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TAM3505M2/12
Bass Reflexi kõlarid
20 W
Bluetooth 5.4
DAB+/FM, CD, USB, helisisend
Saate nautida selget stereoheli ja sügavat bassi, sest raamaturiiulisse sobiva stiiliga kõlarid moodustavad suurema osa süsteemi võimsast 20 W (RMS) väljundist, mis hõlmab ka kolmetolliseid bassikõlareid ja bassipeegeldusega porte. Digitaalne helijuhtimine võimaldab valida eelseadistatud helistiilide hulgast – alates muusikast kuni raadiodraamadeni. Teie jaoks on alati tagatud kuulatava parim heli.
Muusika, taskuhääling, uudised, draamasarjad, sport – nimekiri on lõputu! Võite kuulata kristallselget DAB+/FM-raadiot, voogedastada helid Bluetoothi kaudu või luua ühenduse muude allikatega, näiteks USB-mälupulkadega või helisisendi kaudu vinüülimängijaga. 20 eelseadistusega raadio digitaaltuuner tagab kristallselge heli ja CD-mängija suudab lugeda nii MP3-faile, CD-plaate kui ka salvestatud CD-plaate.
Voogesitamisel märgatavalt parema heli jaoks toetatakse tehnoloogiat Bluetooth LE Audio ja LC3 koodekit. Samuti on toetatud Auracast, mis võimaldab sisu voogesitada ühilduvast nutiseadmest mikrosüsteemi ja teistesse Auracastiga ühilduvatesse seadmetesse.
4.5
5-st
2
Auhinnad
100%
soovitab seda toodet
JirkaJ
31/01/2026
Česká republika
Kampaania osa
Kinnitatud ostja
Ok
Pro běžný poslech úplně dostačující. Na ozvučení většího prostoru by systém nestačil, do běžného pokoje ok
Positiivsed omadused
Malý, pěkný, funkčně dostačující
Negatiivsed omadused
Mohl by mít nastavitelný ekvalizer podle vlastních preferencí
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele TAM3505M2 Hudební mikrosystém
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele TAM3505M2 Hudební mikrosystém
Kapinko
11/10/2025
Slovensko
Kinnitatud ostja
Dobrý produkt
Dizajnovo pekný výrobok, DAB zatiaľ málo využiteľný, FM dobrý príjem. Prehrávanie z telefónu (alebo iný zdroj) sa bije s ovládaním prístroja cez aplikáciu (automaticky sa vypne, treba v BT vypnúť prepojenie a znova aktivovať aplikáciu)
Positiivsed omadused
Dizajnovo pekný výrobok, DAB vynikajúca kvalita ale zatiaľ málo využiteľný, FM dobrý príjem, využite externých zdrojov prehrávania CD a USB..
Negatiivsed omadused
Prehrávanie z telefónu (alebo iný zdroj) sa bije s ovládaním prístroja cez aplikáciu (automaticky sa vypne, treba v BT vypnúť prepojenie a znova aktivovať aplikáciu
See arvustus tehti tootele TAM3505M2 Hudobný mikrosystém
See arvustus tehti tootele TAM3505M2 Hudobný mikrosystém