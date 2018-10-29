Lihtne ühe käega kasutatav juhtnupp

Saate kahe pöördketta abil häälestada raadiot ja reguleerida helitugevust. Lisaks on sellel küljel mugav lüliti FM- ja AM-laineala vahel vahetamiseks. Suures selges häälestusaknas näete, mis sagedust kuulate, ja LED-tuli süttib siis, kui signaal on tugev.