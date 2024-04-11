30-päevane tagastusõigus
Tarne 3-4 tööpäeva jooksul
Tootmine lõpetatud
TAK4206PK/00
Kirkad ja selged
Nende vastupidavate ja paindlike kuularitega tõstad oma stiili esile. Kuularite paneelid süttivad värviliselt, helitugevus on piiratud 85 dB-ga. Vanemad saavad helitugevust ja esitamisaega kontrollida Philipsi kõrvaklappide rakendusega.
Kõrvapealsed juhtmevabad kõrvaklapid
Valgustavad kõrvaklapid
Rakendusepõhine vanemlik järelvalve
Piiratud helitugevus <85 dB
Lapsed naudivad kõrvapealseid juhtmevabasid kõrvaklappe nii ekraanilt kui ka kodutöödelt eemal olles. Ühe laadimisega tagad 28 tundi esitamisaega ning laadimiseks kulub vaid kaks tundi. 15-minutiline kiirlaadimine võimaldab kõrvaklappe veel kaks tundi kasutada.
Need noortele kõrvadele ohutud kõrvaklapid uhkeldavad 32 mm draiverite ja 85 dB piiratud helitugevusega. Vanemad saavad määrata maksimaalse helitugevuse ja esitamiseaja piirangud Philipsi kõrvaklappide rakenduses. Kuni sina puhkad, saavad nemad lustida.
Need kõrvaklapid peidavad endas valguspaneele, lisades lapsele isikupära. Saate valida nelja võimaluse vahel: punased tuled, rohelised tuled, sinised tuled või kõigi kolme värvi segu! Tulede värvi valimiseks vajutage kõrvaklappidel olevat nuppu.
3.4
5-st
8
Auhinnad
dobromir007
11/04/2024
Polska
Kampaania osa
Kinnitatud ostja
Dobre słuchawki dla dziecka
Bardzo fajne słuchawki dla dziecka. Przede wszystkim super ograniczenie głośności. Co by nie zrobić nie zagrają głośno więc słuch dziecka jest bezpieczny. Bardzo miękkie elementy przylegające do uszu. Sprawiają wrażenie, aż nazbyt delikatnych ale są stosunkowo wytrzymałe. Fajny dodatek stanowi podświetlenie z możliwością zmiany kolorów. Akumulator działa baaaaaaardzo długo. Polecam
Positiivsed omadused
Ograniczenie głośności, lekkie, akumulator długo trzyma
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele TAK4206BL Bezprzewodowe słuchawki nauszne dla dzieci
Kasutamise kuupäev 2024-03-11
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele TAK4206BL Bezprzewodowe słuchawki nauszne dla dzieci
Kasutamise kuupäev 2024-03-11
0ana0405
20/02/2024
România
Recomand
Sunt casti pe masura capului unui copil, se aude bine, bateria tine mult, volumul nu este foarte puternic.
Positiivsed omadused
Bateria tine mult, au mufa jack, volumul nu este foarte puternic, incarcare usb-c
Negatiivsed omadused
Ar fi fost utila o husa pentru depozitare sau transport
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele TAK4206BL Căşti supraauriculare wireless pentru copii
Kasutamise kuupäev 2023-01-20
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele TAK4206BL Căşti supraauriculare wireless pentru copii
Kasutamise kuupäev 2023-01-20
Zulu8
06/06/2022
Slovensko
Skvela volba pre dieta
Vyborne detske sluchadla, pri ktorych sa nemusim obavat poskodenia sluchu svojho dietata, kedze sa da regulovat ich hlasitost rodicom a maju maximalnu dosiahnutelnu hlasitost. Su lahucke, a detom sa nesmierne paci svietiaci efekt.
Positiivsed omadused
idealne pre dieta
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele TAK4206BL Detské bezdrôtové slúchadlá na uši
Kasutamise kuupäev 2022-02-06
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele TAK4206BL Detské bezdrôtové slúchadlá na uši
Kasutamise kuupäev 2022-02-06
Vastavalt ohutu kuulamise standarditele EN 50332 on helitugevus piiratud <85 dB-le.
Mänguaeg on hinnanguline ja sõltub erinevatest tingimustest.