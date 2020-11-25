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Tootmine lõpetatud

Juhtmeta kõrvaklapid

TAKH402BL/00

5

| (11) Auhinnad | 100% soovitab seda toodet

Saadaval

Roosa
Roosa
Sinine
Sinine

Hakake staariks

Laske neil rokkida, kandes ägedaid valgustatud kõrvapealseid kõrvaklappe. Need vastupidavad juhtmevabad kõrvaklapid on piiratud helitugevusega (85 dB). Kõrvaklapis olev värviline LED-paneel võimaldab lastel särada.

Kuva kõik eelised

Hakake staariks

  • 32 mm draiverid / suletud tagaosa

  • Kõrvapealsed

  • Pehmed padjandid

20 tundi mänguaega. Ilme juhtmeteta, ilma pusadeta

Vahet ei ole, kas lähete reisile või lubate lastel oma ekraaniaega nautida, need juhtmevabad kõrvapealsed kõrvaklapid on kindlaks hitiks. Need tagavad ühe laadimisega 20 tundi mänguaega, millest piisab kindlasti paariks päevaks või kauemgi.

32 mm kõlarielemendid. Selge heli

Spetsiaalselt noorte kõrvade jaoks loodud kõrvaklapid on varustatud 32 mm kõlarielementidega, mille helitugevus on piiratud 85 dB-ni. Nii saate rahulikult istuda, teades, et teie lapsed naudivad ohutult muusikat, videoid ja mänge.

Mugavad kõrva ja peavõru pehmendused. Täiuslikud noortele kõrvadele

Pehmed kõrva ja peavõru padjandid võimaldavad mugavat kasutamist, olenemata sellest, kas lapsed kuulavad muusikat või vaatavad oma lemmikuid YouTube’i vlogijaid.

Tehnilised andmed

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Arvustused

Neid arvustusi haldab Bazaarvoice ja need vastavad Bazaarvoice’i autentimise poliitikale, mida toetab pettusevastane tehnoloogia ja inimeste tehtav analüüs. Üksikasjad on leitavad aadressil
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5.0

5-st

11

Auhinnad

100%

soovitab seda toodet

4
3
2
1

25/11/2020

Polska

Polska

Wygodne

Bardzo wygodne i świetnie brzmią. Wykonanie solidne. Polecam dla fanów JAZZU.

Positiivsed omadused

Wygoda, dźwięk

Negatiivsed omadused

kolor

See arvustus tehti tootele TAKH402PK Słuchawki bezprzewodowe

Kasutamise kuupäev 2019-10-25

See arvustus tehti tootele TAKH402PK Słuchawki bezprzewodowe

Kasutamise kuupäev 2019-10-25

24/11/2020

Polska

Polska

Udany zakup

Super jakość w tej cenie. Słuchawki bardzo dobrze grają, dźwięk jest czysty i mocny. Długo trzymają na baterii . W tym przedziale cenowym najlepszy wybór.

Positiivsed omadused

jakosc, cena

Negatiivsed omadused

brak

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele TAKH402PK Słuchawki bezprzewodowe

Kasutamise kuupäev 2020-10-24

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele TAKH402PK Słuchawki bezprzewodowe

Kasutamise kuupäev 2020-10-24

22/11/2020

Polska

Polska

Ładne i dobre!

Bardzo dobre i przy okazji ładne słuchawki. Dla dziecka bardzo fajny wybór. Polecam

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele TAKH402PK Słuchawki bezprzewodowe

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele TAKH402PK Słuchawki bezprzewodowe

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  • Liikmetele eksklusiivsed pakkumised.
  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.