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  • Klassikaline ja kompaktne
  • Klassikaline ja kompaktne
  • Klassikaline ja kompaktne
  • Klassikaline ja kompaktne
  • Klassikaline ja kompaktne
  • Klassikaline ja kompaktne
  • Klassikaline ja kompaktne
  • Klassikaline ja kompaktne
  • Klassikaline ja kompaktne
  • Klassikaline ja kompaktne
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  • Klassikaline ja kompaktne
  • Klassikaline ja kompaktne
  • Klassikaline ja kompaktne
  • Klassikaline ja kompaktne
  • Klassikaline ja kompaktne
  • Klassikaline ja kompaktne
  • Klassikaline ja kompaktne
  • Klassikaline ja kompaktne
  • Klassikaline ja kompaktne

Tootmine lõpetatud

Kaasaskantav raadio

TAR1506/00

Klassikaline ja kompaktne
Minge õue koos selle kompaktse FM/MW analoograadioga. Kergesti häälestatav ja selge heliga raadio aitab teil nautida oma lemmikprogramme. Vahet ei ole, kas teete aiatöid või lähete jalutama.
Kuva kõik eelised

Klassikaline ja kompaktne

  • FM/MW

  • Analooghäälestus

  • Patareitoide

Klassikaline disain. Lihtne häälestada

Seda ülikompaktset FM/MW analoograadiot on lihtne kasutada ka liikvel olles. Lihtsalt keerake raadio küljel asuvat häälestusnuppu, et liigutada näidikut mööda sagedusskaalat. Suur traditsioonilise disainiga häälestusaken aitab teil kergesti jälgida, kas olete juba õige sageduseni jõudnud.

Lihtsad juhtnupud. Pöördketas helitugevuse reguleerimiseks ja raadio sisse-/väljalülitamiseks

Seda väikest raadiot on kerge kasutada ka ühe käega. Mugava asetusega pöördketas reguleerib nii helitugevust kui ka raadio sisse-/väljalülitamist. Kõrvaklappide port võimaldab privaatsemat kuulamist ning küljel asuva lülitiga saate valida kas FM- või MW-signaali.

Ülimalt kompaktne. Ideaalne nii kodus kui väljaspool kodu

Libistage see raadio endale taskusse ja võtke uudised endaga alati kaasa. Või äkki huvitab teid mõne mängu või vestluse ülekanne? Toide on tagatud kahe AAA-patareiga ja raadiosageduste vastuvõtt teleskoopantenniga.

Tehnilised andmed

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  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.