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Tootmine lõpetatud

Internetiraadio

TAPR802/12

4.1

| (15) Auhinnad

On, mida armastada

Vahet ei ole, mis teile meeldib, see Philipsi internetiga raadio võimaldab kuulata kõike. Lisaks internetile, DAB-ile ja FM-häälestusele saate nautida ka Spotify Connecti ühilduvust ning võimalust oma mobiilseadmest voogedastada.

Kuva kõik eelised

On, mida armastada

  • DAB+

  • Spotify Connect

  • Bluetooth®

Internetiraadio. Tuhanded jaamad vaid sõrmeliigutuse kaugusel

Muusika. Kõne. Kriminull. Internetiraadio on teie piletiks tuhandetele rahvusvahelistele jaamadele, mis pakuvad kõikmõeldavaid programme. Digitaaltuuner tagab kristallselge heli ning võimaldab määrata oma lemmikute interneti- DAB+ ja FM-jaamade seast kuni 20 eelseadistust.

Muusika juhtmevaba voogedastus Bluetoothiga

DAB+/FM digitaalraadio

Tehnilised andmed

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Arvustused

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4.1

5-st

15

Auhinnad

2

30/04/2023

Eesti

Eesti

Kinnitatud ostja

Suht hea asi.

Proobleemsem koht on kui tepsel välja tõmmata, siis peab pool tundi wifiga ühildama ja kogu see kanalite ja muu seadistus võtab kaua aega, miks asjad ei salvestu, iga voolukatkestus tekitab fustratsiooni.

Positiivsed omadused

Töötab ilusti kui asjad paigas ja nett olemas

Negatiivsed omadused

Seadistamine peale voolu katkestust ja interneti laadimine võtab kaua aega

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele TAPR802 Internetiraadio

Kasutamise kuupäev 2022-10-30

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele TAPR802 Internetiraadio

Kasutamise kuupäev 2022-10-30

07/04/2023

Česká republika

Česká republika

Kinnitatud ostja

Výrobek má kromě lehké váhy i krásný design.

Toto rádio jsem si vybral kvůli krásnému designu a jsem s ním velmi spokojen. Podle toho, že se zahrnuje mezi radiobudíky, dávám palec nahoru a doporučuji ho všem, kteří jako já rádi poslouchají rádiové stanice. Dá se při něm krásně usínat i vstávat. Děkuji Vám mockrát.

Positiivsed omadused

Dost funkcí pro naladění se do pohody.

Negatiivsed omadused

Žádná mě nenapadá.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele TAPR802 Internetové rádio

Kasutamise kuupäev 2023-03-07

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele TAPR802 Internetové rádio

Kasutamise kuupäev 2023-03-07

13/06/2022

Česká republika

Česká republika

Kinnitatud ostja

Dokonale splnil me očekávání

Pro neobyčejný zážitek při poslouchání stanic celé planety, doporučuji všem co rádi poslouchají rádia bez hranic.

Positiivsed omadused

Malý ale šikovný

Negatiivsed omadused

Nepociťuji

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele TAPR802 Internetové rádio

Kasutamise kuupäev 2021-05-13

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele TAPR802 Internetové rádio

Kasutamise kuupäev 2021-05-13

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  • Liikmetele eksklusiivsed pakkumised.
  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.