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Tootmine lõpetatud
TAR1506/00
FM/MW
Analooghäälestus
Patareitoide
Seda ülikompaktset FM/MW analoograadiot on lihtne kasutada ka liikvel olles. Lihtsalt keerake raadio küljel asuvat häälestusnuppu, et liigutada näidikut mööda sagedusskaalat. Suur traditsioonilise disainiga häälestusaken aitab teil kergesti jälgida, kas olete juba õige sageduseni jõudnud.
Seda väikest raadiot on kerge kasutada ka ühe käega. Mugava asetusega pöördketas reguleerib nii helitugevust kui ka raadio sisse-/väljalülitamist. Kõrvaklappide port võimaldab privaatsemat kuulamist ning küljel asuva lülitiga saate valida kas FM- või MW-signaali.
Libistage see raadio endale taskusse ja võtke uudised endaga alati kaasa. Või äkki huvitab teid mõne mängu või vestluse ülekanne? Toide on tagatud kahe AAA-patareiga ja raadiosageduste vastuvõtt teleskoopantenniga.
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