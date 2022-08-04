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Tootmine lõpetatud
Kõik-ühes
Internetiraadio, Spotify Connect, Bluetooth ja CD-mängija – see kompaktne kõik-ühes mikrosüsteem mängib kõike. Lisaks saate ühendada teiste allikatega, kasutades selleks kas audiosisendit või USB-porti. Nautige rikkaliku heli, kasutades selleks süsteemi, mis sobib pea igasse ruumi.
Internetiraadio, DAB+
Bluetooth, Spotify Connect
USB, MP3-CD
50 W
Alates klassikalistest helidest kuni uusimate taskuhäälinguteni. Voogedastage Wi-Fi kaudu Spotify parima kvaliteediga signaali. Lisaks saate voogedastada ka läbi Bluetoothi, mängida CD-plaate või ühendada teiste allikatega läbi audiosisendi või USB.
Internetiraadio on teie piletiks tuhandetele rahvusvahelistele jaamadele, mis pakuvad kõikmõeldavaid programme. Digitaaltuuner tagab kristallselge heli ning võimaldab määrata eelseadistusi oma lemmikute interneti-, DAB+ ja FM-jaamade seast.
Selles kõik-ühes mikrosüsteemis on kaks kõlarit ehitatud otse korpusesse. Tänu täissageduselementidele ja bassipeegeldusportidele saate nautida selget heli ja head bassi. 50 W max väljund on ideaalne köökidesse, kontoritesse ja väikestesse eluruumidesse.
4.1
5-st
14
Auhinnad
82%
soovitab seda toodet
Obywatel
04/08/2022
Polska
Kampaania osa
Kinnitatud ostja
Fajna mikrowieża
Ładnie wygląda, ława w obsłudze, jestem bardzo zadowolony. Wyposażona jest we wszystko w co aktualnie powinno mieć nowoczesne radio.
Positiivsed omadused
Kompaktowe wymiary w których jest ukryta duża moc
Negatiivsed omadused
Po miesiącu używania nie znalazłem wad, mam nadzieję że tak zostanie
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele TAM6805 Mikrowieża
Kasutamise kuupäev 2021-07-04
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele TAM6805 Mikrowieża
Kasutamise kuupäev 2021-07-04
Martyna1980
28/12/2021
Polska
Polecam
Sprzęt jest po prostu super. Bardzo dobra jakość wykonania, proste sterowanie, piękny dźwięk, brak problemów technicznych. Jestem mega zadowolona
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele TAM6805 Mikrowieża
Kasutamise kuupäev 2020-11-28
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele TAM6805 Mikrowieża
Kasutamise kuupäev 2020-11-28
Рядовий користувач
03/09/2021
Україна
Прекрасний виріб.
До такого функціонального і якісного продукту бажано адекватну інструкцію користувача,щоб не вигадувати велосипед.Других зауважень немає.П'ять балів!
Positiivsed omadused
Однозначно!
Negatiivsed omadused
-
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele TAM6805 Музична мікросистема
Kasutamise kuupäev 2020-08-03
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele TAM6805 Музична мікросистема
Kasutamise kuupäev 2020-08-03