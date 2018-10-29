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Mikrofoniga kõrvaklapid

TAKH301PK/00

Muutke isikupäraseks

Neid lõbusaid kõrvapealseid kõrvaklappe saavad lapsed ise täiustada. 85 dB helipiiranguga kõrvaklapid on piisavalt tugevad, et pidada vastu ka koolikotis transportimisele. Lapsed saavad kõrvaklappe ise disainida, lisades neile vahvaid kleepse!

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Muutke isikupäraseks

  • 32 mm draiverid / suletud tagaosa

  • Kõrvapealsed

  • Pehmed padjandid

1,2 m juhe on ideaalne väljas kasutamiseks

Ideaalse pikkusega juhe annab teile vabaduse kanda heliseadet soovitud kohas.

32 mm kõlarielemendid. Selge heli

Spetsiaalselt noorte kõrvade jaoks loodud kõrvaklapid on varustatud 32 mm kõlarielementidega, mille helitugevus on piiratud 85 dB-ni. Nii saate rahulikult istuda, teades, et teie lapsed naudivad ohutult muusikat, videoid ja mänge.

Kohandatavad kõrvaklapid. Kasutage kleepse või enda isiklikke kunstiteoseid

Lapsed saavad kohandada kõrvaklappe kleepsude või isegi oma isiklike kunstiteostega. Kõrvaklappide väline kate avaneb, et saaksite oma joonistusi sinna sisse panna. Kaasas on ka kolm komplekti kleepse ja graafilisi kaarte.

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