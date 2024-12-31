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  • Ärgake üles puhanuna ja värskena
  • Ärgake üles puhanuna ja värskena
  • Ärgake üles puhanuna ja värskena
  • Ärgake üles puhanuna ja värskena
  • Ärgake üles puhanuna ja värskena
  • Ärgake üles puhanuna ja värskena
  • Ärgake üles puhanuna ja värskena
  • Ärgake üles puhanuna ja värskena

Tootmine lõpetatud

Kellraadio

TAR3205/12

3.5
| (13) Auhinnad
Ärgake üles puhanuna ja värskena
See digitaalne FM-kellraadio aitab teil hoida lihtsat joont. Eelseadistatavad jaamad võimaldavad teil hõlpsalt jaamasid vahetada. Lisaks saate määrata äratuseks aeglaselt valjeneva raadioheli. Soovite pisut veel magada? Sirutage käsi välja ja vajutage äratuse edasilükkamise nuppu.
Kuva kõik eelised

Ärgake üles puhanuna ja värskena

  • FM, digitaalhäälestus

  • Topeltäratus

FM-digiraadio

FM-tuuner tagab selge heli ja te saate salvestada kuni kümme lemmikjaama. Ekraan kuvab selgelt kellaaega.

Unetaimer. Sisenege raadiot kuulates unemaale

Sisenege unemaale, kuulates oma lemmikut raadiojaama. Saate seadistada kella unetaimeri kuni kaheks tunniks, misjärel lülitub raadio välja.

Topeltäratus. Üks kell, kaks äratust

Topeltäratuse funktsioon võimaldab teil määrata kaks erinevat alarmi ja sujuva äratuse funktsioon suurendab järk-järgult alarmi helitugevust, et ärkamine võimalikult leebe oleks.

Tehnilised andmed

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Arvustused

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3.5

5-st

13

Auhinnad

31/12/2024

Polska

Polska

Zajefajny

Ten radio budzik jest dla (prawie) każdej grupy wiekowej. Młodsi użytkownicy mogą słuchać radia, oraz ustawiać sobie budziki do szkoły, osoby dorosłe radia słuchają rzadziej ale budzik/zegarek nadal jest przydatny. Osoby starsze za to mogą dowiedzieć się co sie dzieje na świecie nie dotykając "technologii"

Positiivsed omadused

Prosty w obsłudze, analogiczny, dobry zasięg radiowy

Negatiivsed omadused

W sumie to nie znalazłem żadnych

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele TAR3205 Radiobudzik

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele TAR3205 Radiobudzik

26/11/2021

Polska

Polska

Radio budzik

Małe ale przydatne Wszystkie funkcję działają poprawnie godne polecenia

Negatiivsed omadused

Brak

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele TAR3205 Radiobudzik

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele TAR3205 Radiobudzik

02/09/2022

България

България

Kinnitatud ostja

Отличен обхват и качествен звук.

Всички продукти на марката са с перфектно качество и до момента не са ми давали дефект. От години съм доволен от качеството и когато ми трябва нещо, първо проверявам дали се произвежда от Philips.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele TAR3205 Радиочасовник

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele TAR3205 Радиочасовник

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  • Liikmetele eksklusiivsed pakkumised.
  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.