Ringo Duo

Ülikerged kõrvaklapid ikoonilise 80ndate disaini ja muljetavaldava tänapäevase heliga. Neid saab kasutada juhtmevabalt või juhtmega ning komplekti kuuluvad mustad, kollased ja oranžid kõrvapadjad, mis annavad veelgi rohkem retrohõngu.