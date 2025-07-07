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  • Stiilne välimus, rikkalik heli.
  • Stiilne välimus, rikkalik heli.
  • Stiilne välimus, rikkalik heli.
  • Stiilne välimus, rikkalik heli.
  • Stiilne välimus, rikkalik heli.
  • Stiilne välimus, rikkalik heli.
  • Stiilne välimus, rikkalik heli.
  • Stiilne välimus, rikkalik heli.
  • Stiilne välimus, rikkalik heli.
  • Stiilne välimus, rikkalik heli.
  • Stiilne välimus, rikkalik heli.
  • Stiilne välimus, rikkalik heli.
  • Stiilne välimus, rikkalik heli.
  • Stiilne välimus, rikkalik heli.
  • Stiilne välimus, rikkalik heli.
  • Stiilne välimus, rikkalik heli.

Tootmine lõpetatud

Mikromuusikasüsteem

TAM4505/12

4
| (5) Auhinnad
Stiilne välimus, rikkalik heli.
Rikastage oma kodust muusikakogemust selle klassikalise välimusega mikrosüsteemiga. Nautige kristallselget DAB+/FM-raadio digitaalset heli, voogedastage muusikat ja taskuhäälinguid ning mängige CD-plaate – kõike seda vapustava 60 W heliga. Lisaks saate läbi USB- või audiosisendi ühendada ka teiste allikatega.
Kuva kõik eelised

Stiilne välimus, rikkalik heli.

  • Bluetooth®

  • CD, MP3-CD, USB, DAB+, FM

  • USB-port laadimiseks

  • 60 W, helisisend

Kogu teie muusika

See stiilne mikromuusikasüsteem võimaldab teil muusikaloendeid voogedastada, CD-plaate mängida ning DAB+ ja FM-raadiot kuulata. 20 eelseadistusega digitaaltuuner tagab selge heli ja CD-mängija suudab lugeda nii MP3 CD-plaate kui ka salvestatud CD-plaate.

Bassipeegeldusega kõlarid. Rikkalikud madalad helid

Need raamaturiiulisse sobiva stiiliga kõlarid tagavad selge heli ja hea bassi, kasutades selleks bassikõlari, kõrgsageduskõlari ja bassipeegeldusega portide kombinatsiooni. Maksimaalselt 60 W väljund tekitab võimsa heli igasse tuppa. Ideaalne nii ootesaalidesse kui ka avatud plaaniga elutuppa.

Klassikaline disain

Kahes toonis põhiseade ja kõlari korpused meenutavad eraldiseisvate Hi-Fi seadmete disaini. Tekstuurne volüüminupp lisab muusikasüsteemile analoogtunnetuse ja lisaks on seadmel nupud taasesituseks ja heliallika valikuks.

Tehnilised andmed

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Arvustused

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4.0

5-st

5

Auhinnad

3
2

07/07/2025

Polska

Polska

Kinnitatud ostja

Mikrowieza Philips

Mikrowieza jest dobrej jakości, jakość dźwięku bardzo dobra, jakość wykonania jest dobra łączność Bluetooth jest szybka i sprawna, jedyny minus to podłączenie głośników zamiast kabelków wolał bym inne rozwiązanie np dobrej jakości wtyczki lub coś innego. Ogólnie wieża sprawuje się bardzo dobrze.

Positiivsed omadused

Dobra jakość wykonania ogólnie produkt jest ok

Negatiivsed omadused

Podlaczenie głośników zamiast kabelków inne rozwiązanie

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele TAM4505 Mikrowieża

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele TAM4505 Mikrowieża

06/05/2024

Polska

Polska

cena vs oczekiwania

Cena jest adekwatna do podstawowych oczekiwan wobec sprzetu. fajny myk jest taki, ze mozesz dobrac styl otwarzania - to jest OK. Ladnie wyglada. Nie jest SUPER glosna, ale na impreze na ogrodku - jak u mnie - zdala test na 5.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele TAM4505 Mikrowieża

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele TAM4505 Mikrowieża

03/01/2021

Polska

Polska

Pozytywne zaskoczenie.

Bardzo dobry dżwięk jak na tą półkę cenową, wieża gra bardzo przyjemnie, jest w stanie nagłośnić pomieszczenie 30 m2. Połączenie przez Bluetooth bezproblemowe - korzystamy z laptopa i iPhone'a. Obsługa intuicyjna, sprytny pilocik.

Positiivsed omadused

Dobry dźwięk, łatwość połączeń z urządzeniami zewnętrznymi, intuicyjna obsługa.

Negatiivsed omadused

Jedyny minus - cieniutkie kabelki od kolumn, niewymienialne bo podłączone na stałe w kolumnach.

See arvustus tehti tootele TAM4505 Mikrowieża

See arvustus tehti tootele TAM4505 Mikrowieża

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  • Liikmetele eksklusiivsed pakkumised.
  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.