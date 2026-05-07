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TAM3205M2/12
Bass Reflexi kõlarid
20 W
Bluetooth 5.4
FM, CD, USB, helisisend
Saate nautida selget stereoheli ja sügavat bassi, sest raamaturiiulisse sobiva stiiliga kõlarid moodustavad suurema osa süsteemi võimsast 20 W (RMS) väljundist, mis hõlmab ka kolmetolliseid bassikõlareid ja bassipeegeldusega porte. Digitaalne helijuhtimine võimaldab valida eelseadistatud helistiilide hulgast – alates muusikast kuni raadiodraamadeni. Teie jaoks on alati tagatud kuulatava parim heli.
Muusika, taskuhääling, uudised, draamasarjad – nimekiri on lõputu! Võite voogedastada helisid Bluetoothi kaudu, kuulata FM-raadiot või ühenduda muude allikatega, näiteks USB-mälupulkade või helisisendi abil ühendatud vinüülimängijaga. 20 eelseadistusega raadio digitaaltuuner tagab kristallselge heli ning CD-mängija suudab lugeda MP3-faile, CD-sid ja salvestatud CD-sid.
Voogesitamisel märgatavalt parema heli jaoks toetatakse tehnoloogiat Bluetooth LE Audio ja LC3 koodekit. Samuti on toetatud Auracast, mis võimaldab sisu voogesitada ühilduvast nutiseadmest mikrosüsteemi ja teistesse Auracastiga ühilduvatesse seadmetesse.
5.0
5-st
1
Arvustus
Czesiek49
07/05/2026
Polska
Kampaania osa
Kinnitatud ostja
Nie wiem jak ustawić zegar na wyświetlaczu.
Nie raz słyszałem opinie o produktach Phillips i muszę stwierdzić że opinia była słuszna !!!
See arvustus tehti tootele TAM3205M2 Mikrowieża
Date of Use 2026-03-21
See arvustus tehti tootele TAM3205M2 Mikrowieża
Date of Use 2026-03-21