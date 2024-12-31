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Tootmine lõpetatud
TAR3205/12
FM, digitaalhäälestus
Topeltäratus
FM-tuuner tagab selge heli ja te saate salvestada kuni kümme lemmikjaama. Ekraan kuvab selgelt kellaaega.
Sisenege unemaale, kuulates oma lemmikut raadiojaama. Saate seadistada kella unetaimeri kuni kaheks tunniks, misjärel lülitub raadio välja.
Topeltäratuse funktsioon võimaldab teil määrata kaks erinevat alarmi ja sujuva äratuse funktsioon suurendab järk-järgult alarmi helitugevust, et ärkamine võimalikult leebe oleks.
3.5
5-st
13
Auhinnad
AnoniKolo
31/12/2024
Polska
Zajefajny
Ten radio budzik jest dla (prawie) każdej grupy wiekowej. Młodsi użytkownicy mogą słuchać radia, oraz ustawiać sobie budziki do szkoły, osoby dorosłe radia słuchają rzadziej ale budzik/zegarek nadal jest przydatny. Osoby starsze za to mogą dowiedzieć się co sie dzieje na świecie nie dotykając "technologii"
Positiivsed omadused
Prosty w obsłudze, analogiczny, dobry zasięg radiowy
Negatiivsed omadused
W sumie to nie znalazłem żadnych
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See arvustus tehti tootele TAR3205 Radiobudzik
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele TAR3205 Radiobudzik
Heniu 55-66
26/11/2021
Polska
Radio budzik
Małe ale przydatne Wszystkie funkcję działają poprawnie godne polecenia
Negatiivsed omadused
Brak
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele TAR3205 Radiobudzik
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele TAR3205 Radiobudzik
Becko
02/09/2022
България
Kinnitatud ostja
Отличен обхват и качествен звук.
Всички продукти на марката са с перфектно качество и до момента не са ми давали дефект. От години съм доволен от качеството и когато ми трябва нещо, първо проверявам дали се произвежда от Philips.
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See arvustus tehti tootele TAR3205 Радиочасовник
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele TAR3205 Радиочасовник