Kohandatavad kõrvaklapid. Kasutage kleepse või enda isiklikke kunstiteoseid

Lapsed saavad kohandada kõrvaklappe kleepsude või isegi oma isiklike kunstiteostega. Kõrvaklappide väline kate avaneb, et saaksite oma joonistusi sinna sisse panna. Kaasas on ka kolm komplekti kleepse ja graafilisi kaarte.