задоволений повністю, шумодав, якість звуку, батарея все на 5+.

Negatiivsed omadused

Мінусів поки не знайшов.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele TAH9505BK Накладні бездротові навушники

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele TAH9505BK Накладні бездротові навушники

01/02/2022

Slovenija

Slovenija

Odlične

Lahke, z enim polnjenjem zdržijo dolgo časa, ANC je zelo dober, povezava dveh naprav je delovala zelo dobro, mikrofon za telefonski klic je odličen tudi kakovost glasbe je nadpovprečna.

Positiivsed omadused

Odzivne, dobro zaduši zunanje zvoke

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele TAH9505BK Brezžične čezušesne slušalke

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele TAH9505BK Brezžične čezušesne slušalke

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