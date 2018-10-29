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TAR1509/00
FM/AM
Analooghäälestus
Patareitoide
Selle ülimalt kompaktse FM-/AM-raadioga saate nautida kõiki oma lemmikuid terava selge heliga. Analooghäälestamine aitab hõlpsalt leida seda, mida otsite, ja pikk teleskoopantenn tagab parima võimaliku vastuvõtu seal, kus iganes viibite.
Saate kahe pöördketta abil häälestada raadiot ja reguleerida helitugevust. Lisaks on sellel küljel mugav lüliti FM- ja AM-laineala vahel vahetamiseks. Suures selges häälestusaknas näete, mis sagedust kuulate, ja LED-tuli süttib siis, kui signaal on tugev.
See analoograadio on piisavalt väike taskusse libistamiseks, või saate jätta selle kaasasoleva kanderihma abil ümber randme rippuma. 2 x AAA patareitoitega heli ja kõrvaklappide port privaatsemaks kuulamiseks: ideaalne poodlemise ajal värskeimate spordiuudiste kuulamiseks.
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