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Tootmine lõpetatud
TAKH301PK/00
Muutke isikupäraseks
Neid lõbusaid kõrvapealseid kõrvaklappe saavad lapsed ise täiustada. 85 dB helipiiranguga kõrvaklapid on piisavalt tugevad, et pidada vastu ka koolikotis transportimisele. Lapsed saavad kõrvaklappe ise disainida, lisades neile vahvaid kleepse!
32 mm draiverid / suletud tagaosa
Kõrvapealsed
Pehmed padjandid
Ideaalse pikkusega juhe annab teile vabaduse kanda heliseadet soovitud kohas.
Spetsiaalselt noorte kõrvade jaoks loodud kõrvaklapid on varustatud 32 mm kõlarielementidega, mille helitugevus on piiratud 85 dB-ni. Nii saate rahulikult istuda, teades, et teie lapsed naudivad ohutult muusikat, videoid ja mänge.
Lapsed saavad kohandada kõrvaklappe kleepsude või isegi oma isiklike kunstiteostega. Kõrvaklappide väline kate avaneb, et saaksite oma joonistusi sinna sisse panna. Kaasas on ka kolm komplekti kleepse ja graafilisi kaarte.
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