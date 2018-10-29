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TAMS1BK/00
Ringo Duo
Ülikerged kõrvaklapid ikoonilise 80ndate disaini ja muljetavaldava tänapäevase heliga. Neid saab kasutada juhtmevabalt või juhtmega ning komplekti kuuluvad mustad, kollased ja oranžid kõrvapadjad, mis annavad veelgi rohkem retrohõngu.
Muljetavaldav heli. Retrovälimus
Kuula juhtmevabalt või juhtmega
Kuni 26 tundi kuulamisaega
USB-C kaabel kuulub komplekti
Välimus viib ajas tagasi. Heli kuulub tänasesse päeva. Spetsiaalselt häälestatud 40 mm elementidega kõrvapealsed kõrvaklapid pakuvad sooja heli, rikkalikku bassi ja selget vokaali. Kuula juhtmevabalt või ühenda kaasasolev USB-C kaabel ja naudi muusikat juhtmega.
Kõrvaklapid Ringo Duo kaaluvad vaid 80 g ja sulgkerget peavõru saab täiusliku istuvuse saavutamiseks hõlpsalt reguleerida. Kaasas on kolm komplekti varukõrvapatju – mustad, kollased ja oranžid –, et saaksid neid kombineerida nii, nagu ise soovid.
Täislaadimisega saad kuni 26 tundi kuulamisaega ning USB-C kaudu kulub laadimiseks 2 tundi. Kui vajad kiiret energialisa, annab nende kõrvapealsete kõrvaklappide vaid 15-minutiline laadimine veel 6 tundi kuulamisaega.
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