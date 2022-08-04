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Tootmine lõpetatud

Mikromuusikasüsteem

TAM6805/10

4.1

| (14) Auhinnad | 82% soovitab seda toodet

Kõik-ühes

Internetiraadio, Spotify Connect, Bluetooth ja CD-mängija – see kompaktne kõik-ühes mikrosüsteem mängib kõike. Lisaks saate ühendada teiste allikatega, kasutades selleks kas audiosisendit või USB-porti. Nautige rikkaliku heli, kasutades selleks süsteemi, mis sobib pea igasse ruumi.

Kuva kõik eelised

Kõik-ühes

  • Internetiraadio, DAB+

  • Bluetooth, Spotify Connect

  • USB, MP3-CD

  • 50 W

Kogu teie muusika, taskuhäälingud ja palju muud

Kogu teie muusika, taskuhäälingud ja palju muud

Alates klassikalistest helidest kuni uusimate taskuhäälinguteni. Voogedastage Wi-Fi kaudu Spotify parima kvaliteediga signaali. Lisaks saate voogedastada ka läbi Bluetoothi, mängida CD-plaate või ühendada teiste allikatega läbi audiosisendi või USB.

Internetiraadio. DAB+ ja FM-raadio

Internetiraadio. DAB+ ja FM-raadio

Internetiraadio on teie piletiks tuhandetele rahvusvahelistele jaamadele, mis pakuvad kõikmõeldavaid programme. Digitaaltuuner tagab kristallselge heli ning võimaldab määrata eelseadistusi oma lemmikute interneti-, DAB+ ja FM-jaamade seast.

Integreeritud bassipeegeldusega kõlarisüsteem

Integreeritud bassipeegeldusega kõlarisüsteem

Selles kõik-ühes mikrosüsteemis on kaks kõlarit ehitatud otse korpusesse. Tänu täissageduselementidele ja bassipeegeldusportidele saate nautida selget heli ja head bassi. 50 W max väljund on ideaalne köökidesse, kontoritesse ja väikestesse eluruumidesse.

Tehnilised andmed

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Arvustused

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Kliendi arvamused toodete ja tärnihinnangute kujul on kasulikud kõigile. Need aitavad teil tootest rohkem teada saada ja teha ostuotsuse. Iga klient, kes on toote ostnud veebist või poest, saab jätta arvustuse

4.1

5-st

14

Auhinnad

82%

soovitab seda toodet

04/08/2022

Polska

Polska

Kinnitatud ostja

Fajna mikrowieża

Ładnie wygląda, ława w obsłudze, jestem bardzo zadowolony. Wyposażona jest we wszystko w co aktualnie powinno mieć nowoczesne radio.

Positiivsed omadused

Kompaktowe wymiary w których jest ukryta duża moc

Negatiivsed omadused

Po miesiącu używania nie znalazłem wad, mam nadzieję że tak zostanie

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele TAM6805 Mikrowieża

Kasutamise kuupäev 2021-07-04

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele TAM6805 Mikrowieża

Kasutamise kuupäev 2021-07-04

28/12/2021

Polska

Polska

Polecam

Sprzęt jest po prostu super. Bardzo dobra jakość wykonania, proste sterowanie, piękny dźwięk, brak problemów technicznych. Jestem mega zadowolona

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele TAM6805 Mikrowieża

Kasutamise kuupäev 2020-11-28

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele TAM6805 Mikrowieża

Kasutamise kuupäev 2020-11-28

03/09/2021

Україна

Україна

Прекрасний виріб.

До такого функціонального і якісного продукту бажано адекватну інструкцію користувача,щоб не вигадувати велосипед.Других зауважень немає.П'ять балів!

Positiivsed omadused

Однозначно!

Negatiivsed omadused

-

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele TAM6805 Музична мікросистема

Kasutamise kuupäev 2020-08-03

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele TAM6805 Музична мікросистема

Kasutamise kuupäev 2020-08-03

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  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.