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  • Valmis mängima teie armastatud helisid
  • Valmis mängima teie armastatud helisid
  • Valmis mängima teie armastatud helisid
  • Valmis mängima teie armastatud helisid
  • Valmis mängima teie armastatud helisid
  • Valmis mängima teie armastatud helisid
  • Valmis mängima teie armastatud helisid
  • Valmis mängima teie armastatud helisid

Tootmine lõpetatud

Mikromuusikasüsteem

TAM3205/12

4.3
| (6) Auhinnad | 83% soovitab seda toodet
Valmis mängima teie armastatud helisid
Kuulake taskuhäälinguid või oma lemmiklugusid. Taasavastage oma CD-de kollektsioon või lülitage sisse hoopis raadio. See klassikalise disainiga mikromuusikasüsteem sobib ideaalselt väiksematesse tubadesse. USB- ja audiosisendid võimaldavad ühendada seadet ka teiste allikatega.
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Valmis mängima teie armastatud helisid

  • Bluetooth®

  • CD, MP3-CD, USB, FM

  • USB-port laadimiseks

  • 18 W

Kogu teie muusika

See stiilne mikromuusikasüsteem võimaldab teil kuulata Bluetoothi abil muusikaloendeid ja palju muud, CD-plaate mängida ning FM-raadiot kuulata. 10 eelseadistusega digitaaltuuner tagab selge heli ja CD-mängija suudab lugeda nii MP3 CD-plaate kui ka salvestatud CD-plaate.

Bassipeegeldusega kõlarid. Rikkalikud madalad helid

Raamaturiiulisse sobiva stiiliga kõlarid pakuvad teile selget heli ning 3-tollised bassikõlarid ja bassipeegelduspordid toodavad võimsat bassi. 18 W väljundvõimsus tagab piisava heli väiksemate ruumide jaoks. Ideaalne kodukontorisse või magamistuppa.

Klassikaline disain

Kahes toonis põhiseade ja kõlari korpused meenutavad eraldiseisvate Hi-Fi seadmete disaini. Tekstuurne volüüminupp lisab muusikasüsteemile analoogtunnetuse ja lisaks on seadmel nupud taasesituseks ja heliallika valikuks.

Tehnilised andmed

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Arvustused

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4.3

5-st

6

Auhinnad

83%

soovitab seda toodet

4
3
2

25/03/2023

Polska

Polska

Świetna Wieża!

Świetna wieża. Jakość dźwięku jest bardzo dobra, szerokie pasmo. Niskie, średnie i wysokie dźwięki bardzo dobrze się wypełniają . Bass jest bardzo przyjemny i dosyć donośny. Gra przejrzyście (dodam, że jestem wymagający w tym temacie). Funkcjonalna. Za tą cenę polecam.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele TAM3205 Mikrowieża

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele TAM3205 Mikrowieża

03/07/2023

Slovensko

Slovensko

Kinnitatud ostja

Blue tooth aj možnosť nabíjania

Úplná spokojnosť, vďaka blue tooth môžem počúvať podkasty aj audio knihy a nabíjanie telefónu zabezpečí nerušené počúvanie. Jediná malá nevýhoda je dĺžka káblov k reproduktorom.

Positiivsed omadused

Blue tooth, nabíjačka

Negatiivsed omadused

Krátke káble k reproduktorom

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See arvustus tehti tootele TAM3205 Hudobný mikrosystém

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele TAM3205 Hudobný mikrosystém

16/08/2022

България

България

Kinnitatud ostja

Продукта е страхотен

Стилен дизайн, първокласна визия, лесна функционалност и добра акустика

Positiivsed omadused

Philips

Negatiivsed omadused

Не виждам

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele TAM3205 Микро музикална система

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele TAM3205 Микро музикална система

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