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Tootmine lõpetatud
TAM4505/12
Bluetooth®
CD, MP3-CD, USB, DAB+, FM
USB-port laadimiseks
60 W, helisisend
See stiilne mikromuusikasüsteem võimaldab teil muusikaloendeid voogedastada, CD-plaate mängida ning DAB+ ja FM-raadiot kuulata. 20 eelseadistusega digitaaltuuner tagab selge heli ja CD-mängija suudab lugeda nii MP3 CD-plaate kui ka salvestatud CD-plaate.
Need raamaturiiulisse sobiva stiiliga kõlarid tagavad selge heli ja hea bassi, kasutades selleks bassikõlari, kõrgsageduskõlari ja bassipeegeldusega portide kombinatsiooni. Maksimaalselt 60 W väljund tekitab võimsa heli igasse tuppa. Ideaalne nii ootesaalidesse kui ka avatud plaaniga elutuppa.
Kahes toonis põhiseade ja kõlari korpused meenutavad eraldiseisvate Hi-Fi seadmete disaini. Tekstuurne volüüminupp lisab muusikasüsteemile analoogtunnetuse ja lisaks on seadmel nupud taasesituseks ja heliallika valikuks.
4.0
5-st
5
Auhinnad
ADAM 83
07/07/2025
Polska
Kampaania osa
Kinnitatud ostja
Mikrowieza Philips
Mikrowieza jest dobrej jakości, jakość dźwięku bardzo dobra, jakość wykonania jest dobra łączność Bluetooth jest szybka i sprawna, jedyny minus to podłączenie głośników zamiast kabelków wolał bym inne rozwiązanie np dobrej jakości wtyczki lub coś innego. Ogólnie wieża sprawuje się bardzo dobrze.
Positiivsed omadused
Dobra jakość wykonania ogólnie produkt jest ok
Negatiivsed omadused
Podlaczenie głośników zamiast kabelków inne rozwiązanie
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele TAM4505 Mikrowieża
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele TAM4505 Mikrowieża
davry
06/05/2024
Polska
cena vs oczekiwania
Cena jest adekwatna do podstawowych oczekiwan wobec sprzetu. fajny myk jest taki, ze mozesz dobrac styl otwarzania - to jest OK. Ladnie wyglada. Nie jest SUPER glosna, ale na impreze na ogrodku - jak u mnie - zdala test na 5.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele TAM4505 Mikrowieża
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele TAM4505 Mikrowieża
K i M
03/01/2021
Polska
Pozytywne zaskoczenie.
Bardzo dobry dżwięk jak na tą półkę cenową, wieża gra bardzo przyjemnie, jest w stanie nagłośnić pomieszczenie 30 m2. Połączenie przez Bluetooth bezproblemowe - korzystamy z laptopa i iPhone'a. Obsługa intuicyjna, sprytny pilocik.
Positiivsed omadused
Dobry dźwięk, łatwość połączeń z urządzeniami zewnętrznymi, intuicyjna obsługa.
Negatiivsed omadused
Jedyny minus - cieniutkie kabelki od kolumn, niewymienialne bo podłączone na stałe w kolumnach.
See arvustus tehti tootele TAM4505 Mikrowieża
See arvustus tehti tootele TAM4505 Mikrowieża