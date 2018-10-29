Lihtsad juhtnupud. Pöördketas helitugevuse reguleerimiseks ja raadio sisse-/väljalülitamiseks

Seda väikest raadiot on kerge kasutada ka ühe käega. Mugava asetusega pöördketas reguleerib nii helitugevust kui ka raadio sisse-/väljalülitamist. Kõrvaklappide port võimaldab privaatsemat kuulamist ning küljel asuva lülitiga saate valida kas FM- või MW-signaali.