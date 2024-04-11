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Tootmine lõpetatud

Lastele mõeldud kõrvapealsed juhtmevabad kõrvaklapid

TAK4206BL/00

3.4

| (8) Auhinnad

Saadaval

Roosa
Roosa
Sinine
Sinine

Kirkad ja selged

Nende vastupidavate ja paindlike kuularitega tõstad oma stiili esile. Kuularite paneelid süttivad värviliselt, helitugevus on piiratud 85 dB-ga. Vanemad saavad helitugevust ja esitamisaega kontrollida Philipsi kõrvaklappide rakendusega.

Kuva kõik eelised

Kirkad ja selged

  • Kõrvapealsed juhtmevabad kõrvaklapid

  • Valgustavad kõrvaklapid

  • Rakendusepõhine vanemlik järelvalve

  • Piiratud helitugevus <85 dB

Ei mingeid juhtmeid, ei mingeid puntraid. 28 tundi esitusaega

Ei mingeid juhtmeid, ei mingeid puntraid. 28 tundi esitusaega

Lapsed naudivad kõrvapealseid juhtmevabasid kõrvaklappe nii ekraanilt kui ka kodutöödelt eemal olles. Ühe laadimisega tagad 28 tundi esitamisaega ning laadimiseks kulub vaid kaks tundi. 15-minutiline kiirlaadimine võimaldab kõrvaklappe veel kaks tundi kasutada.

Alati ohutu, alati lõbus. Vanemlik järelvalve

Alati ohutu, alati lõbus. Vanemlik järelvalve

Need noortele kõrvadele ohutud kõrvaklapid uhkeldavad 32 mm draiverite ja 85 dB piiratud helitugevusega. Vanemad saavad määrata maksimaalse helitugevuse ja esitamiseaja piirangud Philipsi kõrvaklappide rakenduses. Kuni sina puhkad, saavad nemad lustida.

Lõbusad ja värviliste valguspaneelidega kõrvaklapid

Lõbusad ja värviliste valguspaneelidega kõrvaklapid

Need kõrvaklapid peidavad endas valguspaneele, lisades lapsele isikupära. Saate valida nelja võimaluse vahel: punased tuled, rohelised tuled, sinised tuled või kõigi kolme värvi segu! Tulede värvi valimiseks vajutage kõrvaklappidel olevat nuppu.

Tehnilised andmed

Saage selle toote kohta tuge

Vaadake KKK-sid, kasutusjuhendeid, ohutusteavet ja nõuandeid

Arvustused

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3.4

5-st

8

Auhinnad

3
2

11/04/2024

Polska

Polska

Kinnitatud ostja

Dobre słuchawki dla dziecka

Bardzo fajne słuchawki dla dziecka. Przede wszystkim super ograniczenie głośności. Co by nie zrobić nie zagrają głośno więc słuch dziecka jest bezpieczny. Bardzo miękkie elementy przylegające do uszu. Sprawiają wrażenie, aż nazbyt delikatnych ale są stosunkowo wytrzymałe. Fajny dodatek stanowi podświetlenie z możliwością zmiany kolorów. Akumulator działa baaaaaaardzo długo. Polecam

Positiivsed omadused

Ograniczenie głośności, lekkie, akumulator długo trzyma

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele TAK4206BL Bezprzewodowe słuchawki nauszne dla dzieci

Kasutamise kuupäev 2024-03-11

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele TAK4206BL Bezprzewodowe słuchawki nauszne dla dzieci

Kasutamise kuupäev 2024-03-11

20/02/2024

România

România

Recomand

Sunt casti pe masura capului unui copil, se aude bine, bateria tine mult, volumul nu este foarte puternic.

Positiivsed omadused

Bateria tine mult, au mufa jack, volumul nu este foarte puternic, incarcare usb-c

Negatiivsed omadused

Ar fi fost utila o husa pentru depozitare sau transport

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele TAK4206BL Căşti supraauriculare wireless pentru copii

Kasutamise kuupäev 2023-01-20

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele TAK4206BL Căşti supraauriculare wireless pentru copii

Kasutamise kuupäev 2023-01-20

06/06/2022

Slovensko

Slovensko

Skvela volba pre dieta

Vyborne detske sluchadla, pri ktorych sa nemusim obavat poskodenia sluchu svojho dietata, kedze sa da regulovat ich hlasitost rodicom a maju maximalnu dosiahnutelnu hlasitost. Su lahucke, a detom sa nesmierne paci svietiaci efekt.

Positiivsed omadused

idealne pre dieta

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele TAK4206BL Detské bezdrôtové slúchadlá na uši

Kasutamise kuupäev 2022-02-06

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele TAK4206BL Detské bezdrôtové slúchadlá na uši

Kasutamise kuupäev 2022-02-06

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  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.
Lahtiütlused

  1. Vastavalt ohutu kuulamise standarditele EN 50332 on helitugevus piiratud <85 dB-le.

  2. Mänguaeg on hinnanguline ja sõltub erinevatest tingimustest.