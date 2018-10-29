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TAMS1YL/00
Ringo Duo
Ülikerged kõrvaklapid, millel on ikooniline 80ndate disain ja muljetavaldav tänapäevane heli. Neid saab kasutada juhtmevabalt või juhtmega ning retrohõngu võimendavad mustad, kollased ja oranžid kõrvaklapipadjad.
Muljetavaldav heli. Retrovälimus
Kuulake juhtmevabalt või juhtmega
Kuni 26 tundi esitusaega
USB-C kaabel kuulub komplekti
Välimus viib ajas tagasi. Heli elab tänases. Spetsiaalselt häälestatud 40 mm elemendid annavad neile kõrvapealsetele kõrvaklappidele sooja heli, rikkaliku bassi ja selged vokaalid. Kuula juhtmevabalt või kasuta juhtmega kuulamiseks kaasasolevat USB-C kaablit.
Kõrvaklapid Ringo Duo kaaluvad vaid 80 g ning sulgkerget peavõru saab täiusliku istuvuse saavutamiseks hõlpsalt reguleerida. Kaasas on kolm komplekti musti, kollaseid ja oranže varukõrvapatju, mida saad omavahel sobitada või meelega mitte sobitada.
Täislaetud aku pakub kuni 26 tundi esitusaega ning USB-C kaudu täislaadimiseks kulub 2 tundi. Kui vajad kiiret lisaenergiat, annab nende kõrvapealsete kõrvaklappide vaid 15-minutiline laadimine veel 6 tundi esitusaega.
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