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Tootmine lõpetatud
Bluetooth®
CD, MP3-CD, USB, FM
USB-port laadimiseks
18 W
See stiilne mikromuusikasüsteem võimaldab teil kuulata Bluetoothi abil muusikaloendeid ja palju muud, CD-plaate mängida ning FM-raadiot kuulata. 10 eelseadistusega digitaaltuuner tagab selge heli ja CD-mängija suudab lugeda nii MP3 CD-plaate kui ka salvestatud CD-plaate.
Raamaturiiulisse sobiva stiiliga kõlarid pakuvad teile selget heli ning 3-tollised bassikõlarid ja bassipeegelduspordid toodavad võimsat bassi. 18 W väljundvõimsus tagab piisava heli väiksemate ruumide jaoks. Ideaalne kodukontorisse või magamistuppa.
Kahes toonis põhiseade ja kõlari korpused meenutavad eraldiseisvate Hi-Fi seadmete disaini. Tekstuurne volüüminupp lisab muusikasüsteemile analoogtunnetuse ja lisaks on seadmel nupud taasesituseks ja heliallika valikuks.
4.3
5-st
6
Auhinnad
83%
soovitab seda toodet
MarCeL_11
25/03/2023
Polska
Świetna Wieża!
Świetna wieża. Jakość dźwięku jest bardzo dobra, szerokie pasmo. Niskie, średnie i wysokie dźwięki bardzo dobrze się wypełniają . Bass jest bardzo przyjemny i dosyć donośny. Gra przejrzyście (dodam, że jestem wymagający w tym temacie). Funkcjonalna. Za tą cenę polecam.
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See arvustus tehti tootele TAM3205 Mikrowieża
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See arvustus tehti tootele TAM3205 Mikrowieża
Ivetinka
03/07/2023
Slovensko
Kinnitatud ostja
Blue tooth aj možnosť nabíjania
Úplná spokojnosť, vďaka blue tooth môžem počúvať podkasty aj audio knihy a nabíjanie telefónu zabezpečí nerušené počúvanie. Jediná malá nevýhoda je dĺžka káblov k reproduktorom.
Positiivsed omadused
Blue tooth, nabíjačka
Negatiivsed omadused
Krátke káble k reproduktorom
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See arvustus tehti tootele TAM3205 Hudobný mikrosystém
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See arvustus tehti tootele TAM3205 Hudobný mikrosystém
stosto6666
16/08/2022
България
Kinnitatud ostja
Продукта е страхотен
Стилен дизайн, първокласна визия, лесна функционалност и добра акустика
Positiivsed omadused
Philips
Negatiivsed omadused
Не виждам
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele TAM3205 Микро музикална система
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele TAM3205 Микро музикална система