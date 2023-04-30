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Tootmine lõpetatud
TAPR802/12
On, mida armastada
Vahet ei ole, mis teile meeldib, see Philipsi internetiga raadio võimaldab kuulata kõike. Lisaks internetile, DAB-ile ja FM-häälestusele saate nautida ka Spotify Connecti ühilduvust ning võimalust oma mobiilseadmest voogedastada.
DAB+
Spotify Connect
Bluetooth®
Muusika. Kõne. Kriminull. Internetiraadio on teie piletiks tuhandetele rahvusvahelistele jaamadele, mis pakuvad kõikmõeldavaid programme. Digitaaltuuner tagab kristallselge heli ning võimaldab määrata oma lemmikute interneti- DAB+ ja FM-jaamade seast kuni 20 eelseadistust.
4.1
5-st
15
Auhinnad
Uuuuuuu
30/04/2023
Eesti
Kinnitatud ostja
Suht hea asi.
Proobleemsem koht on kui tepsel välja tõmmata, siis peab pool tundi wifiga ühildama ja kogu see kanalite ja muu seadistus võtab kaua aega, miks asjad ei salvestu, iga voolukatkestus tekitab fustratsiooni.
Positiivsed omadused
Töötab ilusti kui asjad paigas ja nett olemas
Negatiivsed omadused
Seadistamine peale voolu katkestust ja interneti laadimine võtab kaua aega
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele TAPR802 Internetiraadio
Kasutamise kuupäev 2022-10-30
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele TAPR802 Internetiraadio
Kasutamise kuupäev 2022-10-30
Moto 1
07/04/2023
Česká republika
Kampaania osa
Kinnitatud ostja
Výrobek má kromě lehké váhy i krásný design.
Toto rádio jsem si vybral kvůli krásnému designu a jsem s ním velmi spokojen. Podle toho, že se zahrnuje mezi radiobudíky, dávám palec nahoru a doporučuji ho všem, kteří jako já rádi poslouchají rádiové stanice. Dá se při něm krásně usínat i vstávat. Děkuji Vám mockrát.
Positiivsed omadused
Dost funkcí pro naladění se do pohody.
Negatiivsed omadused
Žádná mě nenapadá.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele TAPR802 Internetové rádio
Kasutamise kuupäev 2023-03-07
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele TAPR802 Internetové rádio
Kasutamise kuupäev 2023-03-07
Naslouchač
13/06/2022
Česká republika
Kampaania osa
Kinnitatud ostja
Dokonale splnil me očekávání
Pro neobyčejný zážitek při poslouchání stanic celé planety, doporučuji všem co rádi poslouchají rádia bez hranic.
Positiivsed omadused
Malý ale šikovný
Negatiivsed omadused
Nepociťuji
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele TAPR802 Internetové rádio
Kasutamise kuupäev 2021-05-13
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele TAPR802 Internetové rádio
Kasutamise kuupäev 2021-05-13