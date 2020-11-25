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Tootmine lõpetatud
TAKH402PK/00
Hakake staariks
Laske neil rokkida, kandes ägedaid valgustatud kõrvapealseid kõrvaklappe. Need vastupidavad juhtmevabad kõrvaklapid on piiratud helitugevusega (85 dB). Kõrvaklapis olev värviline LED-paneel võimaldab lastel särada.
32 mm draiverid / suletud tagaosa
Kõrvapealsed
Pehmed padjandid
Vahet ei ole, kas lähete reisile või lubate lastel oma ekraaniaega nautida, need juhtmevabad kõrvapealsed kõrvaklapid on kindlaks hitiks. Need tagavad ühe laadimisega 20 tundi mänguaega, millest piisab kindlasti paariks päevaks või kauemgi.
Spetsiaalselt noorte kõrvade jaoks loodud kõrvaklapid on varustatud 32 mm kõlarielementidega, mille helitugevus on piiratud 85 dB-ni. Nii saate rahulikult istuda, teades, et teie lapsed naudivad ohutult muusikat, videoid ja mänge.
Pehmed kõrva ja peavõru padjandid võimaldavad mugavat kasutamist, olenemata sellest, kas lapsed kuulavad muusikat või vaatavad oma lemmikuid YouTube’i vlogijaid.
5.0
5-st
11
Auhinnad
100%
soovitab seda toodet
Jp2krol
25/11/2020
Polska
Wygodne
Bardzo wygodne i świetnie brzmią. Wykonanie solidne. Polecam dla fanów JAZZU.
Positiivsed omadused
Wygoda, dźwięk
Negatiivsed omadused
kolor
See arvustus tehti tootele TAKH402PK Słuchawki bezprzewodowe
Kasutamise kuupäev 2019-10-25
See arvustus tehti tootele TAKH402PK Słuchawki bezprzewodowe
Kasutamise kuupäev 2019-10-25
frog336
24/11/2020
Polska
Udany zakup
Super jakość w tej cenie. Słuchawki bardzo dobrze grają, dźwięk jest czysty i mocny. Długo trzymają na baterii . W tym przedziale cenowym najlepszy wybór.
Positiivsed omadused
jakosc, cena
Negatiivsed omadused
brak
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele TAKH402PK Słuchawki bezprzewodowe
Kasutamise kuupäev 2020-10-24
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele TAKH402PK Słuchawki bezprzewodowe
Kasutamise kuupäev 2020-10-24
Lary27
22/11/2020
Polska
Ładne i dobre!
Bardzo dobre i przy okazji ładne słuchawki. Dla dziecka bardzo fajny wybór. Polecam
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele TAKH402PK Słuchawki bezprzewodowe
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele TAKH402PK Słuchawki bezprzewodowe